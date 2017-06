Izaicinājums vecākiem: piespiest mazēdāju tomēr ieturēt maltīti

Likt bērnam mierīgi apsēsties un ieturēt maltīti, var būt īsts izaicinājums. īpaši tas attiecas uz tā dēvētajiem mazēdājiem. Bērni ir mazi un aizņemti cilvēki un pārkāpjot 12 mēnešu slieksni, tiem vairs nav nepieciešams uzņemt tik daudz kaloriju, tāpēc mierīga sēdēšana pie galda, lai ieturētu ēdienreizi, nav viņu prioritāte, uzsver bērnu ēdināšanas speciāliste Natālija Stasenko.

Bērna dzīvē pienāk vecums, kad pamazām nākas atvadīties no ierastā piena un putrām, ir jāiemācās apsēsties pie galda un ēst to, ko ēd vecāki. Kā to panākt, "Parents" dalās ar sešiem efektīviem trikiem.

Porciju lielums

Katra bērna ēšanas paradumi var atšķirties, viena teorija, kas rakstīta grāmatās, nevar būt realitāte visiem, galvenais ir sekot līdzi tam, ka bērns ēd veselīgu pārtiku, tādā daudzumā cik tas var. Stasenko stāsta, ka porcija jāveido, balstoties uz bērna vecumu, piemēram, ja bērnam ir divi gadi, tad vakariņās var pasniegt divas ēdamkarotes karotes ar vistu, divas ar rīsiem un divas ar brokoļiem.

Ir svarīgi trāpīt īstajā laikā

Ir ļoti svarīgi, lai ēdienreize notiktu tad, kad bērns ir patiesi izsalcis, savādāk tas būs nebeidzams cīniņš un pārbaudījums nerviem, abiem - gan bērnam, gan vecākam. Stasenko iesaka uzkodas un maltītes sagatavot ar 2-3 stundu starplaiku, starp tām atvasei pasniedzot tikai ūdeni. Ja bērnam visas dienas garumā tiks dots piens, viņš nekad nesajutīs izsalkumu. Ja pirms ēdienreizes mazais vēl ir pilns enerģijas, lai skrietu, rāptos un mestu kūleņus, tas ir jāļauj, jo pēc tam bērns spēs mierīgi apsēsties pie galda.

Izmanto bērna "neatkarīgo" garu

Šajā vecumā bērni ir diez gan neatkarīgi, jo vēlas visu darīt paši. To var izmantot, ļaujot tiem izvēlēties dārzeņus un augļus, kad iepērcies veikalā, tirgū vai mazdārziņā, ja jums tāds ir. Pēc tam arī kopā ar mazā palīdzību varat sagatavot maltīti. Vari šo pārvērst par spēli, izvēloties konkrētas krāsas dārzeņus un augļus, piemēram "sarkanajā dienā" tās var būt sarkanās paprikas un melone.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Kombinē jau zināmo ar jauno

Kad veido bērna porciju, vienmēr mēģini jau bērnam zināmo ēdienu blakus kaut kam jaunam. Pediatre Dina Dimagio stāsta, ka mazos ēdājus var ieinteresēt ar veselīgām mērcītēm, kurās pamērcēt dārzeņus. Ārste iesaka pamēģināt paša gatavotu tomātu vai ābolu mērci, jogurtu vai humusu. Lai padarītu bērnam šķīvi pievilcīgāku, mēģini to izdekorēt vai sagatavot ēdienu jau sagrieztu mazos gabaliņos.

Izveido rituālu, ko ievērot katru reizi

Pirms katras maltītes, kad pārtrauc sava bērna nodarbes, lai paēstu, ejiet nomazgājiet rokas, nodziediet kādu dziesmiņu vai noskaitiet lūgšanu pie galda, jebko, kas ir tuvāks jūsu ģimenei, iesaka Stasenko. Bērnam līdz trīs gadu vecumam nepieciešama arī piemērota sēžamvieta. Lai kā mazajiem patiktu "pieaugušo" cilvēku krēsli, tajos tie ātrāk nogurst. Nevar aizmirst, ka telefoniem, planšetēm un televizoram nav vietas pie galda, tas tikai novērš uzmanību ikvienam – gan bērnam, gan mammai, gan tētim, nevienam tos nevajadzētu lietot, jo bērns paraugu ņem tieši no vecākiem.

Esi noteikta un nedaudz pielaidīga

Stasenko iesaka sagatavot labi izplānotas un veselīgas ēdienreizes un uzkodas, un ļaut bērnam pašam izvēlēties ko un cik daudz tas vēlas apēst. Ar piespiešanu tiks radīts tikai pretējs efekts, tāpēc ir svarīgi ieturēt rutīnu un saglabāt neatlaidību, piedāvājot bērnam dažādību. Savukārt Dimagio saka, ka cimperlīgā ēšana bērnam ir tikai fāze un tā ir pārejoša.