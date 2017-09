Kas jāliek uz šķīvja auglības vairošanai: androloga ieteikumi

Lai saglabātu auglību, uzturu ir nepieciešams dažādot. Uz šķīvja ir jāliek saliktie ogļhidrāti, šķiedrvielas un antioksidanti, savukārt tauku patēriņš ir jāsamazina. Nedrīkst aizmirst, ka augļu patēriņš ir ieteicams, lai veicinātu labu veselību kopumā, tostarp auglības sfērā, tā uzsver neauglības ārstēšanas kampaņas ārsts, klīnikas EGV andrologs Dr. Kirils Ivanovs.

Īpaši ieteicami ir augļi ar lielu C vitamīna daudzumu: upenes, apelsīni un kivi. Turklāt sievietēm vajadzētu padomāt par gaļas daudzuma samazināšanu uzturā – mēs ēdam to krietni par daudz, pilnīgi pietiek ar dažām gaļas ēdiena porcijām nedēļā. Visiem ir ieteicams izvairīties no transtaukiem. Tas nozīmē "nē" veikala konditorejai un kulinārijas tauku lietošanai – gardumus labāk izcept mājās pašam, izmantojot dzīvnieku izcelsmes sviestu, norāda Ivanovs.

Svars

Lai gan ķermeņa masas indekss (ĶMI) neparāda tauku un muskuļu attiecību ķermenī, šis ir rādītājs, ar ko ikviens var noteikt, vai viņa svars ir veselīgs. Formula ir ļoti vienkārša: ĶMI = masa (kg): augums (m)2. Piemēram, ja masa ir 65 kg un augums 1,65 metri, ĶMI aprēķina šādi: 65 : (1,65 × 1,65) = 65 : 2,7225 = 23,875.

Veselīgs ĶMI nav zemāks par 18,5 un nepārsniedz 24,9. Tas ir būtiski, jo vīrietim ar aptaukošanos var būt līdz pat trim reizēm zemāka spermas kvalitāte par savu vienaudzi ar normālu svaru. Savukārt sievietēm ar ĶMI, kas pārsniedz 30, ir daudz grūtāk palikt stāvoklī. Tādām sievietēm pieaug arī spontānā aborta risks.

Foto: Shutterstock

Samazināts svars ir tikpat nevēlams, cik liekais – pārāk tieviem vīriešiem ir samazināta spermas koncentrācija, sievietēm ar neveselīgi mazu masu var rasties olnīcu disfunkcija, pazust menstruācijas, kā arī pieaug priekšlaicīgu dzemdību risks. Arī pētījumi parāda interesantus rezultātus – 20,7 procenti sieviešu, kas veic medicīnisko apaugļošanu, dzīves laikā tika novēroti ēšanas traucējumi.

Sports

Lielāka fiziskā aktivitāte tiek saistīta ar labāku auglību. Pētījumi parāda, ka vīriešiem, kas sporto vismaz vienu stundu trīs reizes nedēļā, ir labāka spermas kvalitāte. Taču vīriešiem ir atbildīgi jāpieiet fiziskās slodzes izvēlei – riteņbraukšana vairāk par piecām stundām nedēļā pazemina spermas kvalitāti. Arī sievietēm nevajadzētu krist galējībās: regulāri treniņi ir tikai ieteicami, taču, ja tie izsmeļ organismu – strauji zūd svars, rodas nespēks, reibst galva, zūd menstruācijas –, šādi treniņi kaitē.

Kofeīns

Lai arī kafija ir patīkams rīta rituāls un tā ir ieteicama sirds veselībai, nedrīkst aizmirst, ka viss, kas ir bez mēra, kaitē. Īpaši par to jāaizdomājas dāmām – pētījumi pierāda, ka pārmērīga kofeīna uzņemšana ir saistīta ar spontānā aborta riskiem. Atceries, ka dienā nevajadzētu dzert vairāk par četrām tasītēm kafijas, savukārt divas trīs ir zelta vidusceļš.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Smēķēšana

Lai gan visi zina, ka smēķēšana ir kaitīga, būtiski uzsvērt vēl vienu reizi – ja vēlies bērnus, nesmēķē! Cigaretēs ir līdz pat 4 000 kaitīgu savienojumu, kas postoši iedarbojas uz olšūnām un spermatozoīdiem. Nav droša nikotīna daudzuma, taču, ja negrasies atmest smēķēšanu, ir vērts samazināt izsmēķēto cigarešu skaitu – jo vairāk cigarešu dienā tiek izsmēķēts, jo lielāki ir dzimumšūnu bojājumi.

Alkohols

Vīriešiem alkohola lietošana tiek saistīta ar samazinātu dzimumtieksmi, sēklinieku atrofiju, samazinātu spermatozoīdu daudzumu spermā, samazinātu spermatozoīdu kustību un bojātas formas spermatozoīdu veidošanos. Savukārt sievietēm alkohols samazina grūtniecības iestāšanās iespēju līdz pat 50 procentiem, ja dzer no viena dzēriena nedēļā līdz piecām alkohola vienībām dienā. Kā redzams, alkohola lietošanas daudzums var būt dažāds, bet negatīvas sekas rodas no jebkāda daudzuma. Alkohola pārmērīgas lietošanas indikators ir paģiras – ja tās rodas, tas nozīmē, ka tika uzņemts veselību bojājošs alkohola daudzums. Pētījumi pierāda, ka sievietēm, kas regulāri piedzīvo paģiras, biežāk tiek novērota neauglība nekā sievietēm, kas nelieto alkoholu tik lielos daudzumos, lai tās piedzīvotu.

Medikamenti

Ir daudz medikamentu, kas var negatīvi ietekmēt spermas kvalitāti vīriešiem un traucēt ovulāciju sievietēm. Medikamentu klāsts ir ļoti plašs: dažādas antibiotikas, pretalerģijas zāles, psihotropās zāles un citi medikamenti. Diemžēl dažkārt šādu preparātu lietošana ir nepieciešamība, no kuras nevar izvairīties. Tomēr pāriem, kas nākotnē plāno bērnus, taču uzsāk ārstēšanās kursu, ir vērts apjautāties savam ārstam, vai konkrētās zāles neatstās nevēlamo ietekmi uz fertilitāti.

Jau vēstīts, ka piekto gadu Latvijā notiek Neauglības ārstēšanas labdarības kampaņa, kuras mērķis ir palīdzēt tiem, kas nespēj pašu spēkiem tikt pie bērna, kā arī izglītot sabiedrību par neauglības ārstēšanas jautājumiem. Četru gadu laikā neauglības ārstēšanai savākti gandrīz 90 000 eiro.