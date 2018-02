Kā bērnu pieradināt agri iet gulēt: seši praksē pārbaudīti padomi

Tiklīdz bērns sāk apmeklēt bērnudārzu vai sāk skolas gaitas, režīmam jākļūst par pirmo svarīgāko lietu ģimenē. Ja iepriekš bez grūtībām bērnam tika piedotas atkāpšanās no dienas kārtības, tad tagad agrā celšanās kļūst par nepieciešamību, bet līdz ar to arī svarīgs ir pilnvērtīgs miegs.

Lai bērns no rīta būtu labi izgulējies un modrs, viņam jāievēro optimālās miega normas, kas atbilst bērna vecumam. Piemēram, jaundzimušais guļ 15-18 stundas diennaktī, bērni vecumā no gada līdz divu gadu vecumam – 13-14 stundas diennaktī. Bērniem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem būtu nepieciešamas aptuveni 11-13 stundas miega, bet jaunākā skolas vecuma bērniem – 10-11 stundas miega diennaktī.

Pastāv arī vēlamais gulētiešanas laiks – pirmsskolas vecuma bērniem laikā no pulksten 20.30 līdz 21.30. Problēma ir tajā, ka nebūt ne visiem vecākiem ir iespējas iet gulēt tik agri. Tādēļ arī bērni izmanto dažādas atrunas, lai tikai novilcinātu laiku, kad doties pie nakts miera.

Kā gan iemācīt bērnu likties gulēt agri un bez kliegšanas un stresa? Diemžēl burvju atbildes nepastāv. Tādas metodes, kas palīdzētu visiem, nepastāv, tomēr ir daži, vecāku pārbaudīti paņēmieni, kuri palīdz bērnu nolikt gulēt savlaicīgi, tos atspoguļo portāls "Ihappymama".

Stingrība grafika ievērošanā. Nelielas atkāpes, piemēram, uz svētku rēķina – tas viss var būt pie nosacījuma, ka režīms tiek ievērots katru dienu. Sākumā būs grūti, bet pakāpeniski bērna dzīvē tas kļūs par ieradumu un parastu rutīnu. Taču vecāku stingrība nevar būt agresijas veidā, esi labestīgs un pacietīgs pret bērnu, veidojot šo jauno ieradumu.

Foto: Shutterstock

Seko līdzi, lai iemigšanas un gulēšanas laikā istabā būtu tumšs. Mēs bieži nepamanām dažādu elektroierīču lampiņu gaismas, kas arī var traucēt miegam, tāpat nereti tiek izmantotas naktslampiņas. Ja dzīvo pilsētā, istabā var iespīdēt ielu lampu apgaismojums. Pilnīgā tumsā cilvēki guļ daudz ciešāk, tādēļ žalūzijas vai cita veida aptumšojuma elementi ir lielisks ieguldījums, lai nodrošinātu pilnvērtīgu nakts atpūtu. Pediatra Arta Žeigura ieteikumus, kā iemācīt bērnam vieglāk iemigt, meklē te.

Samazini emocionālo slodzi vakara stundās. Tieši tad var jau mājās ieslēgt tumšāku apgaismojumu, piemēram, nakts lampiņu, nodziedāt šūpuļdziesmu, palasīt grāmatiņu. Mierīgas nodarbes bērnu noskaņos miegam. Par to, kas bērnam būtu jāpavaicā katru dienu un ko var darīt tieši vakara stundā, uzzini šajā rakstā.

Obligāti izvēdini bērnistabu, un, ja ir iespēja, samazini arī gaisa temperatūru. Vēsākā istabā iemigt ir daudz vieglāk. Ja gaiss ir sauss – ieslēdz mitrinātāju.

Izdomājiet savus rituālus pirms nakts miega. Bez fiziskās sagatavošanās – duša, zobu tīrīšana, mantu sakārtošana, pidžamas izvēle, var ieviest arī mutisku pateicības dienasgrāmatu. Parastākus un neparastākus miega rituālus atradīsi šeit.

Nepārspīlē ar diendusas miegu. Pat sākumskolas skolēniem ir ieteicams pagulēt pa dienu, un šis miegs palīdz novērst neizgulēšanās sekas, samazināt nogurumu un emocionālo pārslodzi pirmajā dienas pusē, kā arī atjaunot spēkus. Bet pārāk ilgi gulēt pa dienu arī nav ieteicams, citādi vakarā miegs kā nenāks, tā nenāks. Par diendusu un to, no kāda vecuma no tās var atteikties, lasi šeit, kur skaidrojumu sniedz miega slimību speciālists Normunds Limba.