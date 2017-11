Kad nav naudas: ko teikt bērnam, ja nevari nopirkt viņam vajadzīgo lietu

Neraugoties uz to, ka katrā ģimenē materiālā labklājība nozīmē kaut ko savu, naudas trūkums svarīgu (un bieži nepieciešamu) lietu iegādei bērnībā, gandrīz vienmēr atstāj sekas uz psihi, un tās jūtamas jau pieaugušā vecumā.

Mamma ar skumjām atminas savu bērnību ar vienīgajiem ziemas zābaciņiem, bet savam mazulim viņa var iegādāties vairākus nevajadzīgus pārus. Ja tētis savā bērnībā tā arī dāvanā nedabūja tik ļoti kārotās slidas, tad droši vien tās būs viņa dēlam. Tā pieaugušie cenšas nomaskēt kompleksus, kas saistīti ar nabadzību pašu bērnībā. Lai gan dažreiz mēdz būt arī citi scenāriji, daudz slimīgāki.

Dzīve režīmā "no algas līdz algai" piespiež bērnam atteikt arī patiešām vajadzīgus pirkumus, tādēļ "Letidor" konsultējies ar speciālistiem, lai tiktu skaidrībā, kā tad bērnam izskaidrot materiālās grūtības ģimenē, kā to izdarīt pareizi, lai bērniem nerastos kompleksi, un vai vispār bērnam drīkst teikt, ka "mūsu ģimene ir nabadzīga". Šos jautājumus no dažādām pusēm aplūko psiholoģes Polīna Smirnova un Olga Caplina.

Visi pieaugušie saprot, ka nauda – tā ir ne tikai iespēja nopirkt nepieciešamo dzīvei, bet vēl tas ir komforts, cieņa, drošība, augsta pašapziņa utt.

Bērnam ģimenes sociālais statuss tiek uztverts dabiskā veidā – viņam šķiet, ka tā dzīvo visi cilvēki. Tomēr bērns pieaug, iziet sabiedrībā – bērnudārzā un skolā, un konstatē, ka viņa ģimene var atšķirties no vienaudžu ģimenēm. Atšķirība finanšu iespējās kļūst acīmredzama, un te bērns sāk uzdot neērtus jautājumus.