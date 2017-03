Kā bērnu kopš mazotnes audzināt par uzņēmēju nākotnē

Protams, vispārzināms fakts, ka ne jau materiālā labklājība cilvēkus dara laimīgus, tomēr mūsdienās bez finanšu pratības arī neiztikt. Finanšu jomas speciālisti sniedz rekomendācijas, kā bērnam veidot pareizās attiecības ar naudu.

Finanšu plānošanas institūta speciālisti izceļ vien 10 prasmes, kuras bērnā jāieaudzina kopš mazotnes, lai no viņiem izaugtu izglītots cilvēks, kurš spējīgs nopelnīt pieklājīgai nodrošinātai dzīvei. Šīs prasmes, kā audzināt topošo uzņēmēju, publicē "Interesnooo".

Krāt un ekonomēt

Paņem trīs aploksnes, uz vienas uzraksti, piemēram, "velosipēds", uz otras – "saldumi", uz trešās – "rotaļlieta". Paskaidro bērnam, ka viņš savu kabatas naudu var ielikt aploksnē ar uzrakstu "saldumi", doties uz veikalu un tūliņ pat naudiņu notriekt. Pāris mēnešus viņš var naudiņu likt "rotaļlietas" aploksnē. Bet var izvēlēties "velosipēda" aploksni – tad nāksies krāt ilgāk, atteikties no rotaļlietas un saldumiem, toties bērns iegūs dāvanu, par ko tik ilgi sapņojis. Tā tu bērnam mācīsi nevis padoties spontānu vēlmju izpildīšanai, bet krāt uz priekšu kādam lielākam mērķim. Impulsīvu iepirkumu problēma mūsdienās ir sastopama gandrīz katram pieaugušajam, tādēļ labāk šo prasmi mācīties kopā – gan vecākiem, gan bērniem.

Uzskaite

Tu bērnam dod kabatas naudu? Tad obligāti pieprasi atskaitīties, kā viņš šos līdzekļus ir iztērējis. Lielisks veids – bērnam uzticēt ģimenes budžeta kontroli. Paskaidro, cik naudas ģimene nopelna, kam tēriņi ir neizbēgami jeb obligāti maksājami. Bērni mēdz tik ļoti aizrauties ar ģimenes budžeta plānošanu, ka viņiem vēlāk tas izdodas pat labāk nekā pašiem vecākiem.

Cienīt darbu

Bērnam ir jāsaprot, ka nauda tiek nopelnīta ar darbu. Vecākiem ir jāpastāsta par savu darbu, par to, cik daudz viņiem nākas strādāt. Psihologi jau sen strīdas par to, vai bērniem būtu papildu jāmaksā par kādu mājas darbu veikšanu. Un vairums no viņiem tomēr secina, ka nav vērts to darīt.

Palīdzēšana mājas darbos ir svēts bērna pienākums, jo citādāk bērns nākotnē vispār var atteikties kaut ko darīt, ja viņš par to nesaņems samaksu. Tiek ieteikts izveidot mājas darbu sarakstu, kurus bērnam jāpaveic jebkurā gadījumā un tos darbiņus, par kuru paveikšanu viņš var saņemt apbalvojumu.

Foto: Shutterstock

Tērēt ar prātu

Apspriest bezjēdzīgus un nepieciešamus tēriņus vislabāk darīt, pielietojot konkrētus piemērus. Jāpaskaidro, ka ziemas zābaku vietā var, protams, nopirkt kaudzi konfekšu, taču tad ziemā nosaltu kājas.

Dzīvot saskaņā ar iespējām

Piedāvā bērnam nosvinēt dzimšanas dienu, izmantojot kādu noteiktu naudas summu. Tev viņam būs jāpalīdz, taču lēmumu pieņemšanu atstāj bērna ziņā. Lai viņš saprot, ka jādzīvo ir saskaņā ar tiem līdzekļiem, kas tev ir pieejami.

Prasme sarunāties par naudu

Mēdz gadīties, ka ģimenē nav pieņemts apspriest finanšu jautājumus ar bērniem. Bet vēlāk mūs pārsteidz, ka daži pusaudži negaidīti sevī atklāj, ka nauda neaug kokos vai vecāku naudas makā, bet tā ir jānopelna, ir jāmaksā kaudze rēķinu. Bērniem ir jāzina ģimenes finanšu situācija un jāprot runāt par to, jo tas ir svarīgi.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Ieguldīt

Kad tu bērnu iemācīsi iekrāt naudu, ir pats īstais laiks nodot arī vēstījumu, ka šos iekrātos līdzekļus var vēl pavairot. Mūsdienās ir pieejamas daudz dažādas galda un datorspēles, kurās ir izskaidrota finanšu jautājumu būtība, piemēram, "Monopols" vai "Menedžeris". Pieņemsim, ka bērnam ir noteikta summa. Piedāvā to uz laiku iedot tētim, paskaidrojot, ka tētis pēc noteikta laika naudu atgriezīs ar procentiem.

Uzņēmība

Pastāsti bērnam par kādas lielas kompānijas dibinātāju, kurš savu pirmo naudu nopelnījis jau bērnībā. Tev jāatrod piemēroti personāži, lai mudinātu bērnu uz pareizo rīcību, jo nereti bagātība tiek saistīta arī ar pretlikumīgi darbību vai pat krimināla rakstura darbiem. Izskaidro, ka pie bagātības var tikt ar izglītību, darbu un paša gribasspēku. Tāpat pastāsti, kā pasauli var padarīt labāku ar naudas palīdzību.

Labdarība

Pastāsti un parādi bērnam ar savu piemēru, ka būt bagātam ir labi arī tādēļ, ka var palīdzēt citiem, darot labus darbus. Var ziedot tik naudas, cik tu vēlies un kam, piemēram, dzīvnieku patversmēm, slimiem bērniem utt.

Atdot parādus

Bērnam ir jāzina, ko nozīmē parāds, ka naudu var aizņemties no draugiem vai bankas, principā, tas nav nekas briesmīgs. Tomēr bērna galvā jau mazotnē ir "jāieborē" doma, ka ņemt kredītus var tikai galējos gadījumos un arī tikai tad, ja tev ir pārliecība, ka naudu varēsi atdot. Ja esi aizņēmies, tev noteikti parāds jāatdod, bet ja neesi pārliecināts, vai to spēsi – neaizņemies.