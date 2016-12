Kaprīzs un spītīgs mazulis: četri elementāri savaldīšanas paņēmieni

Arī tavs bērns bieži vien parāda visādus niķus un stiķus? Kaprīzes un spītība tavā ģimenē ir pazīstama lieta? Bet nekreņķējies, ja vien tas tev sniedz mierinājumu, ar šīm lietām saskaras daudzi jo daudzi vecāki. Kā tikt galā ar mazajiem, lai paši nepārvērstos fūrijās?

Protams, nepastāv jau viens ideālais risinājums. Un tomēr – ievelc dziļi elpu, smaidi tad, kad tev gribas kliegt, turpini sev atgādināt, ka tavs bērns izaugs un pārvērtēs savu uzvedību, un jau bērnudārzā sāks parādīt līdera cienīgas īpašības.

Lūk, piedāvājam speciālistu ieteiktus pavisam elementārus paņēmienus, kas varētu palīdzēt tikt galā ar kaprīzo atvasi, ko piedāvā "Interesnooo".

Iemācies teikt 'nē' un saki to pilnā nopietnībā

Šis var būt vissarežģītākais, taču prasme atteikt saviem bērniem, kad tas nepieciešams, ir ļoti būtiska. Spītnieki var "miera vējos" spēlēt uz nerviem vecākiem, un dažreiz daudz vieglāk šķiet padoties un piekāpties, nekā pastāvēt uz savu viedokli.

Ja būsi stingrs savos lēmumos, varēsi robežas nospraust arī šādam ietiepīgam bērnam, un šīs robežas viņam būs jāciena.

Saglabā enerģiju daudz lielākai cīņai ar kaprīzu bērnu

Tā vietā, lai ar visiem spēkiem mēģinātu tikt galā ar kaprīzo bērnu, savu enerģiju pietupi daudz svarīgākām situācijām, nepievēršot tik daudz uzmanības sīkumiem. Nekas traks, ja tavs bērns negrib vilkt to apģērbu, ko tu viņam piedāvā. Lai viņš pats izvēlas citas drēbītes, protams, atbilstošas sezonai, un ļauj to darīt pat tad, ja tev šķiet, ka viens vai otrs apģērba gabals nesader kopā. Taču daudz svarīgāka ir situācija, ja bērns vēlas izmantot asas šķēres vai nodomājis pārskriet pāri ielai, tā vietā, lai turētos tev pie rokas. Šādos gadījumos, protams, tev nāksies pielietot savu "nē". Un stingru – "nē".

Foto: Shutterstock

Izvēlies bērna enerģijas izlādēšanai iespējami plašākas vietas

Vairumam mazo spītnieku piemīt ļoti daudz enerģijas. Viņi var tevi tā nogurdināt, kamēr tu centīsies savu atvasi izkontrolēt un pārspēt viltībā. Patiesībā lielākā daļa bērnu ar spēcīgu temperamentu pastāvīgi žēlojas par to, ka vecāki viņus ieliek pārāk stingros rāmjos. Šādi bērni ļoti bieži no vecākiem saņem atteikumu. Atrod vietu, piemēram, lielu parku, kur tavs bērns varēs mierīgi izskraidīties un iztērēt savu nesadedzināmo enerģiju.

Ļaujot viņam izskrieties, izlēkāties un jautri izkliegties, tu varēsi viņu piespiest vajadzīgajā brīdī tevi uzmanīgi noklausīties un uzvesties pienācīgi. Piedāvā viņam divas alternatīvas, ne vairāk.

Spītīgi bērni par visu vairāk neieredz kontroli, pavēles un norādes par to, kas viņiem jādara. Labāk piedāvāt dažādas alternatīvas, tādā gadījumā strīdēšanās var izpalikt. Bērni paši var izvēlēties, kādu uzkodu viņi vēlas, kāds apģērbs viņam piestāv, kura rotaļlieta vislabāk patīk. Viņi būs priecīgi par piedāvāto iespēju izvēlēties un paši varēs pieņemt lēmumu. Tomēr nekad nepiedāvā viņam vairāk par divām alternatīvām, lai nebūtu grūti izvēlēties. Vai nu to, vai to – neko vairāk.

Foto: Shutterstock

Paņem naudu un ej prom

Plaši izplatīta vieta, kur bērni mēdz uzvesties ne tā, kā vajadzētu, un izsauc tevī dusmas, ir veikali. Daudzi vecāki, kuri ar bērniem mēdz apmeklēt veikalus, jau ir pieraduši, ka viss beidzas ar raudāšanu un kliegšanu. Un tomēr iepirkties ir nepieciešams. Pie pirmajām sliktas uzvedības pazīmēm, atstāj visu un nekavējoties pamet veikalu.

Bērni ātri saprot, ka veikalos ir jāuzvedas pieklājīgi, citādi viņiem vairs nebūs iespējas uz turieni aiziet atkal.

Nesatraucies par to, ka atstāsi iepirkumu groziņu ar visu salikto preci veikalā, darbinieki visu saliks atkal pa vietām. Ja tu tomēr jūties neērti par šo situāciju, atvainojies kādam no veikala darbiniekiem un pasaki, kur atstāji groziņu. Tev nav jāpaskaidro savas rīcības iemesls, jo tavs skaļi protestējošais bērns, kuram nākas pamest veikalu, tāpat visu liks noprast.

