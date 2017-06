Kāpēc bērnus nedrīkst rāt: pieci zinātnieku apstiprināti iemesli

Daudzi pieaugušie jau to zina, ka saruna ar bērnu paaugstinātos balss toņos, visticamāk ir veids, kā pašam atbrīvoties no negatīvām emocijām, nevis efektīva bērnu audzināšanas metode. Un tomēr emocijas mēdz ņemt virsroku.

Pediatrs un bērnu ķirurgs Artjoms Kabanovs, kurš ne tikai praktizē, bet raksta arī publikācijas par bērnu veselību un audzināšanu, "Detimail" atklāj piecus zinātniskus pierādījumus par to, ka kliegšana un bērna aizvainošana nodara lielāku kaitējumu nekā labumu.

Mazulis tevi vienkārši nesapratīs

Rāties uz bērnu, kas nav vecāks par četriem gadiem, un cerēt, ka viņš sapratīs tevi, ir bezjēdzīga nodarbe. Līdz četru gadu vecumam mazulis nav spējīgs "iekāpt svešā kažokā", viņa smadzenēs vēl nav nobriedušas šādām darbībām nepieciešamās nervu šūnas.

Šā gada martā zinātnieki no Leipcigas (Vācija) un Leidenas (Nīderlande) veikuši eksperimentu, kura laikā tapis skaidrs, kādēļ mazs bērns nav spējīgs būt empātisks.

Trīs gadus veciem bērniem tika izstāstīts stāsts par zēnu, kurš uz galda atstāja šokolādi un aizgāja pagalmā spēlēties. Kamēr viņš bija ārā, mamma paņēma šokolādīti un ielika skapī. Uz jautājumu par to, kur zēns meklēs šokolādi, kad atgriezīsies, visi bērni pārliecinoši atbildēja – skapī. Kad viņiem teica, ka stāsta varonis šokolādi meklēja uz galda (tur, kur to arī atstāja) un izbrīnījās, to tur neatrodot, bērni nesaprata, kāpēc tā notika. Viņi nespēja paraudzīties uz situāciju svešām acīm.

Svarīgi: ap četru gadu vecumu bērns sāk saprast citu cilvēku domu gājienu. Kamēr tas nav noticis, mazulis kaut kādā mērā ir egoists. Un to nevar labot ne ar kādiem paskaidrojumiem vai pierunāšanu, vēl jo vairāk – ar rāšanos.

Ja bērns zina, ka viņu rās, mazais sāk mānīties

Savukārt Mičiganas Universitātes pētnieki apgalvo: bērns būs godīgs un atzīs savu vainu, ja zinās, ka pieaugušais viņu nesāk rāt un pret viņa atzīšanos izturēsies pozitīvi. Bailes pirms skandāla pārsniedz baiļu sajūtu par iespējamo sodīšanu.

Svarīgi: pieaugušajam ir jāparāda, ka viņam nepatīk bērna rīcība, bet patīk tas, ka viņš par to godīgi ir izstāstījis. Un nevajag uzreiz lasīt morāli. Tas palīdzēs veidot uzticamas attiecības, kuras īpaši svarīgas kļūs, kad bērns būs sasniedzis pusaudža vecumu.