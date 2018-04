Kā neizaudzināt infantilu bērnu

"Mans dēls negrib pieaugt", "Viņam jau ir 25 gadi, bet turpina dzīvot ar mums, ne par ko, izņemot datoru, neinteresējas, viņam pat meitenes nav!" Bieži vien mammas vizītēs pie speciālistiem – psihologiem, psihoterapeitiem un citiem – žēlojas par saviem bērniem, kuri sasnieguši pusaudža vai jaunieša vecumu. Bērni ne par ko neinteresējas, netiecas pēc pieaugušo dzīves, izvairās no atbildības, bieži paliek zem vecāku aprūpes spārna līdz pat 25-30 gadu vecumam. Kāpēc viņi negrib pieaugt? Kā izaudzināt atbildīgu un patstāvīgu bērnu?

Par to portālam "Letidor" stāsta geštaltterapeite Irina Leškova, skaidrojot, ko darīt ar bērnu, kurš nepavisam netiecas kļūt pieaudzis. Lūk, speciālistes pārdomas par šo tēmu!

"Ja tu patlaban esi vecumā no 35 līdz 45 gadiem, tad droši vien atceries savu bērnību. Vairums no mums auga bez kontroles, mēs bijām paši par sevi. Paši gājām uz skolu, paši pildījām mājasdarbus, paši sildījām sev ēst, dažreiz gatavojām vakariņas vecākiem, kuri no darba pārnāca vēlu. Mūzikas skola, mājasdarbi, pastaiga pagalmā, atslēga uz kakla, "bet Taņa iznāks laukā?"… Vecāki aizņemti ar savu dzīvi un darbu, viņiem nebija līdz mums. Parastas padomju laika ģimenes uzmanības fokusā bija izdzīvošana un sadzīviskas vajadzības, nevis emocionālas vajadzības un smalkas bērnu psiholoģiskās problēmas. Mēs kaut kā paši tikām galā. Es nekādā gadījumā neslavēju šo padomju laika audzināšanas stilu, neuzskatu to par humānu un cilvēcīgu. Daudzi mani vienaudži izauga atmosfērā, kurā trūka atbalsta, vientulībā un aizvainojumā uz vecākiem, un šo sajūtu šie cilvēki šodien "nes" uz psihologa kabinetu.

Manai paaudzei ir sarežģītas attiecības ar vecākiem. Mīlestība un rūpes ir sajaukti ar aizvainojumu un vainas sajūtu, starp mums ir daudz perfekcionistu un cilvēku ar pārmērīgu atbildību. Mēs esam pieraduši atbildēt par visu. Mūsu pašu bērnu audzināšanas stils tiek veidots pēc principa "es nekad neizturēšos pret saviem bērniem tā, kā attiecās pret mani", "manam bērnam būs citādāka bērnība". Mēs no visa spēka cenšamies būt ideāli vecāki, bet rezultātā iekrītam lamatās – bērni kļūst infantili.