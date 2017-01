Kāpēc bērnu nedrīkst barot, skatoties multfilmas

Mazi bērni un ēdiens ļoti bieži ir savstarpēji izslēdzoši jēdzieni. Dažreiz ir tik sarežģīti pabarot bērnu, ka noraizējušās mammas ir gatavas uz visu, lai tikai mazais apēstu kaut vienu karotīti pagatavotā ēdiena.

Bieži vien mammas ēšanas laikā ieslēdz mazajam multfilmas vai vienkārši televizoru. Bērns aizrautīgi skatās (īpaši bērniem patīk reklāmas) un pats pat nepamana, kā mute atveras. Vai bērnu barot ieslēgta televizora priekšā ir kaitīgi? Lūk, "Ihappymama" min pāris iemeslus, kādēļ tomēr to nevajadzētu darīt!

Bērna barošana ieslēgta televizora priekšā veicina aptaukošanās riska rašanos. Zinātniski ir pierādīts, ka, skatoties televīziju, bērns var apēst daudz vairāk, nekā viņam būtu nepieciešams, jo smadzenes nav "aizņemtas" ar ēšanu un "nesūta" signālus par sāta sajušanu.

Tādā veidā bērnā veidojas asociācijas – multfilmas ir ēdiens. Proti, bērns ēd tikai tad, kad rāda multfilmas, un, kad skatās multenes, vēlas kaut ko uzkost. Šādu uzkošanas brīžu kļūst arvien vairāk un vairāk, jo arī tas ir fakts, ka bērni pietiekami bieži skatās multfilmas.

Ieslēgt televizoru ir visvienkāršākā un iedarbīgākā metode. Tomēr tādā veidā tu vienkārši izvairies no savstarpējās sadarbošanās ar savu atvasi. Tu ieslēdz televizoru, jo nespēj tikt galā ar bērnu, un tādēļ arī absolūti netiek attīstīta mātes prasme sadarboties ar bērnu.

Patiesībā televizors bērnam ir pietiekami kaitnieciska lieta. Tā skatīšanās laikā bērns sēž praktiski nekustīgi, uzvedas ļoti pasīvi. Bērnam pat nenākas saskatīt to, kas rādās uz ekrāna, jo viss ļoti ātri mainās. Tādēļ visas aktīvās pasaules izzināšanas funkcijas šajā brīdī atslēdzas. Tas var novest pie tā, ka bērns izaugs pasīvs, viņu nekas neinteresēs, bet viņš ļoti labprāt daudz mielosies pie televizora.

Televizoru kā kaitnieku min arī zīdīšanas veicināšanas konsultante Bonija Lasmane, jo tas arī mēdz būt viens no iemesliem, kādēļ neizdodas veiksmīga un ilgstoša krūtsbarošana. Viņa norāda, ka televizors, skaļa un aktīva mūzika, pāragra aktīva sabiedriskā dzīve ir kaitīgi zīdīšanas procesā. "Visam savs laiks. Bērns aug un viņa fizioloģiskie procesi attīstās. Audio un video tehniku vajag ar mēru palēnām un pamazām ieviest bērna ikdienā. No visa pa druskai un ar mēru. Ja ir kādas problēmas, tad iepriekšminētās lietas ir pirmās, no kurām uz laiku (reizēm pietiek ar trim dienām pēc notikuma) vajadzētu atteikties. Ir, protams, bērni un māmiņas, kurus tas neietekmē vai ietekmē ļoti maz, bet ir bērni, kurus tas psiholoģiski traumē un "paralizē"," tā norāda Lasmane.

Arī pediatri no ASV uzsver, – ja vēlies mainīt bērna ēšanas paradumus, nedrīkst ļaut našķoties pie televizora. Un tas attiecas uz visu vecumu bērniem.