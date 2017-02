Noteiktā vecuma posmā daudzi bērni mēdz dažādos veidos bojāt grāmatas – plēst vai saķēpāt. Varbūt tavs mazulis vēl nav izaudzis līdz grāmatām? Kāpēc viņš tā rīkojas un ko darīt vecākiem?

Par to, kā bērnam likt noprast, ka grāmata nav rotaļlieta, "Vospitaj" stāsts psihologi. Daži vecāki bērnus ar grāmatām iepazīstina pārāk agri. Viena lieta – palasīt priekšā grāmatiņu, bet pavisam cita – atstāt mazuli vienatnē ar grāmatu. Protams, bērns to uztvers kā rotaļlietu. Un arī kā mantiņu gribēs to izmantot – iekosties, paplēst. Ja pavisam maziņš bērns plēš grāmatu, visdrīzāk viņš vienkārši cenšas saprast, kas par priekšmetu nonācis viņa rokās.

Kad bērns jau nedaudz paaugas, bet turpina bojāt grāmatas, vecāki saķer galvu – vai tiešām viņi tik slikti ir audzinājuši bērnu?! Jo tikko kā mamma ir palasījusi pasaku, bet jau pēc piecām minūtēm viņa redz, ka bērns grāmatā zīmē.

Taču nevajadzētu panikot pirms laika. Iespējams, bērnam ir spēcīgi attīstīta fantāzija un viņš nevar vien sagaidīt uzzīmēt vilku, par ko nule kā lasīts, vai censties blakus ilustrācijai uzzīmēt savus iespaidus par lasīto. Varbūt viņš pabeigs zīmēt iedomātu tēlu, vienlaikus arī sacerot savu sižetu par notikumu gaitu.

Daži bērni ļoti centīgi aizkrāso grāmatas personāžus. Kāpēc? Vai tiešām tikai tādēļ, ka bērnam ir nejauks raksturs? Patiesībā viņi cenšas "novākt" tos no pasakas. Jo viņi tam gluži vienkārši nepatīk. Un tādēļ bērns nesaprot, kāpēc vecāki viņu rāj, jo viņš taču dara labu darbu – cīnās ar sliktajiem personāžiem.

Cits jautājums, kā bērnam iemācīt cienīt un mīlēt grāmatu, likt saprast, ka zīmēt var jebkurā burtnīcā, kladītē, bet nevis grāmatas lapaspusēs? Pirmkārt, nopērc bērnam skaistus zīmēšanas albumus, blociņus un krāsas – lai jau izpaužas.

Paskaidro savam mazulim, ka grāmata nav rotaļlieta, bet gan zināšanu krātuve, ka tajā var izlasīt interesantas pasakas, stāstus un tai nevar darīt pāri. Bērns izplēsis lapas? Piedāvā "sadakterēt" grāmatu. Abi kopā salīmējiet izplēstās lapas, un neaizmirsti bērnu paslavēt par cenšanos un palīdzēšanu.

Ja bērns jau ir sajutis, cik interesanti ir plēst grāmatas, piedāvā viņam avīzi vai jebkuru citu papīru, pasaki, ka tos var pluinīt pašas mazākajos gabaliņos.

Un nesatraucies, ja tavs bērns neklausās pasaku ilgāk par piecām minūtēm – viņam vienkārši ir grūti nosēdēt uz vietas. Ja viņš grib spēlēties, – lai spēlējas, nepiespied viņu sēdēt un klausīties. Jau pavisam drīz viņš pats atnāks pie tevis un lūgs palasīt pasaciņu.