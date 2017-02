Jaunajai mammai nepietiek piena: iespējamie iemesli un risinājumi tā vairošanai

Nereti pirmajās dienās pēc dzemdībām jaunajai mammai var šķist, ka bērns nesaņem pietiekamu piena daudzumu, jo sākumā krūtīs ir maz piena. Taču bērna kuņģa tilpums pirmajā dienā ir tikai viena tējkarote. Vēlāk mammai šķiet, ka piens ir par "liesu" mazulim.

Kādi ir iemesli, ka piena daudzums nav pietiekams, kā to vairot un kāds sakars ar to visu ir jaunās mammas pašapziņai, Veselības ministrijas materiālā "Zīdīšanas ABC" skaidro vecmāte Antra Kupriša.

Atceries, ka pat īstais mātes piens izskata ziņā atšķiras no pirmpiena, tas izskatās zilgans un it kā "plānāks". Dažreiz piektajā dienā sieviete var just, ka krūtis kļūst mīkstākas, un sākt domāt, ka tās ir tukšas un sausas. Tas izskaidrojams ar to, ka izzūd sasprindzinājuma un pilnības sajūta, kas ir izteikta, sākoties piena veidošanās procesam, 2. – 4. dienā pēc dzemdībām. Bērns iezīdīs pāris malkus mākslīgā maisījuma vai ūdens, ja tu viņam to piedāvāsi, pat tad, ja viņš būs labi paēdis pie krūts. Taču tas viss nebūt neliecina, ka bažas ir pamatotas.

Visbiežākais iemesls zīdīšanas pārtraukšanai ir tieši tas, ka sieviete domā, ka piens nav pietiekamā daudzumā. Taču šīs problēmas būtība nav it kā nepietiekams piena daudzums, bet gan tas, ka bērns nesaņem vajadzīgo devu. Jebkurā gadījumā svarīgi ir atrast iespējamos iemeslus, kas noveduši pie šādas situācijas, un tikt ar tiem galā.

Kā galvenie nepietiekama piena daudzuma veidošanās cēloņi jāmin:

bērnam tiek dota cits uzturs vai šķidrums, tādējādi tiek mazināta viņa apetīte un pie krūts pavadītais laiks;

bērnam tiek doti mānekļi vai pudele ar pupiņu, tādējādi rodas apjukums attiecībā uz pareizu krūts zīšanu;

retas zīdīšanas reizes;

pārāk agri pārtrauktas nakts zīdīšanas reizes;

pārāk īsas un sasteigtas zīdīšanas reizes, kas pavājina piena plūsmu krūtī;

visu šo cēloņu dēļ jaunās mammas centrālā nervu sistēma nesaņem nepieciešamos impulsus piena veidošanās procesa uzsākšanai;

arī sievietes emocionālais stāvoklis – nemiers, rūpes, stress, šaubas un nepārliecinātība par savām spējām zīdīt bērnu – ļoti traucē piena veidošanās un izdalīšanās refleksu;

liela ietekme ir slimībai vai nogurumam, kā arī medikamentu (īpaši – kontracepcijas līdzekļu) lietošanai;

arī dažas dienas pirms mēnešreizēm hormona estrogēna ietekmē samazinās piena daudzums;

bieži vien nesamazinās piena daudzums, bet gan pieaug mazuļa vajadzība pēc piena, ko izraisa intensīvas augšanas periods (biežāk tas novērojams 2, 6, 12, 24 nedēļu vecumā);

bērnam sastopami arī vielmaiņas traucējumi, iedzimtas sirdskaites, dažādas infekcijas vai citi traucējumi (šādos gadījumos nepieciešama speciālista palīdzība). Foto: Shutterstock

Kā vairot mammas pienu

Zīdi savu mazuli!

Tev jābūt pārliecinātai, ka mazulis saņem adekvātu kaloriju daudzumu. Ja piena producēšana ir tik vāja, ka nespēj dot bērnam nepieciešamās kalorijas, iespējams tev vajadzēs dot viņam mākslīgo maisījumu, kamēr piena daudzums palielināsies.

Silta duša, krūze siltas tējas, mīļums un laipnība no citu ģimenes locekļu puses – tas viss noderēs pirms zīdīšanas uzsākšanas. Pārliecinies, ka bērns pareizi satver krūti un efektīvi zīž.

Vienā zīdīšanas reizē piedāvā mazulim abas krūtis un atkārto to vairākas reizes, lai veicinātu piena daudzuma palielināšanos.

Zīdi bērnu pēc iespējas biežāk un ilgāk, gan dienu, gan nakti, vismaz 10 – 12 reizes diennaktī.

Nelieto mānekļus vai pudeles ar pupiņu. Ja nepieciešams papildu piebarojums, dod to ar krūzīti, karotīti vai plastmasas špricīti.

Kad bērns sāk pieņemties svarā, pakāpeniski samazini papildu barības daudzumu un turpini zīdīšanu.

Ja nepieciešams, uzlabo savu ēdienkarti, palielini uzņemtās barības un šķidruma daudzumu. Noteikti atsakies no badošanās diētām.

Nodrošini sev pēc iespējas biežāku miegu un atpūtu. Zīdīšanas laikā centies atbrīvoties un atslābināties, lai veicinātu piena plūsmu krūtī.

Ikreiz, kad bērns ir nemierīgs, piedāvā viņam krūti kā nomierinātāju.

Pēc zīdīšanas vari atslaukt pienu un ar krūzīti (karotīti vai špricīti) vēl papildus dot to bērnam.

Paļaujies uz sevi! Zīdi savu bērnu pati! Tu to noteikti vari, iedrošina vecmāte.