Kaprīzes un vēlme mainīt pasaules kārtību: zēnu un meiteņu pubertātes vecums

Gan jau, ka daudzi būs dzirdējuši – pubertātes laiks ir vistrakākais posms bērna un vecāku dzīvē. Tikpat daudzi varbūt arī grozīs galvu, noliedzot šādu apgalvojumu. Protams, katram bērnam šis laiks paiet citādāk un to ietekmē dažādi faktori.

Slimību profilakses un kontroles centra un Veselības ministrijas speciālisti ir sagatavojuši vispārīgu apkopojumu par pubertāti zēniem un meitenēm, informāciju apkopojot speciālā bukletā "Meitenes un puiši, un pubertāte". Šoreiz vairāk par emocionālo, nevis fizioloģisko pusi.

Par meiteņu lietām – kaprīzēm un garastāvokļa maiņām

Meitenēm pubertāte sākas nedaudz agrāk nekā zēniem. Pubertātes laikā redzamākās izmaiņas skar meitenes ķermeni.

Daudzas ar pubertāti saistītās izmaiņas meitenes ķermenī ietekmē to, kā meitene jūtas un uztver pasauli. Šim laikam sākoties, īpašu uzmanību meitenes var sākt pievērst savam izskatam, svaram, krūšu izmēram, gurnu apkārtmēram un citiem meiteņu jautājumiem. Svarīga šajā laikā var būt sevis salīdzināšana ar citām vienaudzēm.

Var būt novērojamas biežas garastāvokļa maiņas. Vienā brīdī rodas vēlme raudāt, bet citā jau uzjautrināties un smieties par visniecīgāko joku. Gan pozitīvās, gan negatīvās emocijas šajā laikā pastiprinās, var būt grūtības ar dusmu savaldīšanu un koncentrēšanos. Tas ir normāli! Pubertātes laikā to piedzīvo ikviena meitene!

Foto: Shutterstock

Svarīgi, ka meitene atrod labu sarunu biedru, kam uzticēt savus pārdzīvojumus! Meitene var būt pārsteigta, kādu atvieglojuma sajūtu sagādā izrunāšanās un savu bēdu uzticēšana sarunu biedram!

Ņem vērā nozīmīgākās emocionālās pārmaiņas meitenēm, kas saistītas ar pubertāti:

Pubertātes laikā meitene var kļūt emocionāla un izjust biežas garastāvokļa maiņas – brīžiem kļūstot nepamatoti raudulīga, bet brīžiem nepamatoti jautra;

Meitene var sākt izjust vēlmi kļūt neatkarīgāka un patstāvīgāka, sevišķi no ģimenes;

Nereti var sākt dusmoties un "kašķēties" ar ģimenes locekļiem un draugiem;

Var rasties vēlēšanās pēc piedzīvojumiem un riska pilnas uzvedības;

Var parādīties izteikta vēlme pēc vienaudžu draudzības un uzmanības;

Var rasties pastiprināts satraukums par savu ārējo izskatu, tostarp par ķermeni, apģērbu u.c.;

Meitene var saskarties ar sakāpinātu savu trūkumu pārvērtēšanu un savu problēmu pārspīlējumu. Var rasties sajūta, ka "neviens mani nesaprot". Foto: PantherMedia/Scanpix

No zēna lēnām pārvērsties par vīrieti

Pati svarīgākā pazīme, kas atšķir zēnu no vīrieša, ir spēja kļūt par tēvu. Organisma izmaiņas zēnus sagaida no 10–18 gadiem, taču parasti pārmaiņas organismā sākas no 13–14 gadu vecuma.

Enerģijas pārpilnība, vēlme dauzīties un pastrādāt nedarbus ir ļoti raksturīga zēniem.

Šajā periodā vērojamas biežas garastāvokļa maiņas. Pozitīvas emocijas mijas ar izmisumu, pat niknumu. Gan pozitīvās, gan negatīvās emocijas kļūst spēcīgākas. Zēns var kļūt vieglāk aizkaitināms vai sasmīdināms, var būt arī grūtības kontrolēt savas dusmas un koncentrēties.

Gan meitenēm, gan zēniem brīžos, kad ir grūti, ir svarīgi atrast uzticamu sarunu biedru, kuram uzticēt savus pārdzīvojumus!

Foto: Shutterstock



Nozīmīgākās emocionālās pārmaiņas zēniem, kas saistītas ar pubertāti:

Zēna uzvedību un izturēšanos var ietekmēt vieglā uzbudināmība, kas raksturīga pubertātes laikam. Zēna reakcijas uz dažādām dzīves situācijām reizēm var būt nesavaldīgas, tai skaitā, iesaistīšanās kautiņos utt.;

Var parādīties vēlme kļūt neatkarīgam un patstāvīgam;

Viņš var sākt izjust vēlēšanos pamazām attālināties no ģimenes, kā arī nereti vari sākt konfliktēt ar pieaugušajiem;

Var parādīties pastiprināta vēlēšanās pēc piedzīvojumiem un vēlme riskēt;

Var parādīties izteikta vēlme pēc vienaudžu draudzības un kļūt īpaši svarīgi tas, ko par zēnu domā citi vienaudži;

Var būt raksturīga sakāpināta trūkumu pārvērtēšana un savu problēmu pārspīlējums. Tāpēc var rasties sajūta, ka "neviens mani nesaprot";

Var parādīties satraukums par savu ārējo izskatu un arī personības iezīmēm.

Unikalitāte

Tā "pasaule", kuru redzam televīzijā, internetā un žurnālos neatbilst realitātei, jo tā ir it kā "perfektā pasaule", kur cilvēki ir neparasti izskatīgi. Tur redzamie cilvēki nav sasnieguši savus panākumus tikai sava ārējā izskata dēļ vien. Katram no viņiem piemīt talants un personības īpašības, ar kuru palīdzību, izkopjot rūpīgā darbā, viņiem ir izdevies sasniegt savus mērķus. Tieši tāpēc ir jāmeklē viss unikālais sevī, savas stiprās puses un jāizkopj tās, to vecākiem vajadzētu saviem bērniem mēģināt ieskaidrot!

Foto: PantherMedia/Scanpix

Katram no mums ir lieta, kas padodas labāk nekā citiem. Vienam labāk padodas sports, cits aizraujas ar datoriem un citām tehnoloģijām, taču vēl kādam patīk māksla un mūzika. Brīdī, kad ir tik daudz iespēju un lietu, kas šķiet interesantas, ir grūti atrast savu talantu, tāpēc atgādini savam bērnam - nesteidzies – ir nepieciešams laiks, lai saprastu sevi! Atrodi savu talantu un unikalitāti.

Nepareizs priekšstats par savu izskatu

Pubertātes laikā pusaudzis – gan meitene, gan zēns – pastiprināti sāk pievērst uzmanību savam ārējam izskatam. Īpaši aktuāla vairumam meiteņu kļūst iedomāta liekā svara problēma.

Meitenēm rodas sajūta, ka ir "resna" un vajadzētu zaudēt svaru, bet patiesībā tā nemaz nav. Kā rezultātā tiek izmēģinātas vairāk vai mazāk stingras diētas, dažādi viltus "brīnumlīdzekļi" svara zaudēšanai un pat badošanās, lai iegūtu ideālo formu. Taču jāņem vērā, ka tas ir bīstami! Ēšanas traucējumi nopietni ietekmē veselību! Lai meitenei nebūtu par to jāuztraucas, un lai viņa būtu lieliskā formā, jāēd veselīgi un jāsporto!

Jāmin, ka reklāmās un televīzijā redzamo modeļu tievums bieži vien ir neatbilstošs dabiskajai cilvēka ķermeņa uzbūvei un ir neveselīgs.