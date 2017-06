Grūtniece ar pīrsingu vai tetovējumiem: piecas vērā ņemamas lietas

Portāls "Parents" ir apkopojis vairākus mītus un bažas, kas saistīti ar bērniņa iznēsāšanu, kad ķermeni rotā tetovējumi un pīrsingi.

Tetovējumu izskats pēc grūtniecības

Grūtniecības laikā āda izstaipās, atstājot pat rētas. Ja uz ādas ir zīmējums jeb tetovējums, tad tas var izplūst, izbalēt vai tikt deformēts. Kā stāsta Ņujorkas "Mount Sinai" slimnīcas dermatologs Kamerons Rokšars, vislielākās iespējas tikt izbojātiem ir ķermeņa zīmējumiem, kuri atrodas uz vēdera, krūtīm un gurniem. Tas var būt kā atgādinājums – izvēlēties tetovējuma atrašanās vietu prātīgi. Dermatologs stāsta, ka to, kādu iespaidu uz ķermeni atstāj grūtniecība, ir atkarīga no gēniem. Pastāv iespēja, ka tetovējums ar laiku atgūs savu iepriekšējo izskatu, ja nē, tad to noteikti ir iespējams izlabot pie meistara vai arī, izmantojot lāzeru, likvidēt pavisam.

Par došanos uz dzemdību zāli ar lakotiem nagiem, lasi šeit, kur Rīgas Dzemdību nama vecmāte Laila Laganovska skaidro, kāpēc vismaz vienu nagu vajadzētu atstāt dabisku – bez nagu lakas.

Pīrsingu un auskaru nēsāšana

Grūtniecības laikā greznumlietu nēsāšana nav aizliegta, ja vien tev pašai tas nesagādā neērtības. Pīrsingus nav aizliegts nēsāt pat nabā vai krūtsgalos. Taču dzemdību laikā labāk noņemt visas rotaslietas, iesaka Ņujorkas Langones medicīnas centra ginekoloģijas ārsts Ifats Hoskins. Deguna vai mēles pīrsingi var traucēt, ja dzemdību komplikāciju rezultātā nepieciešams sniegt medicīnisku palīdzību, bet pīrsingi intīmajās zonās var pāraut ādu, stāsta asociētā profesore Šanona Klarka.

Foto: Shutterstock

Tetovēšanās grūtniecības laikā

Veidot jaunus tetovējumus, kamēr mazais tiek iznēsāts, nav ieteicams. Speciālisti pat iesaka nogaidīt pāris mēnešus, kad bērns jau ir nācis pasaulē. Kā uzsver Ifats Hoskins, grūtniecības laikā pastāv daudz lielāks risks saskarties ar alerģisku reakciju pret dažām vai pat visām sastāvdaļām, kuras satur ķermeņa tinti. Turklāt jāņem vērā, ka grūtniecības laikā āda ir nostiepta un pēc grūtniecības tetovējums vairs neizskatīties, kā bijis iecerēts.

Piemēram, VC4 un "Capital Clinic Riga" dermatoloģe dr. Linda Kapteine uzsver: ja grūtniecība iestājas pēc tam, kad āda sadzijusi pēc tetovējuma veidošanas, nekādām tiešām komplikācijām saistībā ar grūtniecību nav jābūt. Bet jautājums ir cits – mēs nezinām, kā un kāpēc jaundzimušajiem veidojas iedzimtās hemangiomas jeb tā saucamās ugunszīmes jeb iedzimtas dzimumzīmes. Kapteines plašāku skaidrojumu atradīsi šeit.

Epidurālā anestēzija

2010. gadā Amerikas anesteziologu asociācija apšaubīja šādas procedūras drošību, jo adata varētu aizķert tinti, ievadot to muguras kanālā un potenciāli radot veselības problēmas. Lai gan šāda iespējamība pastāv, neviens ārsts nevar aizliegt pacientei iegūt šo sāpju remdēšanas palīglīdzekli, ja vien grūtnieces tetovējums ir pilnībā sadzijis.

Šeit atradīsi vēl virkni citus kļūdainus priekšstatus un skaidrojumus par grūtniecību.

Barošana ar krūti

Ja jaunās māmiņas krūtsgalā atrodas pīrsings, tas nekādā veidā neietekmē piena veidošanos, taču no tā vajadzētu atbrīvoties, barojot zīdaini, jo tas paaugstina risku bērnam aizrīties ar svešķermeni. Ginekologs Hoskins pastāsta vēl kādu interesantu faktu: izņemot pīrsingu, mātes piens tek arī no rotaslietas atstātajiem caurumiem.