Ginekoloģe Nellija Lietuviete: ķeizargrieziens pēc sievietes vēlēšanās ir tas, kas mani uztrauc un izbrīna visvairāk

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Ginekoloģijas klīnikas vadītāja Nellija Lietuviete pauž satraukumu par pieaugošo tendenci bez pamatota iemesla dabisku dzemdību vietā izvēlēties ķeizargrieziena operāciju, maldīgi uzskatot to par vieglāko un drošāko veidu bērna laišanai pasaulē.

Viņas vadītajā klīnikā regulāri nonāk topošās māmiņas, kuru grūtniecība un dzīvība ir apdraudēta nepilnvērtīgas ķeizargrieziena rētas jeb dzemdes nišas dēļ. Nereti ārstiem nākas pieņemt smagu lēmumu – jāizņem dzemde.

"Starp topošajām māmiņām šodien bieži notiek diskusija – dzemdēt dabiski vai veikt ķeizargriezienu? Daudzas sievietes nesaprot, ka ķeizargrieziens ir nopietna ķirurģiska operācija, kas gluži kā jebkura ķirurģiska iejaukšanās var sev nest līdzi dažādas nopietnas komplikācijas," saka ginekoloģe Nellija Lietuviete.

"Protams, ir gadījumi, kad ķeizargrieziens tiešām ir pareizākā izvēle, jo, dzemdējot dabiski, kāda medicīniska iemesla dēļ, ir apdraudēta mātes vai bērna veselība un dzīvība. Taču, ja nav nekādu sarežģījumu, labākais un veselīgākais bērnam ir dabiskas dzemdības. To laikā mazulis no mātes dzemdību ceļiem saņem dabisko mikrofloru, kā ietekmē ātrāk nobriest viņa imunitāte. Un tas ir tikai viens no ieguvumiem."

Mēs klīnikā ļoti labi redzam sekas – ik gadu astoņām līdz desmit sievietēm esam spiesti izņemt dzemdi kopā ar nedzimušo mazuli. Nellija Lietuviete

Pasaules Veselības organizācija paudusi viedokli, ka ķeizargriezienu īpatsvaram valstī nevajadzētu pārsniegt 15 procentus. Kā liecina pēdējie apkopotie dati, Latvijā ar ķeizargrieziena palīdzību bērns nāk pasaulē aptuveni 21 procentā gadījumu, turklāt ķeizargrieziena operāciju skaits gadu gaitā pieaug. Ir gan valstis, kur situācija ir krietni sliktāka. Piemēram, Brazīlijas privātklīnikās ar ķeizargrieziena operāciju nāk pasaulē 80 procenti mazuļu, norāda Lietuviete.

Ķeizargrieziena operācijas riski – pat dzemdes izņemšana

Lai arī ķeizargrieziena operācija var šķist paredzamāka un drošāka nekā dabiskas dzemdības, tā ir saistīta ar dažādiem riskiem, tai skaitā traumām mazulim, spēcīgu asiņošanu, trombemboliju, dzemdes un vēdera priekšējās sienas iekaisumu. Viena no bīstamākajām blaknēm ir nepilnvērtīga ķeizargrieziena rēta, uzmanību vērš daktere Lietuviete.

Ķeizargrieziena rētas nepilnvērtība nozīmē to, ka griezuma vietā dzemdes sieniņa nav kārtīgi saaugusi kopā un palikusi ļoti plāna. Šajā vietā izturīgā dzemdes muskuļu slāņa nav, ir tikai dzemdes apvalks – plāna plēvīte. "Ja sievietei iestājas grūtniecība, ir liels risks, ka, mazulim augot, nepilnvērtīgā rēta var neizturēt un plīst, kas ir ļoti bīstami," saka daktere Lietuviete. "Ja dzemde plīst, visbiežāk vienīgais, ko varam darīt, lai sieviete nenoasiņotu līdz nāvei, ir izņemt dzemdi. Labi, ja bērnu izdodas glābt, bet ļoti bieži viņš vēl ir pārāk mazs un tas nav iespējams. Turklāt sieviete reproduktīvā vecumā paliek bez dzemdes un iespējas radīt pēcnācējus, kas ir liela traģēdija."

Foto: Shutterstock

Ir gadījumi, kad sievietei, neraugoties uz nepilnvērtīgo rētu, izdodas mazuli veiksmīgi iznēsāt. Bet to, vai rēta izturēs, paredzēt nav iespējams.

Nesen Austrumu slimnīcas Ginekoloģijas klīnikā nonāca sieviete, kurai auglis bija ieligzdojies tieši ķeizargrieziena rētā. "Šādi gadījumi ir salīdzinoši reti, taču koncentrējas tieši pie mums, universitātes slimnīcas klīnikā, un mums ar tiem jātiek galā," stāsta daktere Lietuviete.

Grūtniece, kurai nebija nekādu sūdzību, bija ieradusies uz pirmā trimestra skrīningu. "Ultrasonogrāfijas laikā tika konstatēts, ka auglis pilnībā atrodas ķeizargrieziena nišā un to no urīnpūšļa šķir vien plāns, plāns serozais slānis. Nebija nekādu izredžu bērniņu iznēsāt – agrāk vai vēlāk rēta plīstu. Ja tas notiktu nakts laikā, sieviete līdz slimnīcai, ļoti iespējams, nemaz nenonāktu. Tādēļ nācās pieņemt smagu lēmumu – jāizņem dzemde. Šādos gadījumos operācija ir sarežģīta, norit ar lielu asins zudumu, nepieciešama asins pārliešana," stāsta daktere Lietuviete.

"Ķeizargrieziens pēc sievietes pašas vēlēšanās ir tas, kas mani uztrauc un izbrīna visvairāk. Ir maldīgi domāt, ka ķeizargrieziena operācija nozīmē 100 procentu garantiju, ka viss būs kārtībā. Mēs klīnikā ļoti labi redzam sekas – ik gadu astoņām līdz desmit sievietēm esam spiesti izņemt dzemdi kopā ar nedzimušo mazuli," saka Nellija Lietuviete, uzsverot, ka gan dabiskas dzemdības, gan ķeizargrieziena operācija ir saistītas ar dažādiem riskiem.

Nepilnvērtīga ķeizargrieziena rēta var izraisīt sarežģījumus ne tikai grūtniecības laikā. Tā var būt cēlonis asiņošanai menstruāciju starplaikā, sāpēm dzimumakta laikā, kā arī grūtībām ieņemt bērniņu, piebilst daktere Lietuviete.