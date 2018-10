Eksperti: zināšanu liegšana pakļauj bērnus lielākam seksuālās vardarbības riskam

Statistika liecina, ka pasaulē 10-20 procenti bērnu ir saskārušies ar seksuālu vardarbību pret sevi, turklāt Eiropas Komisijas apkopotā informācija liecina, ka šiem skaitļiem nav tendences samazināties. Tieši pretēji – dažas no vardarbības formām, piemēram, bērnu pornogrāfija kļūst par arvien aktuālāku jautājumu. Speciālisti norāda, ka vislabākais veids bērnu pasargāšanai ir viņu izglītošana, nevis informācijas slēpšana tikumības vārdā.

Runājot ar bērniem par jautājumiem, kas saistīti ar viņu ķermeni, vecāki nereti cenšas būt izvairīgi, jo uzskata, ka noteikta veida informācija viņiem vēl nav piemērota. Tomēr, zināšanu liegšana bērniem par labu nenāks, pārliecināti eksperti. Viens no labākajiem līdzekļiem seksuālas vardarbības pret bērnu riska mazināšanā ir viņa vecumam atbilstošas informācijas sniegšana un spēja uzticēties kādam pieaugušajam.

Kā skaidro eksperts bērnu seksuālās izmantošanas prevencijas jomā no Lielbritānijas Donalds Findleiters, viens no vienkāršākajiem veidiem bērna pasargāšanai ir viņam saprotamā veidā pastāstīt, kuras ir tās ķermeņa daļas, ko citiem nevajadzētu aiztikt. Nav nepieciešamības ieslīgt detaļās – pietiek, ja bērns zina, ka tas, kas ir viņa biksēs, ir privāts, un to nevienam nevajadzētu aiztikt. Viņam pievienojas arī antropoloģe un projekta "Stiprinot ģimenes, kopienas un attiecības: antropoloģiska pieeja vardarbības izpētē" pētniece Aivita Putniņa. Viņa uzsver, ka zināšanas ne tikai palīdz bērnu pasargāt, bet ir arī rīks, kā mazināt neatbilstošu un pieaugušos mulsinošu uzvedību.