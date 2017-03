"Mans bērns ir viskaprīzākais un nepaklausīgākais," – šādas domas droši vien sev veltījis gandrīz katrs vecāks. Un kad viss "krīt no rokām" ārā un ir tik grūti tikt galā ar mazuli, bet varbūt pat diviem vai vēl vairākiem, psihologu padomi burtiski kā izkūpējuši no galvas.

"AdMe" piedāvā uzzināt, kur slēpjas iemesli, kādēļ bērni mēdz "nedzirdēt" un neklausīt vecākus. Aplūko četrus veidus, kā cīnīties ar nepaklausīgo monstriņu tava bērna izskatā.

Izdomā kādu slepenu lietiņu

Problēma. Kad bērns kaut ko dara pa savam un ignorē vecāku norādījumus – tas ir dabiski. Nenormāli tas ir tad, ja tas atkārtojas no reizes un reizi. Iemesls tam, ka bērns tevi nedzird var būt tādēļ, ka tu lietas izskaidro viņam nesaprotamā valodā.

Risinājums. Pieņemsim, ka bērns sistemātiski ber atkritumus pie tvertnes, nevis tajā iekšā. Parādi viņam slepeno spiegu metodes, kā to darīt pareizi, un nākamajā reizē piedāvā bērnam visu izdarīt, kā to dara spiegs.

Paskaidro bērnam, ka pastāv dažādas situācijas

Problēma. Bieži gadās, ka neizgulēšanās sekas vai citas dzīves problēmas rada tādu spēku izsīkumu, ka nepietiek enerģijas paspēlēties ar mazo vai nomierināt viņu, un šis bezspēks rada niknumu un trauksmi attiecībā pret bērnu.

Risinājums. Liec bērnam saprast, ka tu nevari viņam veltīt uzmanību, jo tagad ir ne tā situācija un pēc kāda maza laiciņa tas viss pāries. Bērns nebāzīsies tev virsū, kamēr mainīsies nevis viņš, bet apstākļi.

Atceries sevi bērnībā

Problēma. Iespējams, ir kaut kas, kas tevi īpaši satrauc komunikācijā ar tavu mazo: kopīgas ģērbšanās, ķemmēšanās, konkrēti žesti vai uzvedības manieres.

Risinājums. Ja tevi sanikno, ka bērns paliek kaprīzs matu ķemmēšanas laikā vai vannojoties, atceries to brīdi, kā tas bija tev, kā ar to tika galā tava mamma, tevi novedot līdz asarām. Palūkojoties uz savu problēmu no malas, un tu sāksi pret to attiekties ar pacietību un pat humoru.

Vienojies ar savu partneri

Problēma. Avārijas situācijās, kad tu kavē, uz plīts piedeg pusdienas, zvana tālrunis un kā par spīti tas viss notiek piecas minūtes pirms iziešanas no mājas vai arī tad, kad tu nule kā izdomāji uz minūtīti piesēst un atpūsties, – tu visbiežāk eksplodē tieši attiecībā pret bērniem.

Risinājums. Tādos gadījumos ir vērts atcerēties par pārējiem mājiniekiem. Saldi gulošais tētis bērnu kliegšanas un skaļās dipoņas fonā tev smaidu neizraisa? Apspried ar partneri pienākumu sadali un rīcības algoritmu šādās situācijās.

Ir svarīgi atcerēties, ka nedrīkst pieļaut to, ka bērna apziņā nostiprinātos doma – viņš ir cēlonis visām nelaimēm mājās, un tad starp vecākiem un bērniem veidosies ilgi gaidītā savstarpējā sapratne.