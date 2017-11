Kā tu, tā es: kāpēc bērni kopē visas pieaugušo darbības

Tu bērnam parādīji mēli – viņš atbildēja ar to pašu, tu atvēri skapīša durvis un pamanīji, ka mazulis atver blakus durtiņas, tu ar karoti maisi putru, bet bērns smilšu kastē ar kociņu to pašu dara smiltīs, precīzi kopējot tavas kustības. Bērns atkārto visus mūsu žestus, visas grimases un darbības. Kāpēc tā notiek?

Viss mācīšanās process bērnam norit, izmantojot imitāciju. Tā viņš mācās smaidīt, staigāt, runāt. Bet ap divu gadu vecumu situācija mainās: imitēšana kļūst apzināta, "Parents" skaidro pedagoģe Natālija Čudina.

Galējas ieinteresētības gadījumā bērns nostāsies tev blakus un atkārtos tavus žestus, kad tu tīrīsi zobus vai liksi traukus mazgājamā mašīnā. Viņam tā ir spēle, no kuras pilnīgi mierīgi var gūt arī labumu, teiksim, mācot bērnam apgūt personīgās higiēnas noteikumus. Pat ja tev nepatīk redzēt bērnā burtiski savu spoguļattēlu, nepārtrauc viņu. Mācīšanās jeb prasmju apgūšana notiek tur, kur ir intelektuālās imitācijas iespēja. Visbiežāk darbības, kuras imitē bērns, ir viņam jaunas un sarežģītas.

Vēl tikai pirms dažiem mēnešiem mazulis nebija spējīgs plānot savas darbības. Bet tagad viņš sākumā domā, bet tikai tad ķeras pie darba. Viņš māk noteikt mērķi ("Tētis mazgā mašīnu, bet es nomazgāšu savu traktoru…") un ir spējīgs iedomāties šī mērķa sasniegšanai nepieciešamos etapus ("Man ir jāpaņem spainis, sūklis, ziepes, jāuzlej ūdens…"). Viņa ilgtermiņa atmiņa arī spēj pavirzīties diezgan tālu, piemēram, viņš ir spējīgs atkārtot scēnu, ko redzējis vairākas dienas iepriekš.

Gribu kā mamma/tētis!

Visas mazās meitenītes un pat puikas kaut kad nomālē seju ar mammas kosmētiku, pielaiko viņas kaklarotu vai spēlējas ar lelli. Un te nav nekā slikta. Tomēr pēc kaut kāda laika bērnam parādās darbības, kurās viņš atdarina vecākus saskaņā ar savu dzimumu. Puikas karikatūriski tēlo "mazos vīriešus". Kas attiecas uz meitenēm, viņas spēlējās "mammās", kļūst koķetas, proti, skaidri demonstrē sievišķības apveidus. Šādi kopējot kādu no vecākiem, bērns identificējas ar savu dzimumu.

Foto: Shutterstock

Pēc trīs gadu vecuma imitēšana parādās sižeta-lomu spēlēs. Bērni sāk izspēlēt pieaugušo cilvēku savstarpējās attiecības: konfliktus, mīlestību, uzvedību… Tādā veidā viņi sāk izprast cilvēku attiecību jēgai.

Izpratne par to, kas tad es esmu – vīrietis vai sieviete, palīdz mazulim personības veidošanās procesā.

Iekļauties kolektīvā

Valdorfa pedagoģijas pamatlicējs Rūdolfs Šteiners teicis, ka bērns ir "jūtu orgāns". Viss, kas notiek viņam apkārt, uz mazuli atstāj dziļu iespaidu un veicina viņu atkārtot, vairot to, ko viņš redz un jūt.

Tieši uz šīs kopēšanas rēķina bērnā var veidoties pozitīvi vai nelāgi ieradumi. Tā ka esi uzmanīgs, ja tev, piemēram, piemīt ieradums lamāties pie stūres vai apspriest kaimiņienes jauno frizūru, jo kādā dienā tavs bērns visu to atkārtos visnepiemērotākajā brīdī. Tieši tāpēc, vismaz bērna pirmajos dzīves gados, kad notiek šis aktīvais kopēšanas periods un bērns tādā veidā apgūst dažādas prasmes, tuvo cilvēku uzvedībai, izteicieniem jābūt skaistiem, labestīgiem – tādiem, kas būtu pelnījuši, lai tos atkārtotu.

Bez tam pirmsskolas vecumā bērnam parādās centieni iekļūt vienā vai citā grupā, pieņemot to uzvedības normas, ko raksturo šīs grupas locekļi. Tādēļ, piemēram, multfilmas skatīšanās laikā bērns smejas tajos brīžos, kad to dari tu. Viņš vienkārši trenējas uzvedības kopēšanā, ko mēs no viņa varētu sagaidīt konkrētajā brīdī. Tieši šī iemesla dēļ bērni bieži pārņem ne tikai pieaugušo uzvedību, bet arī vienaudžu. Piemēram, atliek vienam no bērniem sākt skriet, spēlējoties indiāņos, kā pārējie viens pēc otra viņam pievienosies. Šī iemesla dēļ kopēšanu var uzskatīt par ļoti svarīgu faktoru socializācijā.

Foto: Shutterstock

Pievērst uzmanību

Pārsteigts skatiens un tēva smaids, kad viņš ieraudzījis kādu uz dīvāna ar brillēm uz deguna, iegrimstot avīzes lasīšanā, nepazūd no mazā, tāpēc viņš atkal un atkal ar prieku izspēlē šo situāciju. Kopējot tevi, bērns vēlas izklaidēt (tā ir humora sākuma forma), kā arī iekarot tavu vietu un novērst pārpratumus, kas starp jums varētu rasties.

Pat ja bērns izskatās smieklīgi, neironizē – tu vari ievainot viņa jūtas. Dažreiz pat ar savām negatīvajām darbībām bērns cenšas pievērst sev uzmanību: viņš šādā veidā it kā pārbauda vecākus, iepazīst viņu reakciju. Atceries, piemēram, kā mēs visi kaut kad no bērnudārza mājās atnesām "sliktos" vārdiņus, kurus kā lielu noslēpumu mums pateicis kāds vienaudzis, un, skaļi tos pasakot, gaidījām, ko gan par to mamma teiks.