Kā stpirināt bērna imunitāti ar dabiskiem līdzekļiem - palīdzēs pret cērmēm, kārpām un vīrusiem

Lai bērns jauno skolas gadu sāktu možs un enerģijas pilns, rudens ir īstais laiks, kad ar dabiskiem līdzekļiem stiprināt bērna veselību. Homeopāte Dace Gaile atklāj dažas vienkāršas receptes labākai bērna pašsajūtai, ko vajadzētu pamēģināt ikvienam vecākam.

Septembris un oktobris – labākais laiks cērmju izdzīšanai

Reizēm uz rudens pusi nezināmu iemeslu dēļ bērns kļūst saguris, nervozs, zūd ēstgriba, parādās regulāras sāpes vēderā. Daudzi vecāki nespēj iedomāties, ka izskaidrojums tam ir pavisam nepatīkams – bērna zarnu traktā apmetušies tādi nelūgti ciemiņi kā cērmes, lenteņi vai citi parazīti. Par cērmju klātbūtni var liecināt arī bērna vēlme bez mitas urbināt degunu, pirkstu bāšana mutē, jo cērmes atīstības cikls saistīts ar plaušām un mutes dobumu, radot kairinājumu.

Mājas mīluļu īpašnieki labi zina, ka rudenī un pavasarī noteikti ir jāattārpo suņi un kaķi, bet par to, ka prettārpu līdzekļi divreiz gadā būtu jālieto arī cilvēkiem, tostarp bērniem, bieži aizmirst. Tas ir mīts, ka zarnu parazīti apdraud tikai tos, kas dzīvo netīrībā un nerūpējas par higiēnu. Ar cērmēm, lenteņiem un citiem zarnu parazītiem inficēties var ļoti viegli gan bērni, gan pieaugušie, īpaši vasarā – ēdot nemazgātas ogas, augļus, dārzeņus, no mājdzīvnieku piesārņotām smiltīm pludmalē, rotaļu laukumos u.c.

Foto: Shutterstock

Tāpēc septembris un oktobris, kad inficēšanās risks no dabas velšu lietošanas samazinās, ir īstais laiks kaitniekus tārpus no organisma padzīt. To efektīvi var paveikt arī ar dabiskiem, veselībai saudzīgiem līdzekļiem, piemēram, izmantojot aptiekā atrodamos preparātus. Zarnu parazītiem nepatiks arī rūgta vērmeļu tēja, ķirbju sēklas un ķiploki.

Tā kā inficēšanās ar zarnu parazītiem notiek fekāli orālā ceļā, attārpošanas procedūra noteikti javeic visaiem ģimenes locekļiem. Turklāt tas jādara atkārtoti ar divu nedēļu intervālu, vislabāk – dilstošā mēnesī.

Lai kārpas pazūd

Dodoties uz skolu, bērni daudz vairāk pievērš uzmanību ārējam izskatam, un labai pašsajūtai var traucēt tādi ādas veidojumi, kā kārpas. Kaut gan labdabīgas kārpas nav veselībai bīstamas, tās var radīt nepatīkamus brīžus saskarsmē ar vienaudžiem. Homeopāte kārpu apkarošanai piedāvā tūjas preparātus – gan iekšķīgi, gan ārīgi lietojamus.

Auzas spēkam un izturībai

Lai bērnam garajā skolas dienā nepietrūktu enerģija, milzīga nozīme ir veselīgai rīta maltītei. Jau mūsu senči zināja, ka vislabākās brokastis no rīta ir auzu vai citu graudu putra, kuras sastāvā ir B vitamīns. Tā rūpējas par enerģijas saglabāšanu daudzu stundu garumā, dod spēku un izturību. Ne velti bērniem, kam skolas gaitu sākšana sagādā grūtības, rītos ir mokas pamosties. Arī šajā jautājumā homeopātija piedāvā risinājumu, - preparātu, kura pamatā ir tieši auzas.

Foto: Shutterstock

Samazinoties saules intensitātei un sākot skolas gaitas, ikvienam bērnam ļoti ieteicams būtu palietot labas kvalitātes zivju eļļu. Tās sastāvā esošie A, D un E vitamīni stiprinās imunitāti, kaulus un nervu sistēmu, bet vērtīgās Omega-3 nepiesātinātās taukskābes palīdzēs labākai smadzeņu darbībai, kas ir īpaši svarīgi, sākot jaunu mācību gadu.

Ēdam pīlādžus, dzērvenes, upenes

Kamēr vasarā uzkrātā saules enerģija un rūdījums bērnus uztur možus un veselus, ir īstais laiks padomāt par imunitātes stiprināšanu laikam, kad saule vairs nesildīs un apkārt sāks klejot rudens vīrusi. Viens no veidiem, kā to darīt, ir profilakses nolūkos palietot ehinācejas preparātus. Tie pagatavoti no sen zināma un iedarbīga ārstnieciska auga ehinācejas, kuras sastāvā esošās vielas stiprina organisma aizsargspējas.

Foto: Shutterstock

Vienlaikus bērna imunitātes stiprināšanai var lieliski izmantot visu zaļo, veselīgo un dabisko, kas Latvijā audzis. Latvijas dabas daudzveidība parūpējas par to, lai katrs varētu atrast ko savai garšai piemērotu. Rudens pīlādžu ražu var pārstrādāt gardā želejā, kas veicinās bāzisku organisma vidi, atvairot vīrusus un iekaisumus. Labākais C vitamīna avots ir visur pieejamie skābie kāposti, pašmāju upenes un smiltsērkšķi, bet iedarbīgs dabisks pretiekaisuma un antibiotisks līdzeklis, kas palīdz jebkuras saaukstēšanās gadījumā, ir dzērvenes. Arī regulāra bērna ēdienkartes papildināšana ar ķiplokiem, sīpoliem, seleriju, pētersīļiem, rutkiem – kaut nelielās devās, ir vienkārša, bet ļoti efektīva recepte veselības saglabāšanai.