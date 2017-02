'Instagram', 'WhatsApp' un citas populāras jauniešu sarunu vietnes ar savu bīstamību un noteikumiem

Piedāvājam "Drossinternets" speciālistu sagatavotu īsu apkopojumu par populārākajām sociālajām vietnēm – kādi ir to noteikumi un iespējamie riski.

"WhatsApp" nav paredzēts personām, kuras jaunākas par 16 gadiem. Nepazīstamas personas, saglabājot tavu telefona numuru, var apskatīt tavu profilu un sazināties ar tevi. Ja esi kādā "grupā", tavas ziņas var lasīt arī tev svešas personas. Tavas sūtītās bildes un ziņas var viegli pārsūtīt citiem, un tu nekad neuzzināsi, kurš un kam tās ir pārsūtījis tālāk. Tev būs zudusi kontrole pār ziņu vai bildi, kuru tu nosūtīsi kaut vienai

"Instagram" nav paredzēts personām, kuras jaunākas par 13 gadiem. Jebkurš tevi var atzīmēt (Tag) savā fotogrāfijā. Tevi var viegli izsekot, ja tu atzīmējies, kur atrodies. Ja tavs konts ir publisks, tad publicētās bildes redzēs visi, arī tie, kuri nav "Instagram". Tavas bildes var viegli sameklēt pēc atslēgas vārdiem caur meklētājprogrammām – "Google", "Bing" u.tml. Publicētās fotogrāfijas var viegli pārpublicēt, un tu nekad nezināsi, kurš un kā tavas ziņas ir izplatījis tālāk. Tavas "Instagram" bildes var redzēt arī caur tavu feisbuka profilu. Tev būs zudusi kontrole pār ziņu vai bildi, kuru tu būsi ievietojis "Instagram". Esi gudrs, rūpējies par savu drošību. Vienmēr lieto privātuma iestatījumus!

"Facebook" nav paredzēts personām, kuras jaunākas par 13 gadiem. Jebkurš tevi var atzīmēt (Tag) savā fotogrāfijā. Ja nebūsi uzlicis privātuma iestatījumus, tad publicētās bildes un ziņas redzēs visi, arī tev pilnīgi sveši cilvēki. Tevi var viegli izsekot, ja tu atzīmējies, kur atrodies. Tu vari privātuma iestatījumos apskatīt, kāds tavs profils izskatās publiski visiem. Tev būs zudusi kontrole pār ziņu vai bildi, kuru tu būsi ievietojis feisbukā.

Foto: Shutterstock

"Snapchat" nav paredzēts personām, kuras jaunākas par 13 gadiem. Tavu ziņu var apskatīt no vienas līdz 10 sekundēm, bet pēc tam tā automātiski tiks dzēsta. Tomēr pietiek ar dažām sekundēm, lai tavu bildi vai ziņu saglabātu – nofotografējot ekrānu vai saglabājot bildi telefonā, izmantojot speciālu aplikāciju ("Snap Save", "SaveSnap", "SnapBox", "Snap Keep"). Ja tev ir publisks konts, tad jebkurš var sūtīt tev bildes un ziņas. Tev var pienākt atskaite, tiklīdz persona tavu bildi/ziņu ir nofotografējusi/saglabājusi, bet var arī nepienākt, ja persona izmanto speciālu aplikāciju bilžu saglabāšanai. Tavas bildes un ziņas var viegli izplatīt tālāk, ja otra persona ir tās saglabājusi. Tev būs zudusi kontrole pār ziņu vai bildi, kuru tu būsi nosūtījis kaut vienai personai.

"Skype" nav paredzēts personām, kuras jaunākas par 13 gadiem. Ja tavs profils ir publisks, tad informāciju par tevi (vārdu, uzvārdu, dzimšanas dienas datumu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, pilsētu, kurā dzīvo) var redzēt arī sveša persona. Ja tavs profils ir publisks, tad sazināties ar tevi var jebkura sveša persona, kurai var būt arī ļaunprātīgi nodomi – aizvainot, draudēt, izkrāpt naudu, iegūt bildes u.tml. Čatojot ar draugiem un nezināmām personām, viens otram var sūtīt linkus un failus, tomēr tie var saturēt vīrusus, spiegrogrammas vai vardarbīgus video. Ja tev ar kādu ir video saruna, tevi var nofilmēt, un tu to pat nepamanīsi. Savu bildi nosūtot kaut vienai personai, tev ir zudusi kontrole pār to, jo to var viegli tālāk izplatīt.

"YouTube" nav paredzēts personām, kuras jaunākas par 13 gadiem. Ja neesi uzlicis privātuma iestatījumus, tad tavus video var noskatīties jebkurš – ne tikai tavi draugi un paziņas, bet arī nepazīstamas personas. Tavā video var redzēt tavu māju, dzīvokli, istabu, apkārtni, kurā tu dzīvo, kas citiem būs pavediens, lai noskaidrotu, kurā rajonā/ielā tu dzīvo, kas tev pieder un ar ko nodarbojas tavi vecāki. Tavu video var pārsūtīt tālāk un tas var nonākt arī citos sociālajos tīklos. Citi tavu video vērtēs ar "patīk" vai "nepatīk" un arī komentēs, un tu vari saņemt arī negatīvus un aizvainojošus komentārus. Ja aizmirsīsi savam kontam vai e-pastam, ar ko reģistrējies, paroli, tad ievietotos video vairs nevarēsi izdzēst.