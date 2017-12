Ja bērns kož, kost pretim? Audzināšanas piemēri ar pretēju efektu

Neviens bērnu audzināšanā nevar sniegt precīzus noteikumus, kā vajadzētu vai kā nevajadzētu rīkoties ar bērniem. Un tomēr pastāv noteiktas metodes, kuras vecāki izmanto labu nodomu vadīti, bet, lūk, rezultāts gan liek vēlēties kaut ko labāku. Pieaugušie ir pārliecināti, ka rīkojas pareizi, jo viņu mērķis ir laba audzināšana un disciplīna.

Psiholoģe Nadežda Monastirskaja portālā "Ihappymama" kliedē populārākos mītus, kuri praksē pierādījuši savu kļūdainību. Proti, speciāliste aplūko piecas audzināšanas metodes, ko bieži izmanto vecāki, bet to efekts ir pilnīgi pretējs.

Lai bērns nomierinātos, viņa uzmanība ir jānovirza uz kaut ko citu

Mērķis: palīdzēt bērnam tikt galā ar negatīvām emocijām.

Rezultāts: ar uzmanības pārvirzīšanu vecāki iedarbojas tā, ka negatīvās jūtas paliek bērnā un neatrod izeju. Pat ja ārēji bērns it kā nomierinās, visticamāk, šīs emocijas dos par sevi zināt pirmajā "ērtākajā" gadījumā, un tad vecāki brīnīsies, kādēļ gan kaut kāda nieka dēļ bērns ir sarīkojis tādu histēriju.

Emocijas – tā ir enerģija, kuru nepieciešams kaut kā izmantot. Nezin kādēļ vecāki naivi pieļauj, ka šīs emocijas var vienkārši pazust. Gan jau ka pasaulē vairs nav lietu, no kurām mēs gaidītu līdzīga veida brīnumus. Mēs lieliski saprotam, ka jūtu bads nekur nepaliks tikai tādēļ, ka mēs ķersimies pie darba (jā, par to uz laiku ir iespējams piemirst, bet organisms pieliks pūles, lai pavēstītu mums, ka laiks stiprināties). Mēs nedomājam, ka nekārtība dzīvoklī pazudīs, ja mēs no tā uz laiku iziesim. Visbeidzot, mēs nemānām sevi ar ilūziju, ka vēlme aiziet uz tualeti pāries pati no sevis, ja mūsu uzmanību novērsīs uz kādu citu lietu. Mēs vienkārši meklējam veidus, kā atbildēt uz šiem signāliem samērā civilizētā veidā, skaidro psiholoģe.

Un emocijas no mums prasa tieši to pašu. Tās rodas nevis muļķīgas iedzimtības pēc un arī ne no dabiskās bērna tieksmes kaitēt un manipulēt, bet viņi vecākiem paziņo, ka kaut kas ir noticis ne tā. Un pat ja šo "kaut ko" nav iespējams labot, ir nepieciešams izteikt, izdzīvot šīs emocijas, lai tās neuzkrātos un neradītu nesprāgušas mīnas efektu, uzsver speciāliste.