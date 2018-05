Kā izaudzināt laimīgu bērnu? Atsakoties no stereotipiem un mīlot, atgādina profesore Ancāne

Bieži vien vecāki mēdz jautāt recepti, kā izaudzināt laimīgu bērnu. Visupirms gan būtu svarīgi definēt laimes jēdzienu. Kopš Aristoteļa laikiem to darījuši daudzi.

"Es piedāvātu definīciju, ka laime ir dzīvošana saskaņā ar sevi, savu patību, savas patības realizēšana, kas ļauj just līksmu interesi par dzīves parādībām, notikumiem, cilvēkiem, būt možam, darbīgam, sadarboties ar cilvēkiem un cīnīties ar tiem par saviem uzskatiem, principiem, spēt labi justies pulkā un vienatnē, dzīvot saskaņā ar saviem principiem un vēlmēm. Un ievērot tajā visu to, ko Aristotelis sauc par mēru, kas ir viens no tikumības priekšnosacījumiem. Ir arī citi priekšnosacījumi, piemēram, relatīvi laba psihiskā un fiziskā veselība, dzīvošana bezkaru zonā, demokrātiskā valsts iekārtā u.tml.," saka profesore, Rīgas Stradiņa universitātes Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras un klīnikas vadītāja Dr.med. Gunta Ancāne, kura sagatavojusi atziņu un ieteikumu krājumu "Vecākiem. Par sevi un bērniem".

Šis izdevums ir atziņu krājums, ko profesore dāvina Latvijas iedzīvotājiem valsts simtgadē. Krājums būs pieejams bibliotēkās, bet profesore laipni piekritusi ar vērtīgo informāciju dalīties arī ar portāla "Cālis" lasītājiem.

Tāpēc, uz jautājumu, kā izaudzināt laimīgu bērnu, lakoniska atbilde būtu: mierīgi. Ar cieņu. Ar mīlestību. Ar uzticēšanos. Ar izpratni par to, kā bērns jūtas. Paļaujoties uz savu sirdsgudrību un atsakoties no stereotipiem, kuru Latvijā ir daudz. Akcents liekams uz pašcieņas veidošanu. Tas tad arī būtu vecāku un vecvecāku galvenais uzdevums.





Foto: Shutterstock

Likumi un noteikumi izriet no ģimenei raksturīgajām vērtībām. Noteikumi, bērnam augot, mainās, tie ir dinamiski un mainīgi atbilstoši bērna vecumam. Tie rada vidi – ko un kā mēs ģimenē darām jeb kas ir "labi" un "pareizi" – nevis attiecībā uz cilvēku, bet gan principiem un vērtībām.

Šādiem noteikumiem pieder:

ģimenes tradīcijas;

vecāku uzskati par to, kas ir vērtīgs, piemēram, izglītība, profesijas agrīna iegūšana, darbs dārzā, prasme dejot, ēst gatavošana, orientēšanās mūzikā, teātra mākslā, nodarbošanās ar sportu un tamlīdzīgi aicinājumi bērnam sevi attīstīt noteiktos virzienos;

aizliegumi jeb "nē", lai novērstu draudus veselībai un dzīvībai, – pārlieku lielai saldumu ēšanai, pārāk skaļām sarunām publiskā telpā, vājām zināšanām skolā, rupjībai un nepieklājībai komunikācijā, nepietiekamam miega ilgumam u.tml.

Telpa un laiks bērnam ir nepieciešams savu prasmju attīstīšanai un zināšanu iegūšanai. Nevienam nekad nekas nav sanācis ar pirmo reizi. Tikai daudzkārt atkārtojot, rodas iemaņas.

Laiks sevī ietver arī vecāku reakciju uz pirmajām bērna neveiksmēm, mācoties jebko – staigāt, runāt, kāpt pa trepēm, paņemt, satvert u.c. Uz mēģinājumu nedrīkstētu būt reakcija, kura ievaino bērna pašcieņu – smiešanās (arī izsmiešana, ironija, sarkasms), kritika, vainošana un kaunināšana. Vajadzētu būt mierinājumam par neveiksmi, iedrošinājumam turpināt mēģinājumus, uzslavai par uzdrīkstēšanos. Humors arī ir ļoti noderīgs.

Tāpat telpa un laiks nepieciešams, lai bērns varētu iziet visas dabas paredzētās attīstības stadijas. Līdz piecu gadu vecumam attīstās uzticēšanās spēja sev un apkārtējiem, savukārt uz tās pamata – spēja būt neatkarīgam, autonomam un nemitīgi interesēties, izzināt. Psihiski vesels bērns piecu gadu vecumā un vēlāk kā pieaugušais šīs pamata īpašības realizē bez patoloģiskas baiļu, kauna vai vainas izjūtas. Šīs trīs ir limitējošākās un visvairāk dzīvē traucējošās jūtas.