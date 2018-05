Izaudzināt optimistu: kā bērnam palīdzēt dzīvi uztvert vieglāk

Mēdz uzskatīt, ka optimistiem ir vieglāk dzīvot. Tomēr ne vienmēr dzīve ir tik rožaina, lai šo labo īpašību spētu uzturēt nepieciešamajā līmenī, kur nu vēl to attiecināt uz bērniem. Draugs pateica: "Es ar tevi vairs nedraudzējos", mamma stingri aizliedza visu nedēļu ēst saldējumu, vēl kāds drauds no tēta – nesakārtosi istabu, brīvdienās uz karuseļiem nebrauksim… Kāds gan tur optimisms! Visi to vien dara, kā mēģina sagandēt mazā cilvēka dvēselīti…