Grūtniecība nav iemesls, lai atturētos no intīmām attiecībām ar dažiem 'bet'

Ir sievietes, kuras priecājas – beidzot ir pienācis laiks, kad vairs var nedomāt kontracepciju un mierīgi nodoties intīmām attiecībām, jo viens mazulītis jau ir pieteicies. Ir sievietes, kuras pat domāt negrib par mīlēšanos šajā laikā. Un katrai ir tiesības izvēlēties to, ko viņa patiešām vēlas - vismaz kādā no grūtniecības posmiem. Ko par intīmās tuvības brīžiem gaidību laikā saka ārsti? To arī lūkojam noskaidrot.

Kā norādīts īpašā materiālā topošajām mammām "Gribu būt māmiņa", kuras autore ir ārste Dace Rezeberga, kamēr tava grūtniecība noris normāli, tev var būt seksuālas attiecības, cik bieži vien vēlies. Tomēr grūtniecības sākumā hormonālas svārstības, nogurums un slikta dūša var nomākt seksuālo tieksmi, savukārt, grūtniecībai progresējot, svara pieaugums, muguras sāpes un citi simptomi var samazināt tavu vēlmi pēc seksa. Bažas par to, kā grūtniecība un bērniņš mainīs tavas attiecības ar vīru vai partneri, bieži pārņem tavu prātu. Bailes par to, ka sekss var nodarīt pāri bērniņam, mazina tavu seksuālo dziņu, tava paštēla izmaiņas šādas domas vēl jo vairāk pastiprina. Vai sekss grūtniecības laikā var veicināt grūtniecības neiznēsāšanu? Šāds jautājums tiek uzdots bieži, jo partneri nevēlas apdraudēt grūtniecības norisi. Bažām nav pamata, jo visbiežākais spontāna aborta iemesls ir augļa ģenētiskas anomālijas vai citi būtiski traucējumi augļa attīstībā, nevis seksuālas attiecības. Tavu bērniņu aizsargā augļa ūdeņi un dzemdes muskulatūra. Seksuāla aktivitāte nevar traumēt bērniņu. Ja jūties komfortabli, nav nekādu ierobežojumu arī pozu izvēlē. Grūtniecībai progresējot, eksperimentē un atrodi sev piemērotāko pozu. Ir jautājumi, ko dažkārt uzdod topošās māmiņas. Vai jālieto prezervatīvi Seksuāli transmisīvas slimības grūtniecības laikā paaugstina priekšlaicīgu dzemdību un augļa inficēšanās risku. Lieto prezervatīvus šādos gadījumos: ja vīram vai partnerim ir seksuāli transmisīva infekcija;

ja tev ir aizdomas, ka vīram vai partnerim varētu būt vēl kāda cita partnere;

ja tev ir jauns partneris grūtniecības laikā. Vai orgasms var provocēt priekšlaicīgas dzemdības Orgasms var izraisīt dzemdes kontrakcijas, bet tās ir citādas, nekā tu jutīsi dzemdību laikā. Orgasms ar vai bez seksa nepaaugstina priekšlaicīgu dzemdību risku. Kā ir ar orālo un anālo seksu Orālais sekss ir drošs grūtniecības laikā. Anālais sekss nav rekomendēts grūtniecības laikā tev var būt diskomforts paplašinātu hemoroidālo vēnu dēļ. Anālais sekss var veicināt maksts infekciju attīstību. Foto: Shutterstock Vai ir situācijas, kad jāatsakās no seksuālām attiecībām Ja tev ir sāpes mugurā, paaugstināts dzemdes tonuss, tev ir paaugstināta riska grūtniecība, tad par optimālām seksuālām attiecībām labāk aprunāties ar ārstu. Tavs antenatālās aprūpes speciālists varētu ieteikt atteikties no seksa, ja: Tev iepriekš bijušas priekšlaicīgas dzemdības;

Tev ir asiņošana no maksts;

Tev noplūst augļa ūdeņi;

Tavs dzemdes kakls sācis priekšlaikus saīsināties un atvērties;

Placenta pilnīgi vai daļēji pārklāj dzemdes kakla iekšējo atveri. Ja tu nevēlies dzimumattiecības Tas ir saprotami. Grūtniecības laikā mainās hormonu līmenis tavā organismā, un tas ietekmē arī tavu vēlmi pēc dzimumattiecībām. Pastāv citi seksuālo attiecību veidi bez dzimumattiecībām. Pastāsti atklāti savas izjūtas un vēlmes vīram vai partnerim. Ir citi kontakta veidi, ko tu vari izmantot, – tādi kā glāsti, skūpstīšanās, masāža. Bērniņa gaidīšanas laikā svarīgi ir saglabāt jūsu tuvību.