Elpas dziedinošais spēks jeb vingrinājumi grūtniecības laikā un gatavojoties dzemdībām

Elpo, elpo! Tā dzemdībās bieži vien vecmātes mudina dzemdētāju. Taču ne visas līdz galam pareizi izprot šo vārdu jēgu. Nu, protams, ka sieviete elpo! Bet kā, tas jau ir cits jautājums. Ja topošā mamma nav apmeklējusi īpašus pirmsdzemdību kursus, ļoti iespējams, viņa nezina, kā jāelpo, lai bērniņam palīdzētu vieglāk un ātrāk piedzimt.

Jogas skolotāja un trīs bērnu mamma Agnese Guļāne palīdz tikt skaidrībā, kāpēc ir tik svarīga prasme pareizi elpot un ko tas vispār nozīmē.

"Pastāv divas mūžvecas patiesības mūsu modernajā pasaulē, kurām mēs labprāt ticam. Pirmais: grūtniecei jāiet uz jogu (pat ja viņa to nekad nav darījusi, tad, paliekot stāvoklī, tas ir likumsakarīgs "nākamais solis"). Galvenais jogas apmeklējumu ieguvums jeb otrā patiesība: "tur tevi iemācīs pareizi elpot".

Jā, pieaugušiem cilvēkiem lielākoties ir "aizmirsies", kā ir pareizi elpot. Mazi bēbji to māk, bet pieaugot mēs to lielākoties aizmirstam. Kā ir "pareizi"? Pirmkārt, pareizi ir tā, lai ķermenim būtu labi, tas ir, elpot ar diafragmu, nevis krūtīm. Ieelpā vēders piepūšas kā balons, izelpā pieplok pie mugurkaula. Šāda elpa dod gan spēku, gan atbalsta mūs emocionāli. Otrkārt, elpai ir jābūt pēc iespējas garākai jeb jāelpo dziļi un lēni. Tā kā elpa ir cieši saistīta ar mūsu emocionālo pašsajūtu, pēc elpas var noteikt, kas ar mums notiek, kā mēs emocionāli jūtamies. Un otrādi – nomierinot, padziļinot elpu, mēs paši nomierināmies.

Trešais, vissvarīgākais, elpas aspekts ir tās potenciālais dziedinošais spēks. Padarot elpu apzinātu, mēs varam mainīt savus prāta stāvokļus, paradumus, atbrīvoties no trauksmes, bezmiega, dusmām, koncentrēties, nomierināties, stiprināt intuīciju, iegūt enerģiju u.c. Šādas prakses jogā sauc par pranajamām, un tie ir apzināti elpošanas vingrinājumi. Jogi uzskata, ka elpojot mēs saņemam ne vien skābekli, bet galvenokārt dzīvības enerģiju, prānu, bet "jama" nozīmē kontrole. Bez elpas nav dzīvības, un dzīve kādam uz šīs Zemes sākas līdz ar viņa vai viņas pirmo elpas vilcienu. Ar pēdējo beidzas. Grūtniecēm bieži iesaka neuztraukties vai nomierināties, bet nepasaka, kā. Elpošanas vingrinājumi ir tā "poga", kas var tevi "pārslēgt" citā omā īsā brīdī.

Vislabāk, protams, pranajamu apgūt kopā ar jogas skolotāju un tad to droši praktizēt mājās, tomēr es labprāt padalīšos ar dažiem vienkāršiem, bet ļoti efektīviem elpošanas vingrinājumiem. Vairums elpošanas vingrinājumu ir piemēroti arī grūtniecēm un papildu piesardzība nav nepieciešama.

Tomēr ir viens zelta likums, kuru grūtniecei bērniņa veselības dēļ jāatceras – grūtniece nekad neaiztur elpu izelpā. Tas nozīmē – neaiztur elpu pēc tam, kad ir izelpojusi. Elpu drīkst aizturēt, ja pirms tam ieelpo. Otrkārt, grūtniecei vajadzētu izvairīties no ugunīgajām elpām, kuras iesaista nabas punktu jeb trešo čakru (izmanto vēdera presi). Nu, kad ir skaidrs, ko nedrīkst (un tās ir tikai divas lietas), pievēršamies plašajam klāstam, ko drīkst un vajag.

Foto: Shutterstock

Vēl pāris priekšnoteikumi. Lai elpošanas vingrinājumi palīdzētu, tiem ir jāvelta kāds brīdis, vēlams no trīs līdz 11 minūtēm. Otrkārt, būtu svarīgi padomāt par laiku un vietu, lai neviens tevi netraucē, nav jāsteidzas, izslēgta pēkšņu trokšņu iespējamība (tie var tevi sabaidīt). Mobilajam telefonam būtu jābūt izslēgtam pilnībā, jo arī tā vibrēšana traucēs. Elpošanas vingrinājumi sniegs savu atbalstu uzreiz, tomēr viss to potenciāls un transformējošais spēks parādīsies, ja apņemsies to veikt katru dienu ilgāku laiku, piemēram, 40 dienas pēc kārtas. Apsolu, būsi cits cilvēks! Elpošana mūs vieno ar citiem cilvēkiem (jo mēs visi "dalām" vienu gaisu). Grūtniecības laikā apzināta elpošana būs svētīga, lai veidotu saikni ar savu bērniņu, jo apzināti elpojot topošā māmiņa labāk sajūt pati sevi, bērniņu. Jogi uzskata, ka bērni jau mātes miesās atrodoties, "mācās" dzīvi un "sajūt" zemi, klimatu, kurā drīz piedzims.

Kā sevi atdzesēt

Sitali pranajama ir elpošanas vingrinājums, kas patīkami atvēsina karstajā laikā. Tas ir aktuāli ne vien šobrīd, pateicoties karstajai vasarai, bet grūtniecēm bieži mēdz būt karsti "pašām no sevis", un tas ir mainītās vielmaiņas dēļ. Šī elpa lieliski atdzesē arī "sakarsušas" emocijas – dusmas, naidu, šoku. Trešais šīs elpas dziedinošais efekts ir gremošanas uzlabošana – tā lieliski palīdz situācijās, kad kuņģa skābe kairina rīkles galu (bērniņš augot stumj kuņģi uz augšu) vai ir par daudz kaut kas apēsts, vai ir nelabi. Šī elpa lieliski stiprina imunitāti, atbrīvo no toksīniem. To ir viegli iemācīt arī bērniem.

Kā to veikt: sarullē mēli tūtiņā, daļa tūtiņas ir ārpus mutes, daļa – iekšpusē, un ieelpo caur mēles tūtiņu, izelpo caur degunu. Atceries, ka elpošanas kustības ir vēderā, nevis krūtīs.

Koncentrēšanās

Gan ieelpu, gan izelpu sadalām četrās vienādās daļās, nevis ieelpojam un izelpojam vienlaidus. Starp ieelpas vai izelpas daļām tiek ieturēta neliela pauze, četras ieelpas daļas kopā veido pilnu ieelpu. Centies nesasprindzināties un elpot koncentrēti, apzināti. Šāda elpa trenē koncentrēšanos, prāts kļūst skaidrs, ass, tiek stimulēti dziedzeri.

Gāze/bremze

Ieelpas caur labo nāsi mums dos enerģiju, iedvesmu, uzlabos omu, palīdzēs koncentrēties, bet ieelpas caur kreiso nāsi – nomierinās, atvēsinās, atbrīvos no negatīvām domām un emocijām. Atkarībā no efekta, ko vēlies panākt, ieelpo caur atbilstošo nāsi, otru aizspiežot ar pirkstu, izelpo caur otru. Piemēram, ja vakarā pēc emocionāli grūtas dienas nevari aizmigt, gultā pagriezies uz kreisajiem sāniem, aizspied labo nāsi un ieelpo caur kreiso, tad aizspied kreiso nāsi un izelpo caur labo. Turpini kādu laiku. Nāsis ērti aizspiest ar īkšķi un rādītājpirkstu, tos mainot.

Elpošana dzemdībās

Dzemdības ir sarežģīts un daudzpakāpju process, tādēļ vienas noteiktas elpas nebūs. Tomēr es varu pilnīgi droši apgalvot, ka elpa ir galvenais palīgs, kuru ņemt uz savām dzemdībām kā visdrošāko atbalstu. Jogas nodarbībās mēs patiesi iemācāmies dažādas elpošanas tehnikas un sajūtam to efektu. Tā ir patiesa gatavošanās dzemdībām un tas nenotiek vienā dienā."