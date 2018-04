Frāzes, kas izmainīs nepaklausīgu bērnu uzvedību

Bērni ir vecāku spogulis. "Periodiski skatos uz viņiem un saprotu, ka man ir jāmaina savs personīgais komunikācijas stils. Esmu "izslēgusi" nosodījumus, visu negatīvo un draudus, un aizstājusi to ar neitrālu toni, līdzdzīvošanu un kompleksu pieeju problēmu risināšanai. Tas prasa ļoti ilgu praksi, vēl esmu vēl tikai tā apgūšanas procesā, bet manas mazās meitas uzvedība jau ļoti jūtami uzlabojusies," tā vietnē "Mother.ly" atzīst mamma, kura raksta blogu, Vendija Snaidere.

Lūk, viņas ieteiktas 15 frāzes, kas nepaklausīga bērna uzvedību spēs izmainīt līdz nepazīšanai, protams, uz labo pusi!

Par ko tev jāatgādina?

Šī frāze jālieto ierastās: "Esi uzmanīgs!" vietā.

Piemērs: "Kas jāatceras, kad pastaigājies parkā?" vai "Lūdzu, kusties kā uzmanīgs bruņurupucis, kad ej pāri šai laipiņai".

Skaidrojums: kad bērni dzird vienu un to pašu frāzi daudzas reizes, viņi pārstāj uz to reaģēt. Iedrošini bērnus izmantot kritisko domāšanu un vēlreiz apzināties svarīgu informāciju. Vēl viens variants: skaidri saki, ko tu no viņiem vēlies.

Lūdzu, runā mierīgi

Jālieto frāzes: "Nekliedz!" vai "Tūliņ pat paliec klusu!" vietā.

Piemērs: "Lūdzu, runā mierīgi vai čukstus", sakot to čukstus. Vai: "Man patīk, kā tu dziedi, tādēļ iesim skaļo dziedāšanu paklausīties pagalmā!".

Skaidrojums: daži bērni jau no dabas ir skaļāki par citiem. Ja viņiem ir grūti uzvesties klusiņām, tad parādi vietu, kuri viņi drīkst būt skaļi, bet izmanto arī čukstēšanas spēku. Kombinācijā ar maigiem pieskārieniem un acu kontaktu, čuksti ļoti efektīvi palīdz bērniem tevi sadzirdēt.

Izdarīsi pats vai man palīdzēt?

Šo frāzi jālieto šīs vietā: "Es trīs reizes atkārtoju, tūliņ pat ātri izdari!".

Piemērs: "Laiks iet. Tu pats uzvilksi apavus vai palīdzēt tev?" vai "Tu pats iesēdīsies autokrēsliņā vai tevi iesēdināt?".

Skaidrojums: uzticības kredīts bērnu tieksmē būt autonomam ir lielisks instruments, bet konkrētā izvēle ietver arī kritisko domāšanu un samazina risku kaut ko ietiepīgi noliegt.

Foto: Shutterstock

Ko tev iemācīja šī kļūda?

Šo lieto šādu frāžu vietā: "Kāds kauns!" vai "Bija jādomā pirms kaut ko darīt!".

Piemērs: "Ko tu iemācījies no šī gadījuma?" vai "Kādus secinājumus tu izdarīji un ko tu darīsi nākamajā līdzīgā situācijā, lai izvairītos no nepatikšanām?"

Skaidrojums: kļūdām nevajadzētu būt kā katastrofai un pasaules galam – tāda attieksme arī samazina pašvērtējumu un bloķē dabīgo tieksmi iepazīt jauno, kā kavē autonomijas apzināšanos. Ja kļūda tiek uztverta kā iespēja iegūt jaunas zināšanas, kas iegūtas, teiksim tā, eksperimentālā ceļā, tad no tām nevajag baidīties un var iet tālāk.

Lūdzu, …

Lieto frāzes: "Pietiek!" un "Pārstāj!" vietā.

Piemērs: "Lūdzu, spēlējies ar sunīti pa labam!" vai "Pakar jaku uz pakaramā, lūdzu!".

Skaidrojums: mēs taču apkārtējiem cilvēkiem (kolēģiem, oficiantiem, draugiem) visu dienu nesakām: "Pārstāj!", "Pamēģini tikai!". Mēs taču nelietojam negatīvās, aizliedzošās frāzes šādā stilā: "Nenes man kafiju!" vai "Es nevēlos vistu!". Mēs lūdzam to, ko vēlamies. Un arī ar bērniem jābūt tieši tāpat.

Mēs šodien piedalāmies ātrumsacensībās, tādēļ mums jāskrien ātri!

Šo frāzi ieteicams lietot šīs vietā: "Pasteidzies!" un "Mēs jau kavējam!".

Piemērs: "Mēs šodien esam sacīkšu zirgi, paskatīsimies, cik ātri spējam joņot!".

Skaidrojums: centies, lai steiga nebūtu ieradums. Visiem dažreiz jābūt atslābušiem un meditatīviem.

Tagad iesim vai pēc 10 minūtēm?

Frāze lietojama šīs vietā: "Ejam taču!".

Piemērs: "Bērni, iesim tagad vai 10 minūtes vēl paspēlēsities, un tad iesim?".

Kāpēc tas strādā: bērniem patīk piedalīties lēmumu pieņemšanā attiecībā pašiem uz sevi, īpaši tas attiecas uz bērniem ar spēcīgu raksturu. Ar šādu formulējumu tu bērniem sniedz izvēli, bet vienlaikus arī precīzi nosaki noteikumus.

Foto: Shutterstock

Ierakstīsim to tavā vēlmju sarakstā!

Frāze lietojama šīs vietā: "Tas ir dārgi" vai "Vairs nekādu rotaļlietu, es pateicu!".

Piemērs: "Tagad es tev nepirkšu šo rotaļlietu, bet mēs to varam ierakstīt tavā vēlmju sarakstā uz dzimšanas dienu".

Skaidrojums: ja būsim godīgi, tad, protams, mēs varam nopirkt lētu mantu, bet mēs to nevēlamies pirkt. Bet kapučīno par to pašu cenu, piemēram, mēs gribam un arī nopērkam. Tāpēc nav vajadzīgs izdomāt atrunas par finansēm, vienkārši noteikt robežu, bet pēc tam palīdzi bērnam izdomāt, kā iegūt to, ko viņš vēlas (pagaidīt dzimšanas dienu, sakrāt naudu, nopelnīt ar kādu mazu darbiņu).

Apstājies, paelpo un pasaki, ko tu vēlies

Frāze lietojama "Pārstāj taču čīkstēt!" vietā.

Piemērs: "Tā, apstāsimies, kopā paelposim, bet tagad vienkārši pamēģini pateikt, ko tu vēlies".

Skaidrojums: arī tev ir jātrenē prasme apstāties, elpot un runāt, bet nevis rāties. Atkārto frāzi mierīgi, elpo kopā ar bērnu, kamēr viņš nenomierinās un nemainīs toni.

Cieni sevi un citus

"Uzvedies normāli!" – šī frāze ir aizstājama ar iepriekš minēto.

Piemērs: "Kad iesi uz batuta, atceries, ka ir jāciena pašam sevi un citus cilvēkus".

Skaidrojums: frāze "uzvesties normāli' bērniem nav saprotama, te ir jāizsakās konkrētāk par to, kas tieši bērnam ir jādara.

Foto: Shutterstock

Proti strādāt komandā

Šī frāze jālieto šīs vietā: "Nekomandē!" un "Neviens negribēs ar tevi spēlēties, ja tā uzvedīsies!".

Piemērs: "Tu esi lielisks līderis. Šodien atceries, ka ir jāprot strādāt komandā. Uzdod jautājumus saviem draugiem tā vietā, lai dotu viņiem rīkojumus un ļauj ari citiem būt līdera pozīcijā".

Skaidrojums: daudziem bērniem ar spēcīgām līdera īpašībām bieži saka: "Nu gan komandieris!" vai, ka ar viņiem neviens negribēs draudzēties. Tā vietā labāk iemāci savu bērnu būt labam līderim: lūgt, bet nevis pavēlēt, rādīt piemēru, nevis pieprasīt, mainīties lomām, lai katrs varētu pabūt līdera lomā.

Es vēlētos, lai tu…

Šo frāzi ieteicams lietot šīs vietā: "Pārstāj darīt to…" un "Nedrīkst darīt to…".

Piemērs: "Es vēlētos, lai tu maigāk apietos ar suni, tam patīk, kad ar viņu apietas draudzīgi – tad arī tas gribēs vēlāk ar tevi spēlēties", "Mēs esam autostāvvietā, tādēļ tagad tev jāiet kā uzmanīgam kaķēnam, nevis jārikšo kā trakam zirgam".

Skaidrojums: es – izteiksme līdz bērna apziņai aiziet daudz ātrāk un vērtīgāk, nekā aizvainojošas vai aizlieguma pilnas replikas.

Vari paraudāt

Šī frāze lietojama šīs vietā: "Neesi kā maziņais!" vai "Nečīksti!".

Piemērs: "Tas ir normāli, ka tev ir skumīgi, es esmu te, ar tevi. Es zinu, ka tu tiksi galā".

Skaidrojums: tevi pārsteigs, cik labi bērni reaģē tajās situācijās, kad mēs viņiem neuzspiežam apslāpēt viņu jūtas. Saki bērnam, ka viņš ir spējīgs pārstrādāt savas emocijas un patstāvīgi iziet no frustrācijas – tas viņā paaugstinās pašapziņu.

Foto: Shutterstock

Es tevi mīlu, neraugoties ne uz ko!

Jālieto šīs frāzes vietā: "Kad tu tā uzvedies, neviens ar tevi negribēs pīties!" vai "Es tevi neapskaušu, kamēr nesāksi uzvesties kā cilvēks!"

Piemērs: "Es tevi mīlu, neraugoties uz tavu uzvedību un tāpat mīlu, kad tu prasi atļauju no brāļa paņemt mantiņu, nevis to atņemt!"

Skaidrojums: beznosacījuma mīlestība – atslēga pozitīvai vecāku attieksmei un tā nozīmē, ka mūsu mīlestība nav atkarīga no tā, ko šodien sastrādājis bērns. Ja bērni zina, ka var būt pārliecināti par to, ka viņus mīl un pieņem, viņi uzvedas daudz labāk.

Tev tas ir svarīgi, tādēļ es vēlētos, lai tieši tu pieņem lēmumu

Šo frāzi ieteicams lietot šīs vietā: "Man viss vienalga".

Piemērs: "Zini, es pieļauju variantus, tādēļ tu vari izvēlēties. Es vēlētos, lai tu man šajā lietā palīdzi".

Skaidrojums: ja tev patiešām ir viss vienalga, tad tā ir lieliska iespēja paaugstināt bērnu pašvērtējumu un ļaut viņiem pieņemt lēmumu. Labi līderi zina arī to, kā būt labiem izpildītājiem.