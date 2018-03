Kāpēc jaundzimušajiem neiesaka vilkt stilīgus apavus un citi padomi par zīdaiņu apģērbu

Veikalos pieejamā bērnu apģērba izvēle ir gan iepriecinoša, gan mulsinoša. Lai gan mazuļa apģērba izvēle var sagādāt prieku, ieteicams drēbītes iegādāties apdomīgi. Jaundzimušie aug apbrīnojami ātri un, ja vien mazulis nav piedzimis ļoti mazs, jau pirmajā dzīves mēnesī viņš būs izaudzis no lielākās daļas "pirmā izmēra" drēbītēm.

Lai gan ir svarīgi, lai krājumā būtu pietiekami daudz apģērba gabalu biežai mainīšanai, ja drēbju būs pārāk daudz, lielākā daļa no tām nekad netiks novalkāta. Pirmā gada laikā bērna garderobe būs jāatjauno vismaz trīs reizes, un pat tad, ja izvēlēsies vidējā vai zemākā cenu līmeņa apģērbu, tas tik un tā var izmaksāt gana dārgi.

Kā zināt, cik daudz drēbīšu iegādāties? Par to un citām svarīgām lietām zīdaiņa apģērbu izvēlē savā grāmatā "Apmierināta mazuļa dienas ritms" runā tās autore, bērnu aprūpes māsa no Lielbritānijas Džīna Forda.

Apakškrekliņi (bodiji)

Iesākumā tev vajadzētu iegādāties no sešiem līdz astoņiem podijiem, tos jaundzimušajiem parasti velk gan ziemā, gan vasarā, izņemot ļoti karstu laiku. Vislabākais audums, kas piekļaujas mazuļa ādai, ir 100% kokvilna, un, ja vēlies, lai skaistais zīdaiņa pūriņš saglabātu izskatu arī pēc neskaitāmām mazgāšanas reizēm karstā ūdenī, izvēlies vienkāršus, baltus vai pasteļkrāsas audumus ar gaišas krāsas zīmējumiem. Vislabākie apakškrekliņi ir tādi bodiji, kurus var aizpogāt starp mazuļa kājiņām, ar īsām piedurknēm un kakla izgriezumu ar pārlikumu (tas atvieglo ģērbšanu).

Foto: Shutterstock

Nakts apģērbs

Visizplatītākais zīdaiņu nakts apģērbs ir kombinezonam līdzīgais rāpulītis, tādus tev vajadzēs aptuveni četrus, sešus. Tas ir cieši piegulošs un viegli izmazgājams, taču var kļūt par lielu apgrūtinājumu, ja centīsies to novilkt savam visādā ziņā mierīgajam mazulim, lai nomainītu autiņbiksītes. Šī iemesla dēļ dažas mamma dod priekšroku nakts rāpulīšiem. Tāpat kā apakškrekliņiem, arī nakts rāpulīšiem piemērotākais ir 100% kokvilnas audums, turklāt – jo vienkāršāks piegriezums, jo labāk. Centies izvairīties no lentītēm pie kakla. Ja lentītes ir arī nakts rāpulīša apakšmalā, labāk noņem, jo tās var sapīties ap mazuļa kājiņām.

Dienas apģērbs

Pirmajos mēnešos mazuli visvieglāk ir ģērbt rāpulīšos, tādus tev vajadzēs divus vai trīs. Šos rāpulīšus bieži vien var iegādāties vairākus vienā komplektā. Ja iespējams, centies pirkt tīras kokvilnas izstrādājumus un izvēlēties tādu modeli, kas aizdarāms ar spiedpogām starp kājām vai kam ir pārliekama aizdare, lai, mainot autiņbiksītes, mazulis nebūtu jāizģērbj pilnībā. Tev var noderēt arī kombinezoni bez pēdiņām un pieskaņoti t-krekliņi vai bodiji. Šī kombinācija, bērnam augot, kalpos mazliet ilgāk, turklāt krekliņus var viegli nomainīt, ja mazulis daudz siekalojas. Pavisam maziem zīdaiņiem izvēlies mīksta velūra auduma izstrādājumus, nevis stingrus kokvilnas audumus.

Foto: Shutterstock

Jaciņas

Ar divām, trīs jaciņām vajadzētu pietikt. Ja mazulis būs dzimis vasarā, visticamāk, iztiksi tikai ar divām jaciņām, ieteicams kokvilnas. Ziemā dzimušam bērniņam vislabāk noderēs vismaz trīs jaciņas, izvēlies vilnas. Ja mazulis valkās kokvilnas apģērbu, nevajadzētu rasties ādas kairinājumam. Un atkal – jo vienkāršāks modelis, jo labāk.

Zeķes

Ar diviem, trīs pāriem zeķīšu iesākumam pietiks. Jaundzimušajiem vispraktiskākās lietošanā ir vienkāršas kokvilnas un vilnas zeķītes. Izvairies gan no modernām zeķēm ar lentītēm, gan no jebkādiem apaviem, lai cik jauki un mīlīgi tie šķistu, jo tie var bojāt mazuļa pēdiņu mīkstos kaulus.

Cepures

Vasarā ir ļoti svarīgi, lai mazulim būtu kokvilnas cepure ar platām malām vai nadziņu, kas pasargā no saules zīdaiņa galviņu un seju. Ideālā variantā cepures malai vajadzētu nosegt arī kakla mugurpusi. Sākumam pietiks ar divām cepurītēm.

Vēsākajās pavasara un rudens dienās pilnīgi pietiks ar adītām kokvilnas cepurītēm. Ziemā un ļoti aukstās dienās ieteicams vilkt siltu vilnas vai flīsa cepuri. Daudzām no tām ir kokvilnas odere. Ja tādas nav, zem vilnas vai flīsa cepures var uzvilkt plānu kokvilnas cepurīti, kas pasargās mazuļa jutīgo ādu.

Foto: Shutterstock

Cimdi

Divus pārus cimdiņu tev vajadzētu iegādāties. Tiesa, maziem bērniem nepatīk, ja ir apsegtas rociņas, jo ar tām viņi pēta pasauli – pieskaras, sajūt un aptausta. Ja mazulim ir asi nadziņi vai viņš bieži sevi saskrāpē, uzvelc viņam plānos kokvilnas cimdiņus. Ļoti aukstā laikā velc flīsa vai vilnas cimdus, bet neaizmirsti zem tiem pavilkt kokvilnas cimdiņus, ja bērniņam ir jutīga āda.

Siltais kombinezons

Protams, ka tev pietiks ar vienu šādu apģērba gabalu. Izvēloties silto kombinezonu, vienmēr iegādājies to vismaz divus izmērus lielāku, lai mazulim tajā būtu pietiekami daudz vietas. Izvairies no moderniem modeļiem, kam ir kapuces ar kažokādas apmali vai garenas pogas, kas piestiprinātas ar auduma vai ādas sloksnīti. Labāk izvēlies tādu, kas izgatavots no viegli mazgājama auduma. Pavisam maziem zīdaiņiem ieteicams kombinezons ar spiedpogām, nevis rāvējslēdzēju, kas var sadurstīt mazulim zodiņu.

Virsjaka

Pietiks ar vienu šādu jaciņu. Turklāt viegla virsjaka var noderēt ikvienam mazulim, neatkarīgi no tā, kurā gadalaikā viņš ir dzimis. Vasarā to var uzvilkt vēsākās dienās, bet ziemā – siltākā laikā. Tāpat kā kombinezonu, izvēlies vienkārša modeļa virsjaku, kura izgatavota no viegli mazgājama auduma.

Foto: Shutterstock

Sedziņa

Kā uzsver Forda, pirmajās nedēļās visi mazuļi guļ daudz labāk, ja viņi ir ietīti. Neatkarīgi no tā, vai izvēlēsies sedziņu vai platu šalli, tai jābūt no viegla, mazliet elastīga kokvilnas materiāla. Lai izvairītos no pārkaršanas, vienmēr ietin mazuli tikai vienā kārtā. Ja jaundzimušais guļ ietīts, nesedz viņam vairākas segas kārtas. Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka, sākot ar sešu nedēļu vecumu, ir jāsāk pieradināt mazuli gulēt ietītam tikai līdz padusēm. Visvairāk zīdaiņu pēkšņās nāves sindroma riskam ir pakļauti divus līdz četrus mēnešus veci zīdaiņi, un tiek uzskatīts, ka viens no galvenajiem faktoriem ir tieši pārkaršana. Vienmēr pārbaudi, vai neesi uzklājis pārāk daudzas sedziņu kārtas un vai istabas temperatūra ir plus 16-20 grādu pēc Celsija, kā to iesaka zīdaiņu pēkšņās nāves sindroma pētnieki.

Avots: Džīna Forda "Apmierināta mazuļa dienas ritms" (izd. Zvaigzne ABC).