Kā 21. gadsimtā audzināt laimīgu bērnu: deviņi psihologa padomi

Centienos audzināt līderus un ģēnijus vecāki izmēģina dažādas metodes. Bet laimei un bērna psiholoģiskajai veselībai nepieciešams kaut kas pavisam cits. Kas tieši, to arī šoreiz palūkosim.

Kā portālā "Psychologies" uzsver psiholoģe, mākslas terapeite Tatjana Vaščenkova, vecāku funkcijas pēdējos 10-15 gados ir mainījušās. Prasības pret mūsdienu mammām un tētiem šodien ir daudz augstākas.

Jā, un arī bērni ir kļuvuši citādāki – ātrāki it visā. Tādi viņi piedzimst. Ātrāk attīstās, mērķtiecīgi visu apgūst, jūt daudz smalkāk… Tieši tajā arī ir jāieliek darbs, laiks, mīlestība, jāiesēj apzinātas intereses un vēlmes kustēties sēklas. Un tad nākotnē bērnu gaida brīnišķīgi tavu pūliņu augļi.

Psiholoģes deviņi padomi, lai tavs bērns izaugtu patiešām laimīgs!

Esi bērnam interesants

Ja tu savā attīstībā esi apstājies, bērns uzreiz pret tevi kā avotu zaudē interesi. Proti, bērni ir labākie pieaugušo skolotāji, motivatori un iemesls, lai pilnveidotos. Neatgaiņājies no jautājumiem, kopā iepazīstiet jauno, apgūsti jaunas zināšanas un dalies ar tām ar bērnu, diskutē ar viņu. Un tad pat sarežģītajā pubertātes vecumā tu kļūsi sava bērna autoritāte.

Ar ko ir bīstams pārejas vecuma? Pusaudžus pievelk spēks un autoritāte. Un ja tā visa nav ģimenē, viņi atradīs to kaut kur citur, un visbiežāk tas būs apšaubāms vai pat bīstams avots. Autoritāti jāiekaro nevis ar sodīšanu, bet ar komunikācijas palīdzību, pateicoties atklātībai un sirsnīgumam, veidojot drošu uzticības telpu un parādot beznosacījuma mīlestību. Ja vecāka autoritāte un svarīgums krītas, bērns vienkārši "aiziet" no ģimenes vides. Un tad jau arī ir bezjēdzīgi moralizēt, stāstīt par labo un slikto, draudēt un pieprasīt. Tā jau vairs nav audzināšana, bet iziešana no bērna-vecāku attiecību rāmjiem.