Grūtniece skrien - vai mazo nevar pārlieku sakratīt: četri mīti par sportu gaidību laikā

Kad esi stāvoklī un jūties nogurusi, un tev, iespējams, sāp visas maliņas, sportiskas aktivitātes noteikti nenāk ne prātā. Bet vairāki pētījumi apliecinājuši dažādas priekšrocības, ko veicina aktīvs dzīvesveids, piemēram, tas var samazināt dzemdību komplikācijas un veicināt labāku zīdaiņa smadzeņu darbību.

Tomēr neņemot vērā pētījumu rezultātus, daudzas sievietes joprojām šaubās par to, kas ir uzskatāms par drošu un kas būtu pārāk daudz. Fizioterapeite Denīze Jagro "Fox News" izstāstījusi un lauzuzi daudzus stereotipus, kas saistāmi ar sportošanu grūtniecības laikā.

"Sievietes ir iebiedētas nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, kad gaida bērniņu, joprojām ticot novecojošām teorijām un vadlīnijām, taču vingrot grūtniecības laikā ir droši, ja vien ārsts nav noteicis, ka sieviete ir riska grupā," stāsta fizioterapeite.

Kā vingrot un kādēļ tas pat obligāti jādara, lasi šeit, kur padomos dalās fizoterapeite Egija Mame.

Balstoties uz Amerikas dzemdību un ginekoloģijas koledžas sniegto informāciju, vingrinājumi vismaz 30 minūšu garumā vairākas dienas nedēļā, var palīdzēt jaunajām māmiņām justies labāk, gan fiziski, gan morāli sekojošos veidos:

Lai novērstu vai ārstētu gestācijas diabētu;

Lai vairotu muskuļu tonusu, spēku un izturību;

Lai palīdzētu mazināt muguras sāpes, aizcietējumu, vēdera pūšanos un pietūkumu;

Lai uzlabotu garastāvokli;

Lai vairotu enerģiju;

Un lai palīdzētu labāk gulēt.

Denīze Jagro atzīmē, ka sievietes, kuras regulāri nodarbojušās ar sportu pirms grūtniecības, pavisam noteikti var turpināt savu rutīnu, jo viņu ķermeņi jau ir pieraduši pie tādas slodzes.

"Viss ir atkarīgs no cilvēka aktivitātes līmeņa pirms tam. Droša nodarbe ir staigāšana un vieglie svari. Ja kāda pirms tam ir skrējusi, tad to var turpināt darīt, tikai ir jāņem vērā dažas lietas, kuras jāmaina – apavu izmērs pēdu pietūkuma dēļ, laiks, kurā skrien un noteikti arī pa kurieni, kā arī jāpārliecinās, ka apavus esi aizsējusi pienācīgi," pamāca fizioterapeite Jagro.

Ieteicamākos vingrojumus katram grūtniecības trimestrim atradīsi te.

Citas drošas aktivitātes grūtniecēm ir peldēšana, riteņbraukšana un viegla aerobika, lai saglabātu sirdi un plaušas stipras.

Informācijas gūzmā par to, kas ir labs un kas ir slikts, fizioterapeite lauž četrus mītus, kuri eksistē, runājot par fiziskām aktivitātēm grūtniecības laikā.

Mīts: Pārāk daudz vingrojot, tiks atņemtas barības vielas manam mazulim

"Uzturvielas organismā vispirms tiek novirzītas bērnam un filtrēšanas gāzes vienmēr būs pietiekamā daudzumā, jo grūtniecības laikā paaugstinās asinsspiediens, turklāt placenta bērniņu apņem kā spilvens, kas balsta un sargā," stāsta Jagro.

Foto: Shutterstock

Mīts: Skriešanas laikā bērniņš var tikt pārlieku sakratīts

Fizioterapeite skaidro, ka "ir bijušas maratonu skrējējas, kuras turpina skriet visu grūtniecības laiku. Kamēr jaunā māmiņa ir pārliecināta par savu drošību un ka kājās ir droši apavi, sievietei un bērniņam visam vajadzētu būt kārtībā. Tas ir atkarīgs no komforta līmeņa un sievietes vēlmēm."

Šeit uzzināsi par to, kuri ir ieteicamie un kuri nelabvēlīgie sporta veidi grūtniecēm.

Mīts: Izvairies no pirmsdzemdību jogas, tas nepalīdzēs palikt formā

"Tev vienkārši ir jāuzmanās no bīstamām pozām jogas nodarbībās. Es neieteiktu izpildīt pozīcijas, kurās sievietei ir jābalstās uz rokām un ceļiem vai vingrinājumus, kuros ir jāliec mugura atpakaļ. Grūtniecības laikā sievietes smaguma centrs tā jau ir ļoti uz priekšu, un uz saitēm un mugurkaula diskiem jau ir pietiekama slodze. Bet ļoti noderīgi ir tas, ka joga koncentrējas uz elpošanu un stresa novadīšanu," skaidro Denīze Jagro.

Šeit atradīsi vingrojumu kompleksu (ar visām bildēm) muguras sāpju atvieglošanai jaunajām mammām un arī grūtniecēm. Foto: PantherMedia/Scanpix

Mīts: Vēdera muskuļu presītes veikt ir droši

Fizioterapeite uzsver: "Ir specifiskas presītes, no kurām vajadzētu izvairīties. Sievietēm, kuras gaida bērniņu, nevajadzētu taisīt vēdera preses vingrinājumus, kas liek no guļus stāvokļa celties sēdus. Pat tad, kad vēlies piecelties no gultas, nevajadzētu veikt šo darbību, jo vēdera muskuļi var sadalīties."

Kamdēļ fitnesam grūtniecības laikā būtu jāsaka "nē", uzzini šeit.

Sievietes var sākt trenēt savu vēdera muskulatūru un atgriezties pie pilnas un ierastas treniņu programmas bez ierobežojumiem aptuveni divus mēnešus pēc dzemdībām. Neko agresīvu nedrīkst darīt, jo sievietes organismā vēl ir grūtniecības hormoni. Taču drīkst taisīt iegurņa pamatnes muskulatūras vingrinājumus jeb Kegeļa vingrinājumus, stiepšanās, pastaigas un elpošanas vingrinājums. Plašāk par šiem vingrojumiem informāciju atradīsi šeit.