Grūtniece saaukstējusies: saprātīga pašārstēšanās

Grūtniecības laikā pat visniecīgākās veselības problēmas prasa īpašu pieeju un obligātu vizīti pie ārsta. Un tomēr pastāv daži līdzekļi un metodes, kas ir absolūti nekaitīgas topošajām mammām, tādēļ tos var izmantot bez receptes un īpašas konsultācijas pie speciālista.

Ja iepriekš tu varēji ieiet aptiekā un palūgt farmaceitam piemeklēt zāles bez receptes, tad līdz ar grūtniecības iestāšanos tu vairs nevari rīkoties tik vieglprātīgi. Visus deviņus mēnešus ir jāaizmirst par pašārstēšanos, jo pat labi zināmas un daudzkārt pārbaudītas zāles var izrādīties kaitīgas gaidāmā mazuļa veselībai, "Parents" norāda terapeite, Perinatālā medicīnas centra ārste Marina Sokolova. Savukārt rakstā šeit atradīsi profesores Daces Rezebergas skaidrojumu par to, kādi riski un iespējas pastāv, grūtniecības laikā lietojot medikamentus.

Īpaša piesardzība pret medikamentu lietošanu jāievēro līdz astotajai grūtniecības nedēļai, kad noris augļa visu svarīgāko iekšējo orgānu un sistēmu attīstība, bet galvenās aizsargbarjeras – placentas veidošanās vēl nav pabeigta. Bet arī turpmākajā grūtniecības laikā modrību nevar zaudēt. Pat tad, kad placenta ir sākusi savu darbību, daži medikamentu komponenti tiek cauri šai aizsargbarjerai, un kaitīgās vielas var nonākt tieši augļa asinīs, nopietni kaitējot viņa veselībai, kā tas notiek, piemēram, ar vairāku antibiotiku grupu zāļu lietošanu. Bez tam grūtniecības laikā nav pielietojamas arī daudzas tautā iecienītas procedūras. Piemēram, nevainīgā kāju karsēšana siltā vannā var veicināt placentas atslāņošanos, izraisot asiņošanu. Visas šīs nianses parasti ir zināmas vien speciālistiem, tādēļ nekautrējies uzdot savam ārstam jebkurus jautājumus, pat ja tev tie šķiet pilnīgi muļķīgi.

Palūkosim, ko topošā mamma tomēr var darīt veselības uzlabošanai, ja nav izdevies izvairīties no saaukstēšanās. Kā norāda ārste Sokolova, kad grūtnieces ārstam vaicā, kā izārstēt saaukstēšanos, viņas rēķinās, ka saņems recepti, ar ko varēs taisnā ceļā doties uz aptieku. Taču patiesībā augšējo elpceļu vīrusu infekciju gadījumā nemaz nav nepieciešami speciāli medikamenti. Un ne jau tikai "interesantā stāvokļa" dēļ, bet tāpēc, ka cilvēka organisms, ja vien tiek ievērota pareiza pieeja, pilnībā pats spēj uzvarēt vīrusus bez jebkādām zālēm. Ja tomēr infekcija ir tik spēcīga, ka pašārstēšanās nepalīdz, obligāti jāvēršas pie ārsta.

Lūk, galvenie noteikumi, lai organismam sniegtu pirmo palīdzību saaukstēšanās gadījumā! Ja tos ievērosi, visbiežāk arī ar to ir pietiekami, lai trīs dienu laikā tava veselība uzlabotos.

Saaukstēšanās laikā īpaši nepieciešams ir svaigs gaiss: iespējami biežāk vēdini mājokli, lai istabās būtu vēss un svaigs gaiss. Ja nepieciešams, izmanto arī gaisa mitrinātāju – sausa gaisa dēļ elpot ir grūtāk.

Vairāk dzer šķidrumu: derēs ūdens, silta, nedaudz saldināta tēja, morss vai kompots no kādām ogām, piemēram, dzērvenēm vai mežrozīšu augļiem. Bet ēšanu gan var ierobežot – ja apetītes nav, labāk ar varu nemēģināt ēst. Par to, kādas tējas drīkst un kādas nav ieteicams dzert grūtniecības laikā, plašāk lasi šeit un šeit.

Foto: F64

Deguna un kakla skalošana – vairākas reizes dienā paskalo degunu un kaklu ar vāju sālsūdeni, lai neļautu elpošanas ceļos sakrāties gļotām un gļotāda nekļūtu sausa. Šķīdumu vari iegādāties aptiekā, bet vari ari pagatavot pati.

Ja esi sākusi klepot, sausa klepus gadījumā stāvokli palīdzēs atvieglot kumelīšu un asinszāles inhalācijas, bet mitra klepus gadījumā – eikalipta un pelašķu inhalācijas.

Ja tev ir temperatūra, kas augstāka par plus 38 grādiem pēc Celsija, noteikti piesaki ārsta vizīti mājās. Ārstu viedokļi dalās – vai grūtnieces drīkst vai nedrīkst lietot paracetamolu un ibuprofēnu saturošus medikamentus. Viss atkarīgs no katras sievietes kopīgā veselības stāvokļa un grūtniecību uzraugošā speciālista rekomendācijām. Ja tev ir atļauts, tad līdz ārsta vizītei vari kādu no šiem medikamentiem iedzert, bet ja neesi pārliecināta, ka drīksti, labāk nedzert neko, bet sagaidīt mediķi.

Un atceries, ja esi saaukstējusies, bet līdz dekrēta atvaļinājumam vēl tālu, labāk paņemt darba nespējas jeb slimības lapu un pāris dienu pagulēt mājās, pat ja pirms grūtniecības parasti spēji šādā stāvoklī arī strādāt. Ja skriesi uz darbu pusslima, tavs pa pusei novājinātais organisms var viegli iegūt kādu citu, jau daudz nopietnāku infekciju.

Tātad, pašārstēšanās iespējas ir mazas, un pirms katras vecmāmiņu ieteiktas metodes izmēģināšanas labāk par tās nekaitīgumu pārvaicāt ārstam! Svaigs gaiss, šķidrums un miers ir labākie dakteri, ja esi noķērusi iesnas un sliktāku pašsajūtu, bet ja parādījušās jau nopietnākas problēmas – klausi tikai ārstu padomiem!