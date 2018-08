Ieteikumi, kā uzlabot bērna koncentrēšanās spējas

Vasara skrien vēja spārniem, un skola vairs nav aiz kalniem, tāpēc, ja zini, ka tavam bērnam ir grūtības ilgstoši koncentrēties, iepazīsties ar padomiem, kas varētu palīdzēt uzlabos viņa koncentrēties spējas, lai bērns var atgriezties skolas solā gatavs uzņemt jaunas zināšanas.

Piecus gadus vecā Volkera mamma stāsta, ka mācīšanās procesā bērns pievērš uzmanību visam, tikai ne tam, ko māte viņam cenšas iemācīt. "Mans dēls spēj koncentrēties tikai tad, kad viņš pats to vēlas. Ja cenšos viņam, piemēram, uz lapas nodemonstrēt, kā raksta burtu "A", viņš skatās visur citur, izņemot uz to, ko es viņam rādu. Viņš bieži vien ne tikai skatās apkārt, bet arī spēlējas ar visu, kas atstāts uz galda – pat zīmuli, kuru iedevu, lai viņš varētu trenēties rakstīt. Lai pievērstu viņu mācību procesam, nemitīgi atgādinu "Lūdzu, koncertējies!", taču, kad tas nestrādā, es sāku zaudēt pacietību," atzīst māte.

Ja arī tev, mācību gadam uzsākoties, vārdus "Lūdzu, koncentrējies!" bērnam, pildot mājas darbus, ir jāsaka ne reizi vien, tev noteikti noderēs portāla "Parents" ieteikumi, kā uzlabot bērna koncentrēšanas spēju.

Bērniem, kuri sasnieguši četru līdz piecu gadu vecumu, vidēji jābūt spējīgiem koncentrēties četras līdz pat 20 minūtes. Tas ir atkarīgs arī no tā, cik bērnam konkrētais uzdevums liekas interesants un aizraujošs. Bet šis, gluži tāpat kā jebkurš cits ieteikums bērnu audzināšanā, ir ļoti atkarīgs no daudziem apstākļiem, piemēram, laika, kurā bērns ir spiests koncentrēties. "Diena sastāv no dažādiem laika posmiem. Mēs tos varam iedalīt – rīts, dienas vidus, laiks pirms došanās pusdienlaikā un brīdis pirms gulēt iešanas. Vecākiem ir jāsaprot, ka viņu bērna spēja koncentrēties ir atkarīga no dienas perioda," atgādina pediatre Neala Roja. Šī iemesla dēļ vecākiem būtu jācenšas "uzķert" to laiku, kurā bērna koncentrēšanās spēja ir visaugstākā. Tāpat ir labi zināt, kad mazais vispār nav spējīgs saņemties un pievērsties vienai lietai. Saprotot šo, tu noteikti atvieglosi mācību procesu ne tikai bērnam, bet arī sev.