"Tu esi tas, ko tu ēd" ir mums visiem zināms teiciens. "Pārim, kas vēlas bērnu, ir rūpīgi jāseko līdzi savai ēdienkartei," stāsta Neauglības ārstēšanas kampaņas ginekoloģe, klīnikas "EGV" vadītāja Zane Vītiņa. Kāds uzturs sekmē auglību, to atklāj uztura speciāliste Jevgēnija Jansone.

Normalizē ķermeņa masu

Ķermeņa masa ir viens no faktoriem, kas ietekmē fertilitāti – kā nepietiekams svars, tā arī aptaukošanās tiek saistīta ar palielinātu neauglības risku. Pētījumi liecina, ka vīriešiem, kam ir aptaukošanās, pieaug spermatozoīdu DNS bojājumu risks un ir samazināts dzimumšūnu kustīgums.

Sievietēm aptaukošanās var izraisīt hormonālo disbalansu, radīt ovulācijas iztrūkumu, kā arī samazināt olšūnu kvalitāti. Sievietēm ar izteiktu lieko svaru pieaug komplikāciju risks, kad grūtniecība jau ir iestājusies – palielinās spontāno abortu un iedzimto anomāliju risks, gestācijas diabēta, grūtniecības izraisītas hipertensijas un tromboembolijas risks. Taču, ja ir nepieciešams samazināt lieko svaru, tas jādara prātīgi – nevajag ievērot diētas ar izteikti samazinātu kilokaloriju daudzumu vai diētas, kurās ir ļoti ierobežots tauku daudzums.

Arī nepietiekama ķermeņa masa (ķermeņa masas indekss <18,5) rada nopietnas hormonālas izmaiņas ne tikai olnīcās, bet arī galvas smadzenēs, hipofīzē, un samazina grūtniecības iestāšanās iespēju. Plānojot grūtniecību, abiem ir jāatsakās no alkohola lietošanas un smēķēšanas.

Ēd pilnvērtīgi

Ir svarīga ne tikai ķermeņa masa, bet arī ikdienas uztura kvalitāte. Ļoti liela nozīme ir taukiem, to plašai dažādībai. Absolūti nepieciešamas ir nepiesātinātās taukskābes omega-3 un omega-6, par kuru avotiem var kļūt treknās zivis, linsēklas, valrieksti, čia sēklas un zivju eļļa. Tāpat auglībai ir svarīgi piesātinātie tauki un holesterīns, kas jāuzņem nedaudz, bet ar kvalitatīviem produktiem: gaļu, olām, piena produktiem (sieru, sviestu). Ir jāizvairās no margarīna un industriālajiem taukiem, īpaši no daļēji hidrogenētiem taukiem (kuros ir kaitīgas transtaukskābes), ko ļoti bieži izmanto vafeļu, cepumu, čipsu, kūku, konfekšu un saldējuma ražotāji.

Gan plānojot grūtniecību, gan grūtniecības laikā uztura kvalitātei ir jāpievērš lielāka uzmanība. Ir jāievēro uztura dažādība un mērenība – dārzeņu un augļu, graudaugu, piena produktu, olu, gaļas un zivju, riekstu un sēklu lietošana ir laba iespēja iegūt visas veselībai nepieciešamās uzturvielas, kā arī uzturēt ķermeni normālā svarā un funkcionālajā stāvoklī.

Pievērs uzmanību būtiskajām uzturvielām

Šķiedrvielas jeb balastvielas ir vitāli nepieciešamas uzturvielas. Ir ieteicams iekļaut ar šķiedrvielām bagātu pārtiku (kas ir pilngraudu maize un makaroni, visi graudaugi, dārzeņi un augļi) katrā ēdienreizē. Tās palīdz regulēt cukura līmeni asinīs, kas var būt īpaši svarīgi cukura diabēta slimniekiem.

Folskābei un B12 vitamīnam ir īpaši liela loma bērna attīstības periodā. Ir pētījumi, kas liecina par palielinātu dzīvi dzimuša bērna iespēju tām sievietēm pēc medicīniskās apaugļošanas, kuru asins serumā bija augsta folātu un B12 vitamīna koncentrācija. B12 vitamīns uzlabo arī spermas kvalitāti. To var uzņemt ar liellopu un jēra gaļu, aknām, sieru, olām. Folskābes avoti ir aknas, lēcas, zaļie lapu dārzeņi, pupas.

D vitamīns, kas ir sastopams olās un treknajās zivīs, ir svarīgs sieviešu dzimumhormonu attīstībā. Ņemot vērā, ka lielai daļai Latvijas iedzīvotāju ir D vitamīna trūkums, būtu jāapsver D vitamīna lietošana uztura bagātinātāju formā, it īpaši ziemas mēnešos, kad saules stari piekļūst mūsu ādai ļoti reti.

Gan sieviešu, gan vīriešu auglībai ir svarīgi antioksidanti – vielas, kas palīdz organismam atbrīvoties no kaitīgiem brīvajiem radikāļiem, kas rodas vielmaiņas procesā. Tie arī ir jāuzņem ar uzturu: E vitamīns ar saulespuķu sēklām, eļļu, mandelēm un olīvām, selēns ar Brazīlijas riekstiem (pietiek ar vienu Brazīlijas riekstu dienā, jo tajā ir ļoti liela selēna koncentrācija), liposkābe, kas nelielos daudzumos ir kartupeļos, spinātos un sarkanajā gaļā, C vitamīns, kas ir saldajā paprikā, ziedkāpostos, citrusaugļos un kartupeļos.

Cinks arī ir būtiska minerālviela abu dzimumu auglībai, bet īpaši vīriešu, jo tas piedalās spermatozoīdu kustīguma regulācijā. Tas ir atrodams gaļā, teļa aknās, sezama un ķirbju sēklās, zaļajos zirnīšos.

Neauglības ārstēšanas kampaņa ilgst jau piekto gadu. Četru gadu laikā neauglības ārstēšanai savākti gandrīz 90 000 eiro.