Iemesli, kas liedz pēc dzemdībām ātri un viegli notievēt

Slavenu sieviešu piemēri, kuras ieguvušas lielisku figūru astoņu, sešu un pat divu mēnešu laikā pēc dzemdībām, iedvesmo. Bet parastajā dzīvē atgriezties iepriekšējā formā pēc mazuļa nākšanas pasaulē ir daudz sarežģītāk.

Mēs tajā vainojam neizgulēšanos, hronisku nogurumu, laika trūkumu un, protams, naudu. Bet kopā ar objektīvajiem faktoriem pastāv arī dažas primitīvākas lamatas – visbiežāk ēšanas ziņā. Un šīs lamatas apstākļos, kad hormonālais fons atgriežas normā un ar veselību viss ir kārtībā, tomēr neļauj sievietēm notievēt pēc dzemdībām. Portāls "Parents" aplūko galvenos iemeslus, kādēļ neizdodas tikt atpakaļ vecajās džinsenēs tik ātri, kā gribētos.

Ēdiens 'uz ātru roku'

Runa nav par "fast food", kura kaitīgums vairs nevienā neraisa nekādas šaubas. Šajā gadījumā jārunā par to, ko un kā tu ēd. Cik gan reižu esi pati pamanījusi, ka mazulis tevi sauc ar nepacietīgu kliedzienu tieši tajā brīdī, kad tu rokās esi paņēmusi galda piederumus. Un tad tu ātri centies iestūķēt mutē iespējami lielāku kumosu ēdiena, jo nav taču skaidrs, kad tu nākamo reizi varēsi atgriezties pie galda. Lai gan tas nav vienkārši, bet ir vērts noregulēt mazuļa dienas režīmu un pacenties atrast sev pietiekami daudz laika, lai varētu paēst. Pat ja apstākļi izveidojas tā, ka pusdienu laikā tev nākas vairākas reizes skriet no virtuves uz bērnistabu un atpakaļ, ēd lēnām, lai nepalaistu garām to brīdi, kad sajūti sāta sajūtu. Noliec malā dakšiņu un nazīti, kamēr sagremo ēdienu un neliec papildporciju ātrāk, kā tavs šķīvis patiešām nav tukšs un sāta sajūta vēl nav gūta.

Ēdiens, ēdiens, visur apkārt ēdiens

Nereti ir arī gluži pretēja situācija: esot mājās ar bērnu, tev ir neierobežota pieeja ēdienam visas dienas garumā. Kad vēlies (kaut katras 20 minūtes), tu vari atvērt ledusskapi, lai paķertu apetītlīgo siera, desas vai zivtiņas kumosiņu. Apstājies un padomā: vai tu patiešām esi izsalkusi vai ēd tikai tāpēc, ka tavs maršruts ved garām ledusskapim?

Svarīgi!

Lūk, dažas idejas veselīgām uzkodām, kas var tevi "izglābt", kad tev parādās negaidīta vēlme ieturēties!

Galetes (rīsu, piemēram), beztauku krekeri. Lai tie nešķistu pārāk pliekani un sausi, centies ledusskapī turēt pašas gatavotu augļu-dārzeņu piedevu, piemēram, čatniju.

Augļi. Uzliec uz galda groziņu ar augļiem: tas ir ne tikai skaisti, bet arī veselīgi. Bagāti šķiedrvielām, tie kavē vienkāršo ogļhidrātu uzsūkšanos asinīs, kas samazina insulīna līmeni asinīs. Dažādot augļu garšu var, piemēram, tos pamērcot jogurtā.

Ābolu, burkānu un biešu čipsi – lieliska mazkaloriju alternatīva uzkodām. Kā tos pagatavot, meklē recepti šeit, bet te atradīsi vēl virkni citu ideju veselīgām uzkodām. Foto: Shutterstock

'Karotīti par mammu'

Tu esi beigusi bērnu barot ar krūti, bet problēmas ar lieko svaru joprojām pastāv? Padomā, cik bieži tu apēd pārpalikumus no bērna šķīvja? Vai tev gadījumā nepiemīt vecum vecie stereotipi par populāro spēli – "Viena karotīte tev, otra – man" un tu līdz šim laikam to patiešām praktizē, lai piespiestu bērnu ēst? Trakums šajā situācijā ir tāds, ka pēc nedēļas, mēneša vai diviem visas šīs "karotītes" obligāti liks par sevi manīt. No pirmā acu skata niecīgie ēdiena gabaliņi tavu apetīti neapmierinās un nekļūs par pilnvērtīgu pusdienu aizstājēju, bet tas tikai nozīmē, ka parastās ēšanas laikā tu šīm "karotītēm" pa virsu apēdīsi vēl visu savu porciju.

Padoms. Neapēd bērna neapēsto! Ne vienmēr ir iespējams uzminēt, cik daudz bērns apēdīs, un bieži vien vecāki bērna šķīvī ieliek vairāk ēdiena, nekā nepieciešams. Centies, lai porcijas izmērs atbilstu bērna plaukstas lielumam. Tad tev būs mazāk iespēju, ka kaut kas paliek neapēsts.

Kafija ar draudzenēm

Tikšanās ar draudzenēm ir lielisks veids, kā nezaudēt saikni ar viņām un vienkārši nedaudz "izvēdināt galvu" ārpus mājas. Bet, lūk, kas ir pavisam skaidrs, ka kopā ar kafiju (2-5 kcal 100 g) uz galda būs arī ēdiens. Ja tu šādas pasēdēšanas sarīko reizi mēnesī, vari neuztraukties, pat ja kopā ar latte kafiju apēdīsi kādu kūkas gabaliņu. Bet ja tu esi "uzsēdusies" uz šīm tikšanām kā uz vienīgo, pieejamo un tev gandarījumu sniedzošu prieka veidu, esi uzmanīga ar uzkodu izvēli. Optimālais variants – paņemt līdzi sev veselīgu ēdienu (protams, ka pasēdēšana nenotiek kafejnīcā, bet pie kādas draudzenes mājās) – salmiņos sagrieztus augļus un dārzeņus, jogurtu, pilngraudu maizi, rozīnes, musli batoniņu. Tici, ka citas mammas ir pārāk aizņemtas ar sarunām par sevi un saviem bērniem, lai pamanītu, ka tu ēd sev līdzi paņemtu ēdienu vai arī neēd vispār.

'Cepumiņš pie tējas'

Līdz mazuļa ienākšanai tavā dzīvē tu regulāri dzēri (visticamāk, klāt piekožot kādu konfekti vai cepumus) tēju no rītiem vai dienas laikā? Un tagad, kad tu bērnam dod kaut ko uzkost starp pamata ēdienreizēm, pievienojies viņam ar tasi tējas. Šīs 15 minūtes patiešām ir labas, lai pavadītu dažas mierīgas minūtes kopā. Bet vai tiešām ir nepieciešams šo minūšu laikā mutē iebāzt kārtējo pīrādziņu? Neatsakies no tējas dzeršanas, ja tā tev ir dzīvei svarīgs relaksēšanās veids, bet klausi savu organismu – neēd saldu un treknu tikai tāpēc, ka tas ir ieradums.

Foto: Shutterstock

Fakts! Pilnībā no ēdienkartes izslēgt visu saldo nedrīkst, jo mūsu smadzenes taču "strādā" glikozes ietekmē, bet vienkāršo ogļhidrātu lietošanu (glikoze, fruktoze, maltoze un saharoze) var daļēji aizstāt ar saliktajiem ogļhidrātiem (augļiem, pilngraudu maizi, putraimiem). Un neaizmirsti par tukšo šokolādi – tas ir ne tikai labsajūtas avots, bet tajā ir arī liels daudzums antioksidantu.

Slinkums

Vēl viens iemesls neveiksmīgai cīņai ar lieko svaru pēc bērna piedzimšanas (saprotams, pēc tam, kad hormonālais fons ir atkal normas stāvoklī) – dienas režīma maiņa. Šķiet, ka tad, kad tu kā vāvere ritenī visu dienu skrien, fitnesam neatliek nedz laika, nedz spēka. Bet notievēt pēc dzemdībām ir daudz vieglāk, nekā pieņemts uzskatīt, pārliecināti dietologi. Viņu spriedums ir bargs: atteikšanās no fiziskas slodzes un pārmērīga ēšana 90 procentos gadījumu – vienkārši vājuma un slinkuma pazīme.

Sports un pareizs uzturs (pirmkārt, izslēdzot visu trekno un ceptu ēdienu, atteikšanās no pārmērīga cukura un sāls lietošanas) palīdzēs nomest liekos kilogramus pietiekami īsā laikā. Labs variants, ja bērns vēl nav "izlīdis" no ratiem – ejot kājām. Kad mazulis nedaudz paaugsies, var kooperēties ar draudzenēm, kurām arī ir bērni, un pieskatīt pēc kārtas viena otrai bērnus, lai vismaz viena tajā laikā varētu apmeklēt fitnesa klubu vai vienkārši paskrietu tuvējā parkā. Ja bērns ir ratos un laika apstākļi ļauj, tu vari skriet ar visu mazuli.

