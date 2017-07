Kāpēc drīkst un jāsaka 'nē' jeb Konsekventas audzināšanas lietderīgums

Vecākiem visā pasaulē ir grūti pateikt "nē", kā arī konsekventi panākt un nodrošināt savu izvirzīto noteikumu ievērošanu. Reizēm viņiem nākas būt stingriem prasībās pret bērnu. Protams, mātēm un tēviem nav viegli palikt nelokāmiem situācijās, kad viņos skumji raugās lielas un apaļas bērna acis.

Šķiet, ka tas sagādā grūtības visiem vecākiem. Tomēr viņiem nevajadzētu pieļaut, ka mazās, mīļās actiņas viņus pārāk bieži aptin ap pirkstu. Kā jau vairākkārt uzsvērts, prasība konsekventi ievērot uzvedības noteikumus tiek izvirzīta ne jau tikai principa pēc vai ar nolūku nostiprināt vecāku varu. Tam ir jēga un tas tiek darīts bērna labā.

Linda Freitele savā grāmatā "Bērnu audzināšanas noteikumi", ko izdevusi "Jumava", cenšas pamatot, kāpēc ir svarīgi konsekventi ievērot audzināšanas noteikumus un kādu labumu no tās gūst bērni, kas ar savām lielajām un apaļajām acīm reizēm spēj mīkstināt vecāku sirdis (un noteikumus).

Konsekventas audzināšanas lietderīgums bērnībā

Bērniem izvirzīto noteikumu veidi ir ļoti dažādi. Tie nosaka kopdzīves kārtību ("Sasveicinies laipni un pieklājīgi ar kaimiņiem!), atvieglo mājsaimniecības soli ("Pēc ēšanas novāc lietotos traukus!"), kā arī novērš riskus un apdraudējumus ("Neglāsti suni bez saimnieka atļaujas!", "Pirms ielas šķērsošanas paskaties pa kreisi un pa labi!," "Neēd saldumus pirms ēdienreizes!").

Noteikumus, kas novērš draudus veselībai un dzīvībai vai kalpo bērna labklājībai, vecāki uzskata par pašsaprotamiem. Viņi spēj saglabāt konsekvenci šo noteikumu izpildei un, ja nepieciešams, panākt to ievērošanu ar stingru "nē". Un tas ir pareizi. Jo, ja vecāki ir nelokāmi un neatkāpjas no savām prasībām, bērniem ir daudz vieglāk pieņemt un izpildīt arī ne vienmēr līdz galam izprotamus noteikumus un prasības. To sauc par vecāku dabisko autoritāti.

Noteikumi prasa drosmi

Neviens nav teicis, ka ir viegli panākt audzināšanas noteikumu ievērošanu un pretoties bērna iegribām. Tomēr vecāki, kas regulāri piekāpjas un mīkstina prasības mīļā miera labad, drīzāk panāk pretēju efektu. Sakārtotai un harmoniskai sadzīvei ir nepieciešami noteikumi. Uzdrošinies būt konsekvents! Ilgtermiņā būsi ieguvējs gan tu, gan tavs bērns, uzsver grāmatas autore.