Kad šķita, ka dzīves grūtumi beigušies un grūtniecība 37 gadu vecumā cēla spārnos, nācās tomēr pārdzīvot vēl vienu pārbaudījumu – gaidāmā mazulīša zaudējumu, jo viņa attīstība bija apstājusies, un pēc tam vēl viena identiska situācija... Kāda sieviete uztic savu dzīvesstāsta īso versiju, lai taujātu pēc padoma, kā saņemties jaunai grūtniecībai. Komentāru sniedz psiholoģe un psihoterapeite Benita Grikškeviča.

"Vēlētos saņemt atbildi uz kādu satraucošu jautājumu. Arī man dzīvē gadījās vilties savā pirmajā laulībā, kuru nodibināju visai agri – 19 gadu vecumā.

Sekoja šķiršanās pēc 16 gadu kopdzīves un liela emocionālā spriedze – paliku viena ar diviem pusaudžiem un visai ierobežotiem iztikas līdzekļiem. Nebija viegli, bet, galu galā, es satiku savu vīrieti – negaidīti un pavisam necerēti. Jāpiebilst, ka tās attiecības, kuras mēģināju plānot un kaut kā mākslīgi modelēt – neizdevās!

Sākām dzīvot kopā un pēc gada apprecējāmies, radās doma par kopīgu bērniņu un arī tūlīt paliku stāvoklī (37 gadu vecumā), biju kā spārnos, plānoju nākotni, domāju, kā sakārtot darba lietas, bija arī mazas vilšanās – meita (viņa ir jaunākā) uzrīkoja protesta akciju un draudzene novēlēja vienīgi izturību... Biju gaidījusi kaut ko citu.

12. grūtniecības nedēļā sonogrāfija uzrādīja, ka augļa attīstība apstājusies. Nonācu ārkārtīgi iejūtīgā mediķu aprūpē un fiziski labi jutos jau pēc pāris dienām... Toties nav aprakstāmas manas un vīra ciešanas, pat meitiņa raudāja kopā ar mani, jo tomēr beigās esot sapratusi savu muļķīgo rīcību. Izmeklēšana neko prātīgu neuzrādīja – varbūt vīruss, varbūt kāda ģenētiska vaina. Ārsts ieteica lietot pāris mēnešus hormonu preparātus, bet es to nepaspēju – četrus mēnešus pēc abrāzijas atkal biju palikusi stāvoklī... Bailes un apjukums, vainas izjūta un pavisam maza cerība, ka varbūt šoreiz... Atkal nekā, 7. nedēļā viss bija apstājies, kaut gan gulēju slimnīcā un saņēmu hormonu preparātus.

Pēc iznākšanas no slimnīcas, šķiet, sāku neieredzēt savu ķermeni – skrēju no rītiem krosus, vingroju, peldēju, braucu ar riteni, līdz fizisko spēku izsīkumam, mokošās domas atkāpās, bet reizēm raudāju. Centos nevienam to neizrādīt, jo redzēju, ka vīram arī tas sāp... Pamazām sāpes pierima, tikai es vairs nevaru aiziet pie ginekologa, esmu depresīva, nespēju par šo tēmu iesākt runāt ar vīru (vai viņš gribēs mēģināt vēlreiz?) lai arī ir pagājis gandrīz gads, lietoju orālo kontracepciju, jo pārējās metodes man nav pārāk drošas. Kā sakārtot sevi? Kā sakārtot savu veselību un kādas ir manas izredzes tikt pie bērniņa 38 gadu vecumā?"

Atbild psiholoģe un psihoterapeite Benita Griškeviča:

"Tev var palīdzēt tas, ka dosi sev un vīram laiku. Tu neko nevari nokavēt. Šķiet, ka runa ir par paļāvību un uzticēšanos – sev, savam ķermenim, ārstiem, vīram.

Sevis sakārtošanā ne nieka nepalīdz tas, ka vairies runāt ar vīru un domā, ka vari noslēpt savas sāpes no tuviniekiem. Varbūt viņi gaida no tevis sarunu, vēlas atbalstīt vai runāt par savām izjūtām? Kā jūtas meitiņa? Vai esi pastāstījusi, ka viņas pilnīgi dabiskajai greizsirdībai nav nekāda sakara ar neveiksmīgo grūtniecību?

Svarīgi ir, ka nemeklē vainu sevī, savā ķermenī vai apstākļos. Raugies uz notikušo kā uz medicīnisku faktu! Tāds tas patiesi arī ir. Un vislabākais padomdevējs, iedrošinātājs un atbalsts, kad spēsi domāt par jaunu grūtniecību, tev būs ārsts, kam uzticies.

Kas tevi attur no sarunas ar vīru? Ko baidies uzzināt? Bērniņš taču būtu jūsu abu. Kādēļ lai ilgas un šaubas nebūtu kopīgas? Tu esi neziņā un baidies sāpināt vīru. Varbūt tieši tas pats notiek ar viņu? Varbūt jums abiem nepieciešama skaidrība – vai nevēlaties runāt par bērnu vēl kādu laiku, varbūt abi vēlaties šo sarunu, varbūt esat vienisprātis par to, ka ar jaunu grūtniecību labāk būtu nogaidīt, vai arī jūtaties gatavi mēģināt vēlreiz? Tas, par ko ģimene nerunā, darbojas tik un tā un spēcīgi ietekmē visus!"