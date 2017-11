Kā mājas apstākļos palīdzēt bērnam caurejas un vemšanas gadījumā

Ja bērnam parādījusies caureja un vemšana, vecāki var patiesi nobīties, nezinot, kā palīdzēt. Krist panikā gan nevajadzētu, bet ar mierīgu prātu apdomāt situāciju. Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas speciālisti ir sagatavojuši īsu ceļvedi jeb rīcības plānus šādos gadījumos. Novērtē, cik nopietns gadījums ir tavam bērnam un pieņem pareizo lēmumu. Te uzzināsi, ko pats mājās vari darīt un kad tomēr būtu jādodas uz slimnīcu.

Dzeršana

Piedāvā bērnam padzerties nelieliem malkiem, bet bieži. Minimālais šķidruma apjoms: puse no bērna svara mililitros ik pēc piecām minūtēm. Mazākiem bērniem piedāvā dzert rotaļu veidā – no mazas glāzītes, ar salmiņu, no ūdens pudeles ar sporta uzgali, ar šļirci bez adatas, protams, ar karotīti.

Kādus dzērienus bērnam var dot

Negāzēts ūdens, vieglas tējiņas;

Atšķaidīta ābolu sula 1:1;

Aptiekā nopērkami rehidrācijas maisījumi;

Jebkāds dzēriens, ko bērns labprāt dzer, ja tas nesatur lielu cukura daudzumu.

Ēšana

Nebaro un nepiespied bērnu ēst, kamēr turpinās vemšana. Kad vemšana nav atkārtojusies 2-4 stundas un bērns vēlas, var piedāvāt ēdienu.

Vemšanas un caurejas gadījumā piemēroti viegli ēdienu – sausiņi, banāni, ūdenī vārītas putras, vārīti kartupeļi, makaroni, sausi cepumi.

Bērniem līdz gada vecumam – turpini zīdīšanu vai ēdināšanu ar to pašu maisījumu, uz laiku nedodot piebarojumu, ja tas sākts dot.

Foto: Shutterstock

Medikamenti

Šķidras vēdera izejas gadījumā var lietot šādus medikamentus - Smecta un Silicea gēlu;

Ja ir augsta temperatūra, var dot zāles tās pazemināšanai (paraceptamolu vai ibuprofēnu, bet vecumam un svaram atbilstošā devā). Ja vien bērnam nav bijuši drudža izraisīti krampji, nav jāpanāk normāla ķermeņa temperatūra (plus 36,6 grādi pēc Celsija), tā var būt arī augstāka;

Probiotiķi – kā izvēles līdzeklis vēdera problēmu gadījumā. Var sākt lietot, kad beigusies vemšana;

Nedrīkst caurejas vai vemšanas gadījumā lietot metoklopramīdu (cerukālu) vai loperamīdu.

Uz slimnīcu jādodas šādos gadījumos:

Bērns nedzer, sausa mute;

Pēdējo sešu stundu laikā nav bijusi urinācija;

Raud bez asarām;

Pukst, sten vai nenomierināmi raud;

Vemšana vai fēces ar asinīm;

Nepārtraukta vemšana vai caureja;

Apziņas traucējumi (bērns ir ļoti saguris, grūti pamodināms, apātisks vai apjucis);

Vecums mazāks par trīs mēnešiem;

Hroniskas saslimšanas, piemēram, cukura diabēts.

Kur meklēt palīdzību