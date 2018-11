Kā celt bērna pašapziņu: ieteicamās frāzes vecākiem un speciālistu komentāri

Pašapziņa ir pārliecība par savām spējām, savas eksistences un vērtības apziņa - tā ir viegli iedragājama, taču pēcāk grūti ceļama. Lai bērns izaugtu par laimīgu būtni, spētu virzīties uz saviem mērķiem un pastāvēt par sevi, tā viņam ir vitāli nepieciešama. Vecākiem ir liela ietekme pašapziņas celšanā, tāpēc šoreiz apkopojām frāzes, kuras vajadzētu un tieši nav ieteicams izmantot ikdienišķās sarunās, kā arī speciālistu komentārus par tēmu kopumā.

Neapšaubāmi, bērni ir jādisciplinē. Problēmas un izaicinājumi sākas brīžos, kad vecāki vēlas redzēt maksimāli ātri un precīzi izpildītu līgumu, taču bērns stīvējas pretī. Šādās situācijās bieži vien pieaugušie izmanto tādu paņēmienu kā "nevainīga pabiedēšana, draudēšana", piemēram, ja atvase neuzvedīsies labi, atnāks dusmīgais onkulis un paņems bērnu līdzi. Tāpat, sarunājoties ar bērnu, nevajadzētu viņu salīdzināt ar citiem, regulāri norādot, cik viņi labi uzvedas vai izpilda konkrēto uzdevumu. Tas pazemina bērna pašapziņu, kā arī būtiski kaitē jūsu savstarpējām attiecībām.

Taču vecākiem ir arī svarīgi sekot līdzi tam, lai bērna augstā pašapziņa nepāraug nepamatotā iedomībā un egoismā. Taisnība, ka staltu stāju un pārliecību par sevi ietekmē pašapziņa, kas attīstās no pozitīva pašvērtējuma, taču tā nebūt nav pārmērīga "deguna bakstīšana debesīs".

Regulāri atgādini bērnam, ka uzticies viņam, priecājies par viņa klātesamību, tāpat iedrošini mēģināt kaut ko jaunu vai turpināt iesākto. Ja ģimenē aug vairākas atvases, ikkatram nepieciešams dzirdēt, ka mammas un tēta mīlestības viņam pietiks – katrs bērns ir vismīļākais un vislabākais. Vecāku uzslavas un atgādinājumi tiešā veidā neceļ bērna pašapziņu, taču tie mudina iet uz priekšu un darboties. Pieredze un veiksmes rezultējas pozitīvā pašvērtējumā.

Turpinājumā iepazīsties ar dažādiem ekspertu skaidrojumiem, kā palīdzēt bērnam izaugt par pārliecinātu un laimīgu būtni.

