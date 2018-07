Jautājums psihologam: piecgadniece baidās iemigt viena

"Mana piecus gadus vecā meita baidās iemigt viena pati. Iemigšanas process aizņem divas, trīs stundas. Tiesa, ja mēs sēžam blakus, viņa iemieg 10 minūšu laikā. Tāpat viņa baidās pa dienu iet viena uz tualeti, blakus istabu. Uz maniem jautājumiem atbild dažādi: te baidās no žurkām zem gultas, tad no kāda svešinieka mājās, te no monstriem, te "pati nezinu, vienkārši gribu, lai tu ar mani gulētu". Kā viņai palīdzēt?" pēc speciālista padoma taujā kāda satraukta mamma.