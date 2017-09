Griezt, noskūt vai ataudzēt? Pirmie mazuļa matiņi

Vieni bērni piedzimst gandrīz kailu galvu, bet citi vecmātes pārsteidz ar kuplu galvas rotu. Gan viens, gan otrs variants ir absolūti normāla parādība, bet matu biezums un pat īstā krāsa kļūs skaidra krietni vēlāk. Bet kā kopt mazuļa pirmos matiņus un vai ir vērts tos griezt – par to jau ir cita saruna.

Jaundzimušā matiņi

Mati mazulītim sāk augt jau tad, kad viņš vēl atrodas mammas puncī, tas notiek ap trešā grūtniecības trimestra sākumu, portālam "Parents" skaidro pediatre Irina Bezrukova. Daži mazuļi pasaulē nāk ar tādu matu rotu, ka izskatās – uz galvas būtu parūka, bet citi – bez neviena matiņa. To, cik daudz matu mazulim ir piedzimšanas brīdī, nosaka ģenētiskais mantojums, taču šajā periodā nevar vēl spriest par to biezumu, starp citu, kā arī par to, vai bērniņš būs blondīns vai brunets. Tās ir individuālās īpatnības, un to, kāds būs gala rezultāts – krāsa un pārējais, varēs noteikt vien ap bērna trīs vai pat četru gadu vecumu.

"Matu kvalitāti bērniem parasti sāk izvērtēt pēc piecu gadu vecuma – pirms tam esošā kvalitāte un mata īpašības ir mainīgas un pārejošas. Parasti kvalitāte šajā vecumā atkarīga no iedzimtības, un, visdrīzāk, kādam no vecākiem šajā vecumā bijuši līdzīgi mati – var pajautāt vecmāmiņām," iesaka triholoģe dr. Inga Zemīte, un viņas skaidrojumu par matu biezumu bērnam lasi šeit.

Foto: Shutterstock

Jaundzimušā matiņus var vairāk dēvēt par pūciņu. Tie vēl ir ļoti plāni, un to saknītes vēl nav līdz galam izveidojušās. Pirmajos trīs dzīves mēnešos mazulim uz galvas veidojas arī laukumi bez matiem – tās ir vietas, kur notiek berze, parasti pakauša daļā. Jebkura mehāniska darbība – galvas mazgāšana, cepurītes likšana, ķemmēšana, gulēšana paātrina pūkaino matiņu nomaiņu. Otro reizi mati atjaunojas starp trešo un sesto dzīves mēnesi. Šajā etapā parādās pārejas, lai gan jau pietiekami stings variants – kaut kas līdzīgs pūciņai un mata stiebriņiem.

Pūciņu mati parasti sāk izkrist ap trīs nedēļu vecumu. To vietā pakāpeniski parādās jauni, tādi paši, kuri atkal izkrīt. Šāds cikls atkārojas vairākas reizes.

Noskūt vai neskūt mazuļa matiņus

Ir dzirdēts tāds ticējums: ja bērnam pirmo reizi matus noskūs "uz nullīti", viņa mati būs biezi un skaisti. Mūsdienās šim mītam nav nekāda pamata – tāds parametrs kā biezi mati, ir ielikts ģenētiskā līmenī. Turklāt pediatri neiesaka bērniem matus nodzīt "pa pliko", jo tādā veidā var tikt traumēta matu sakne (sīpols). Bet, ja mazulim uz galvas ir piena krevele, tad šāda procedūra ir kategoriski izslēdzama: pastāv pārāk liels risks traumēt bērna ādu un iegūt infekciju.

Par to, kā nesāpīgi no bērna galvas ādas likvidēt piena kreveli, lasi šeit.

Ja runā par griešanu, tad šai absolūti nevainīgajai akcijai pretinieku ārstu vidū nav. Lemjot šo konkrēto jautājumu, vecāki var droši paļauties uz personīgo gaumi, lai gan gaidīt, kad mati, kas aug tuvu pierei un draud bērnam krist acīs, arī nav vērts.

Ja vēlies pats mazajam nogriezt frizūru, tev būs nepieciešamas šķēres, ķemmīte un ūdens izsmidzinātājs, kas uzpildīts ar siltu ūdeni.

Ieteicamie apstākļi

Pirms sāc mazulim griezt matus, pārliecinies, ka "modelis" ir paēdis un negrib gulēt. Pirmajā reizē nav tik svarīga griešanas kvalitāte, cik bērna noskaņojums. Bērniem labāk būs, ja matu griešana notiks mājas apstākļos, ierastajā vidē. Bet ideālais frizieris tagad būs, protams, ka mamma.

Izmanto spēli

Šo procesu var pārvērst spēlē – sākumā frizūru uztaisīt mīļākajai mantiņai, bet pēc tam mantiņai ļaut to pašu izdarīt ar bērnu. Novērst bērna uzmanību palīdzēs arī interesanta multfilma, lai gan, ja vien to pieļauj apstākļi, nosēdināt mazuli labāk būtu ne pie televizora, bet lielā spoguļa priekšā: tā viņš redzēs tavas rokas un mazāk uztrauksies par to, kas notiek viņam aiz muguras. Arī tētis var palīdzēt bērnam nomierināties, piemēram, sarīkojot mini teātri. Ja tas tomēr nenostrādā, paliek pēdējā izeja – matu apgriešana, bērnam esot miegā, rekomendē pediatre.

Palīdzi bērnam pārdzīvot "zaudējumu"

Jau iepriekš paskaidro mazulim, ka mati āri ataug, tie aug visu laiku, bet laiku pa laikam matus nepieciešams apgriezt, lai tie netraucētu. Un noteikti pārliecini par to, ka ļoti drīz viņa matu cirtas būs garas, tas gan vairāk attiecas uz meitenēm, bet arī puikām vecāki bieži izvēlas paaudzēt garākus matus.