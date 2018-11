Kā neizlutināt bērnu: 20 padomi vecākiem

10 gadus vecajai Annai bija uzdots sakopt vannas istabu. Pēc minimāliem pūliņiem viņa "uzvelkas" un saka: "Kāpēc man te ir jāsakopj, tas nav godīgi!" Eduardam ir jānomazgā trauki. Rīt viņam skolā paredzēts kontroldarbs, un tētis grib viņu atbrīvot no šī darbiņa, lai dēls pagūtu sagatavoties pārbaudījumam. Vai tev šis skan pazīstami?

Bērna uzvedība tevī var izsaukt vainas sajūtu un šaubas par savu audzināšanas stilu. Pastāv daudz iemeslu, kuru dēļ mēs vēlamies bērniem piekāpties un atļaut viņiem nedarīt to, kas viņiem būtu jāpaveic.

Bieži vien mums, vecākiem, gribas labāk būt savu bērnu draugiem, nekā vecākiem. Turklāt mums var būt nepatīkami, kā bērni runā pretī, kad mēs no viņiem pieprasām kādas vienošanās izpildi, jā, un arī mēdz būt spiediens šādā stilā: "Visiem klasē jau ir…" vai "Nevienu no klases nespiež…", un šādi izteicieni vecākiem traucē stingri ievērot noteikumus. Psiholoģe Ketrina Kvolsa portālā "Ipsyholog" dalās 20 padomos, kā vecākiem pārlieku neizlutināt savas atvases.

Pārstāj pastāvīgi bērnam teikt, ka viņš ir īpašs vai vislabākais, lai viņš negaidītu īpašu attieksmi pret sevi.

Pārstāj pārmērīgi uztraukties par bērnu un aptekāt viņu. Bērnam ir nepieciešama tava uzticēšanās nevis uztraukšanās.

Nepieļauj, ka bērns uz tevi mēdās vai runā rupjības, kad tu lūdz viņam kaut ko izdarīt.

Lai bērns salabo rotaļlietas, kuras ir salauzis.

Pat tad, ja bērns ir ārkārtīgi aizņemts, viņam ir jābūt kādiem pienākumiem, kas ir visas ģimenes labā.

Ļauj bērnam nopelnīt tās lietas, kuras viņš vēlas iegūt.

Dod bērnam kabatasnaudu un lai viņš mācās ar to rīkoties, nevis pastāvīgi prasa tev kaut ko nopirkt.

Palīdzi bērnam iekārtoties pirmajā darbā jau ap 16 gadu vecumu.

Negatavo bērnam ēdienu uz pasūtījumu, lai ēd to, ko ēd visa ģimene.

Sarīko skaidrojošas sarunas, ja bērns pārkāpj noteikumus.

Nepieļauj, ka bērns visu mēģina panākt sarunu ceļā. Liec viņam saprast, ka tu esi vecāks un tu arī izlem. Ir daudz situāciju, kuras neparedz nekādas apspriešanas.

Ja bērns no tevis ir aizņēmies naudu, seko līdzi, lai viņš laikā to atgrieztu (tiem bērniem, kuriem tiek izsniegta kabatas nauda).

Iemāci bērnam patstāvīgi kontrolēt savu ekrānos pavadīto laiku.

Ļauj bērnam pašam pabeigt iesākto darbu… Nepieļauj situāciju, ka to pabeidz tu.

Iemāci bērnam, kā valdīt pār savām emocijām – neapmierinātību un uzbudinātību.

Nepieļauj, ka bērns pret tevi izturas necienīgi.

Velti laiku bērnam, nevis lietām.

Iemāci bērnam pacietību.

Palīdzi bērnam apzināties, ka vārds "grūti" bieži vien nāk par labu, bet gaidīšana nospirina raksturu.

Pirms miega pavaicā bērnam, par kādām trīs lietām viņš šodien var būt pateicīgs. Foto: Shutterstock

Iespējams, tu tagad domā: "Tas ir pārāk sarežģīti!" Viena no svarīgākajām lietām, par kuru visbiežāk neraksta grāmatās par bērnu audzināšanu – kamēr tu audzini sava bērna raksturu, viņš audzina tavējo, norāda psiholoģe.

"Piekrītu, tas paņem daudz laika un ne vienmēr mēdz būt viegli. Bet vēlos tevi pārliecināt, – ja tu neveltīsi laiku savam bērnam tieši tagad, pēc tam nāksies veltīt vēl vairāk. Un gan tev, gan bērnam būs labāk, ja audzināšana netiks atlikta uz "pēc tam". Padoms vecākiem – atzīmē priekš sevis visu to, pie kā tev personīgi būtu jāpiestrādā ar tavu bērnu. Izvēlies vienu punktu no tiem, ko esi atzīmējis, un strādā ar to, kamēr nesasniegsi panākumus, bet pēc tam to pašu dari ar nākamo atzīmēto punktu. Izvairies no darba uzreiz pie visām tēmām, lai izvairītos no pārslodzes gan tev, gan bērnam," rekomendē Kvolsa.