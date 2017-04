Kā bērnam skaidrot 'kas ir terorakts' un vai vispār to darīt

Pasaulē ir ne tikai skaistais un labais, bet arī neglītais un sliktais, baltais un melnais. Lai gan visi vecāki saviem bērniem vēlas sniegt tikai to vislabāko, tomēr mēdz gadīties situācijas, kad bērns redz, jūt un vaicā par ļaunumu, kas tiek izsēts visās pasaules malās. Šoreiz runāsim par terorismu, par ziņām, ko pēdējā laikā, diemžēl, dzirdam diezgan bieži. Kā to paskaidrot bērnam, kad viņš, noskatoties ziņas, vaicā: "Mammu, kas ir terorakts? Kāpēc ir cilvēki pasaulē, kuri vēlas nogalināt citus?". Kā par to runāt ar bērnu, skaidro "Centrs Dardedze" psiholoģe Daina Dziļuma.