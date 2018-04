Kā pasargāt bērnu no nevēlamas informācijas vai aktivitātēm internetā

Kā pasargāt savu bērnu no nevēlamas un vecumam neatbilstošas informācijas internetā, vecumam nepiemērotu spēļu spēlēšanas vai pieaugušajiem paredzētu mobilo lietotņu lejupielādes? Šis jautājums ir aktuāls teju ikvienam vecākam, jo dzīvojam laikā, kad viedtālrunis ar pieeju internetam ir tikpat kā pašsaprotams dažāda vecuma bērniem.

Tas nozīmē, ka risks uzdurties nevēlamai un vecumam neatbilstošai informācijai ir milzīgs. Viens no risinājumiem ir vecāku kontroles rīki, kas palīdz uzraudzīt bērnu veiktās darbības viedtālrunī. Iespējas ir salīdzinoši plašas – dažādi interneta satura filtri, maksas un bezmaksas lietotnes, taču šoreiz koncentrēšos uz vienkāršāko – vecāku kontroles rīkiem, ko piedāvā gandrīz jebkurā tālrunī esošās operētājsistēmas "Android" un "Apple".

Ja bērnam ir "Android" tālrunis

Vecāku kontroles rīku lietošana ir vienkārša un neprasa tehniskas zināšanas – tos uzstādīt var paši vecāki dažu minūšu laikā. "Google Play" veikalā "Android" ierīču lietotājiem ir pieejami divu veidu vecuma ierobežojumi visam saturam (lietotnēm, filmām, spēlēm u.c.) – jaunākiem par 13 gadiem un vecākiem par 13 gadiem. Der pieminēt, ka satura veidam var izvēlēties atšķirīgus vecāku kontroles iestatījumus. Vairāk par vecāku kontroles rīku lietošanu var izlasīt šeit (angļu valodā – red.).

"Apple" ierīču īpašniekiem

Daudzveidīgi vecāku kontroles rīki ir pieejami arī "Apple" ierīcēs (iPhone, iPad). Vecāki var ierobežot gan pieejamību dažādām lietotnēm, gan iespēju iegādāties saturu "App Store". Vairāk var izlasīt šeit (angļu valodā – red.). Tāpat "Apple" lietotājiem pieejams "Family Sharing" rīks vecākiem, kas darbojas citādi – tas paredz, ka ikreiz, kad bērns uzsāk jaunu pirkumu vai bezmaksas lejupielādi "App Store", pieprasījums vispirms tiek nosūtīts kādam no vecākiem uz viedtālruni. Vecāks iepazīsies ar pieprasījumu – apstiprinās vai noraidīs pieprasījumu tieši no savas iPhone vai iPad ierīces. Bērns var attiecīgo lietotni lejupielādēt savā viedtālrunī tikai tad, ja vecāks ir to akceptējis savā viedtālrunī. Vairāk par "Family Sharing" rīku var izlasīt šeit (angļu valodā – red.).

Foto: Shutterstock

Lejupielādējot lietotnes, izlasi noteikumus

Der pieminēt, ka, lejupielādējot kādu no lietotnēm savā viedierīcē, vecākiem un pusaudžiem jāatceras, ka vispirms jāiepazīstas ar attiecīgās lietotnes lietošanas noteikumiem ("Terms and Conditions"), jo līdz ar lietotnes lejupielādi tiek pieprasīta atļauja piekļuvei taviem personas datiem un personiskai informācijai, kas pieejama viedtālrunī: telefona kamerai, foto galerijai, kontaktiem, atrašanās vietai (izmantojot GPS), mikrofonam, kalendāram u.tml. Tu vari liegt piekļuvi šiem datiem un atļaut to tikai lietotnes izmantošanas laikā, lai izvairītos no tā, ka nepārtraukti tiek ievākti dati par tevi no tava viedtālruņa.

Rīkojies atklāti

Pirms pieņemt lēmumu par vecāku kontroles rīku izmantošanu, tas noteikti ir jāpārrunā ar pašu bērnu un jāizstāsta, kāpēc šāds solis ir nepieciešams. Lai nepazaudētu bērna uzticēšanos, noteikti neiesaku slēpt, ka grasāties novērot viņa darbības internetā. Pretējā gadījumā rezultāts var būt neprognozējams – tu riskē ar bērna uzticēšanos!

Nedaudz par bērnu drošību sociālajos tīklos un platformās

Ne mazāk svarīgi ir paveikt visu iespējamo, lai pasargātu bērnu no nevēlamas informācijas sociālajos tīklos. Vērts uzsvērt, ka vairākumam sociālo tīklu ir vecuma ierobežojumi. Piemēram, vai zināji, ka "Instagram", "Snapchat", "Facebook", "YouTube", "Google" un citās bērnu vidū populārās platformās nedrīkst reģistrēties personas, kas jaunākas par 13 gadiem? Ja tavs vēl 13 gadus nesasniegušais bērns ir reģistrējies šajās platformās, tātad viņš reģistrējoties ir melojis par savu vecumu. Un tā ir tava atbildība – pārrunāt ar bērnu riskus, lietošanas noteikumus un kā jārīkojas problēmu gadījumā. Turklāt, iespējams, tavam bērnam sociālajos tīklos būs redzamas reklāmas vai informācija, kas nav paredzēta bērniem, kuri ir jaunāki par 13 gadiem. Sociālo tīklu un platformu mērķis ir ierobežot vecumu, no kura drīkst lietot to pakalpojumus, lai pasargātu bērnus no dažādām problēmsituācijām.

Foto: Shutterstock

Drošais režīms "Youtube" un "Google"

Ņemot vērā milzīgo "Youtube" video popularitāti bērnu vidū, iesaku tām uzlikt ierobežoto režīmu (restricted mode), kas neļaus tavai atvasei apskatīt vardarbīgu vai seksuāla rakstura saturu. Turklāt šo režīmu iespējams uzlikt gan datoram, gan "Android" un "Apple" lietotnēm. Vairāk var izlasīt šeit (angļu valodā – red.). Ne visi zina, ka drošo meklēšanas režīmu (Safe search) iespējams uzlikt arī "Google" meklētājam. Tas patiešām darbojas un spēj atsijāt lauvas tiesu no pieaugušajiem paredzētā satura. Plašāka informācija pieejama šeit (angļu valodā – red.).

Nedaudz par "Instagram"

"Instagram" lietotājiem būtu svarīgi bloķēt nevēlamus komentārus. To var paveikt saskaņā ar šo instrukciju. Otra iespēja ir manuālais filtrs, kas ļauj ierakstīt sliktos atslēgvārdus latviešu valodā, lai pasargātu bērnu no šādu rupju komentāru saņemšanas. Instrukcija, kā lietot šo filtru, ir pieejama šeit (angļu valodā – red.). Tāpat ir svarīgi parūpēties, lai tava bērna konta saturu redz tikai tie cilvēki, kurus bērns ir apstiprinājis. To var izdarīt šādi.

Nobeigumā vēlos uzsvērt, ka bērna drošība internetā lielā mērā ir atkarīga no mums pašiem. Veltot stundu laika, ikviens vecāks kopā ar savu atvasi var pārskatīt bērna viedtālruni un veikt visus nepieciešamos drošības uzstādījumus, izskaidrojot, kāpēc tas tiek darīts. Tā soli pa solim arī pats bērns tiks mācīts rūpēties par savu drošību digitālajā pasaulē.