Frāze "Es ar tevi nedraudzēšos" ir dzirdēta bieži. To būs laikam piedzīvojis ikviens, kurš nav audzis pavisam viens, ir gājis bērnudārzā vai rotaļājies pagalmā ar kaimiņu bērniem. Tomēr šī frāze, kas izteikta atšķirīgos vecumposmos, var nozīmēt arī visai citādāku vēstījumu. Taču frāzei ir viena kopīgā un galvenā būtība – manipulēšana ar otru cilvēku.

Par draudzēšanos un nedraudzēšanos, par to, ko patiesībā nozīmē bērnu un jauniešu draudzības jēdziens, stāsta Ģimenes attīstības un kultūras centra "Alise" vadītāja, sociālā pedagoģe Vineta Preisa.

Sabiedrībā starp cilvēkiem pastāv attiecības, kas veidojas savstarpējā saskarsmē. Šīs attiecības var būt ļoti dažādas, veidojot visraibāko jūtu un emociju spektru. Cilvēks ir sociāla būtne un viņa pastāvēšana ārpus saskarsmes ar citiem cilvēkiem nemaz nav iedomājama. Pirmie cilvēki, kas veido saskarsmes pamatu bērna dzīvē, ir vecāki. Taču pamazām apkārtējo cilvēku loks paplašinās, līdz mazulis jau mēģina apzināties sevi komunikācijā ar citiem bērniem un iepazīt sabiedrībā pastāvošos likumus.

No vecākiem bieži var dzirdēt pamudinājumu bērniem: "Ej, padraudzējies!" Taču nereti neaizdomājamies par to, ko tad draudzība patiesi nozīmē. Vai draudzība un vienkārša komunicēšana ir viens un tas pats? Vai visi cilvēki, kuri dažādu apstākļu dēļ ienāk mūsu dzīvē ir uzskatāmi par draugiem? Protams, nē! Pieaugušie pārsvarā spēj nošķirt draudzību no lietišķām attiecībām, radniecīgām saitēm vai citām attiecībām. Taču bērniem vai pusaudžiem tas nereti nākas ļoti grūti.