Mazkustīgs dzīvesveids rada lieko svaru, stājas problēmas un sliktu miegu, uzsver speciālisti īpaši vecākiem veidotā video sērijā, kas stāsta, kādēļ ir svarīgi kustēties un kā vecāki mājas apstākļos to var veicināt. Šoreiz par bērniem vecumā no trīs līdz pieciem gadiem.

Lai veicinātu bērna fiziskās aktivitātes, nekas īpašs nav jāizdomā. Ir spēle, ko spēlē gandrīz visi bērni – šķēršļu josla. Būvēt mājas, izveidot dažādus labirintus no mājās pieejamiem materiāliem – to var katrs no vecākiem, video uzsver fizioterapeits Didzis Lūkins. Lienot, kāpjot un lecot, bērns vingrina kāju, muguras un dziļos muskuļus, kā arī uzlabo līdzsvaru.

Tāpat ir dzirdēts teiciens, ka bērni karājas vecākiem kaklā. To šoreiz varam uztvert teju burtiski, tikai ar kaklu izmantojot nūju. Tētis nostājas ar plati ieplestām kājām un rokās paņem nūju, kurā, savukārt, karājas bērns. Patiesībā nūja šajā vingrojumā kalpo kā trenažieris gan tētim, gan bērnam. Bērnam tiek trenēti vēdera un kāju muskuļi, kā arī plecu daļa, bet tēvam – muguras muskuļi, kāju muskuļi un plecu daļa, skaidro fizioterapeits. Vingrinājumu atkārto tik reižu, cik tētis var izturēt šo fizisko slodzi. Tāpat video redzēsi, kādas vēl aktivitātes var veikt istabā.

Savukārt parasto pastaigāšanos svaigā gaisā var pārvērst spēlē "Manās pēdās". Bērni labprāt seko vecākiem, tādēļ, dodoties ikdienas pastaigā, aicini bērnu iet savās pēdās sniegā vai vasarā – smiltīs. Sākumā ieteicams likt nelielus soļus, bet tad pakāpeniski soļu attālumu pagarini, līdz bērnam pat jāpāriet uz lēcieniem. Šajā vingrojumā tiek stiprināti kāju un rumpja muskuļi, kā arī trenēta līdzsvara izjūta.

Neaktīvi bērni bieži kļūst par neaktīviem pieaugušajiem. Bērniem jābūt fiziski aktīviem vismaz trīs stundas dienā, no kurām pusstunda jāpavada plānotās aktivitātēs. Svarīgi, lai kustības būtu tik intensīvas, ka bērna elpošana paātrinās, uzsver SPKC speciālisti.