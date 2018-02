Ir vai nav? 13 agrīnas grūtniecības pazīmes

Agrīnās grūtniecības simptomi dod mājienu, ka, iespējams, esi stāvoklī. Dažas no pazīmēm, kas par to var liecināt, novērojamas arī menstruāciju cikla beigās, tāpēc, lai konstatētu iespējamās izmaiņas, jāvērš pastiprinātāka uzmanība savam ķermenim un sajūtām.

Portālam "Parents" Ohaio štata universitātes Medicīnas centra ginekoloģijas asistente Melisa Goista uzsver, ka tiklīdz sāk izdalīties hormoni, ķermenī var notikt nelielas izmaiņas pat pirms grūtniecības konstatēšanas mājas apstākļos. Šeit vari iepazīties ar ginekoloģes Zanes Vītiņas nosauktajām agrīnas grūtniecības pazīmēm, kas ir līdzīgas šajā rakstā minētajām.

Sāpošas krūtis. Šis ir viens no visbiežāk sastopamajiem simptomiem. Pēc olšūnas apaugļošanās krūtīs palielinās asins daudzums, tās uzbriest un kļūst jutīgākas. Krūšu audi ir īpaši jūtīgi uz hormonālajām izmaiņām, tāpēc tieši šo pazīmi bieži vien ievēro kā pirmo.

Krampji. Implantācija jeb apaugļotās olšūnas piestiprināšanās pie dzemdes sieniņām rada velkošu sajūtu vēdera lejas daļā. Šīs izjūtas veidojas, kad dzemde stiepjas un paplašinās, lai sagatavotos nākamajiem deviņiem mēnešiem – bērniņa iznēsāšanai.

Esi palikusi kašķīgāka un vairs negaršo iecienītie kārumi? Arī te atradīsi dažas agrīnās grūtniecības pazīmes.

Smērēšanās. Iestājoties grūtniecībai, daudzas sievietes saskaras ar vieglu asiņošanu jeb smērēšanos – implantācijas laikā apmēram ceturtdaļai grūtnieču var būt asins izdalīšanās. Ja jūtamas izmaiņas mēnešreižu ciklā, proti, ja tas ir īsāks nekā ierasts, tad to nevar atstāt bez ievērības, jo šis ir viens rādītājiem, kas var liecināt par iestājušos grūtniecību.

Foto: Shutterstock

Nogurums. Bieži jūties nogurusi vai nevari fiziski saņemties kādam darbam? Iespējams, tavs ķermenis dod mājienu par vienu no pirmajām grūtniecības pazīmēm. Bezspēks un gurdenums rodas, jo mazulis pēc pirmajām divām nedēļām sāk izmantot māmiņas uzkrātās kalorijas, tāpēc ievērojami samazinās sievietes uzkrātā enerģija.

Tumšāki krūtsgali. Iestājoties grūtniecībai, krūtis var izskatīties citādāk nekā pirms tam – krūšu gali var ne tikai kļūt tumšāki, bet arī palielināties. Krāsas izmaiņa ir novērojama, jo hormoni ietekmē melanocītu jeb pigmentu šūnu darbību.

Te atradīsi vēl deviņas pazīmes, kas var liecināt, ka gaidi mazuli, bet nebūt ne visas sievietes zina par šādiem simptomiem.

Nelabums. 85 procenti sieviešu grūtniecības laikā saskaras ar sliktu dūšu no rītiem. Tāpat pastāv iespēja, ka arī pārējā dienas laikā var kļūt nelabi, bet ar to saskaras procentuāli mazāka daļa, taču šādi nelabumi var turpināties vairākas nedēļas. Katrai sievietei šī pazīme var izpausties citādāk, piemēram, kādai nelabums rodas, braucot ar automašīnu, bet citai – lidojuma laikā.

Vēdera pūšanās. Progesterons jeb hormons, kas palīdz "sagatavot" dzemdi grūtniecībai, palēnina gremošanu un rada vēdera uzpūšanos. Līdz ar hormona samazināšanos, pazūd arī piepūšanās sajūta vēderā.

Bieža urinēšana. Iestājoties grūtniecībai, hormonālo izmaiņu rezultātā palielinās asins cirkulācija caur nierēm. Tā rezultātā urīnpūslis piepildās ātrāk, un tev nepieciešams biežāk urinēt. Bieža urinēšana turpināsies vai pastiprināsies, grūtniecībai progresējot. Asins tilpums grūtniecības laikā ievērojami palielinās, līdz ar to tiek apstrādāts papildu šķidrums, kas nonāk urīnpūslī. Grūtniecības laikam palielinoties, vajadzību urinēt izraisa arī augļa spiediens uz mazā iegurņa orgāniem.

Foto: Shutterstock

Kāre pēc konkrētiem produktiem. Iestājoties grūtniecībai, organismam rodas vajadzība uzņemt papildus ogļhidrātus, jo tie viegli pārstrādājas un palīdz uzturēt enerģijas līmeni ķermenī – šī iemesla dēļ rodas pastiprināta tieksme pēc papildus uzņemtām vielām. Katrai grūtniecei atšķiras produkti, kurus viņai gribas - kādai tas var būt kaut kas salds, bet citai - sāļš vai skābs.

Šajā rakstā vari iepazīties ar agrīniem simptomiem, kas brīdina – ļoti iespējams, ka gaidi dvīņus.

Galvassāpes. Pirmajās grūtniecības nedēļās, kad organisms pielāgojas paaugstinātajam hormonu līmenim, var nākties saskarties ar galvassāpēm. Arī satraukums un asins daudzuma palielināšanās ķermenī var būt papildus iemesls galvassāpēm, taču ar laiku, pielāgojoties pārmaiņām organismā, galvassāpes mitējas.

Aizcietējumi. Tie paši hormoni, kas atbildīgi par vēdera uzpūšanos, rada arī aizcietējumus. Grūtniecības laikā gremošana palēninās, ēdiens nepārstrādājas tik ātri, kā pirms bērniņa ieņemšanas, un rodas grūtības zarnu iztukšošanu. Pastāv iespēja, ka nepatīkamā sajūta kļūs aizvien spēcīgāka, taču grūtniecības otrajā pusē tā var mazināties.

Garastāvokļa svārstības. Hormonu līmenim palielinoties un rodoties noguruma sajūtai, garastāvoklis strauji var kardināli mainīties no laba uz sliktu vairākas reizes dienā. Noskaņojumu ietekmē ne tikai hormonu pieaugums organismā, bet vēl citi simptomi, kuru dēļ ķermenī rodas diskomforta sajūta, piemēram, galvassāpes, vēdera pūšanās un aizcietējums.

Bazālā ķermeņa temperatūra. Bazālo temperatūru mēra, lai uzzinātu, kad notiek ovulācija. Lai runātu par kaut kādiem rezultātiem, temperatūru ir jāmēra katru dienu vismaz pāris mēnešus vienā un tajā pašā laikā. Ņem vērā, ka temperatūras paaugstināšanās un pazemināšanās ir tikai pa 0,2-0,5 grādiem, negaidi, ka temperatūra pacelsies līdz 39 grādiem.

Bazālo ķermeņa temperatūru mēra organisma dabiskajās atverēs (makstī, taisnajā zarnā, zem mēles) agri no rīta, uzreiz pēc pamošanās, pirms celšanās no gultas. Jāmēra ir vienā un tajā pašā vietā, to nedrīkst mainīt, jo tad rādījumi var atšķirties.

Šajā izglītojošajā video uzzini, kā rīkoties, ja uzzini, ka esi stāvoklī.