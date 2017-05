It kā jau visi zinām, ka zobi ir jātīra vismaz divas reizes dienā, bet dažreiz, kad mazais vakarā ir tik niķīgs, vecāki atmet ar roku: "Nu labi, vienu reizīti izlaidīsim". Bet tā reizīte pa reizītei, un zobi sāk bojāties. Satraucošs fakts, kas izskan no mediķu puses, ir šāds: katram otrajam bērnam vecumā no diviem līdz sešiem gadiem ir zobu kariess. Par zobu un smaganu slimībām vecākus izglīto Slimību profilakses un kontroles centra speciālisti.