Īsti vīrieši raud jeb Zēnu audzināšanas noteikumi

Vīrieši raud. No prieka, no bēdām un no sāpēm. Par to nav jākaunās. Lūdzu, neaizliedz savam dēlam raudāt! Neaizliedz baidīties! Neaizliedz dusmoties. Nepiespied bloķēt savas emocijas, apspiest pārdzīvojumus. Labāk māci apzināties savas jūtas, nosaukt tās vārdā un izdzīvot. Un tad dēli izaugs stipri, veseli. Īsti vīrieši.