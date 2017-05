Kas jāzina vecākiem par mazuļa pirmo zobiņu kopšanu

Bērna zobi ir jāsāk tīrīt no brīža, kad tie sāk šķilties un kad pirmā zoba snīpis parādās cauri smaganai. Šajā vecumā bērna mutes dobums jātīra vecākiem –ar ūdenī samitrinātu vates vai marles gabaliņu vai speciālu uzpirksteni – kamēr zobs ir vienā līmenī ar smaganu.

Zobam nedaudz paaugoties, ieteicams izmantot zīdaiņu zobu sukas ar īpaši mīkstiem (super soft) sariņiem. Rotaļājoties bērns pats sev iztīrīs zobus un masēs smaganas. Aptiekās un bērnu aprūpes lietu veikalos var iegādāties grabuļus, kuriem vienā pusē ir gumijas sariņu mazā birstīte. Šāds aprīkojums ļoti patīk maziem bērniem, uzsver Slimību profilakses un kontroles centra speciālisti.

Ja zīdaiņa mutes dobums netiek kopts savlaicīgi, veidojas labvēlīga vide baktērijām, un, tiklīdz parādās zobi, jau ir pietiekams daudzums baktēriju, lai rastos kariess. Ja netiek cītīgi kopti zobi un nav pievērsta pietiekama uzmanība bērna pareizai ēdināšanai (tiek atļautas nakts ēdienreizes, saldu sulu vai tēju došana naktī ar pudelīti utt.), tad bērnam ir ļoti augsts kariesa attīstības risks (ja bērnam ir trīs vai vairāk kariozu bojājumu 36 mēnešu laikā).

Līdz trīs gadu vecumam bērns pēc zobu tīrīšanas vēl nemāk izspļaut zobu pastu, tāpēc līdz šim vecumam zobu pastu lieto ļoti maz – literatūrā šo daudzumu apzīmē kā "rīsa grauda lieluma zobu pastas daudzums" vai "plānā slāņa tehnika" (zobu pasta uz zobu birstes ļoti plānā slānī un mazā daudzumā).

Pēc trīs gadu vecuma zobu pasta jau jāliek maza zirnīša lielumā, kura izmēru var salīdzināt ar bērna mazā pirkstiņa naga lielumu. Tiklīdz izšķīlies pirmais zobs, jāsāk lietot zobu pasta, kas paredzēta bērniem un satur fluorīdus.

No sešu mēnešu līdz divu gadu vecumam tirgū pieejamās zobu pastas satur vidēji 500 vienību (ppm) fluorīdu, taču ir pieļaujams tīrīt arī ar zobu pastām, kur fluorīdu saturs ir 1000 ppm. Noteikti jāseko līdzi zobu pastas daudzumam uz zobu birstes.

No diviem līdz sešiem gadiem vidējais fluorīdu saturs ir 1000 ppm.

No sešu gadu vecuma, kad jau šķiļas pastāvīgie zobi un ir agrīns maiņas sakodiens, ieteicamas zobu pastas ar fluorīdu saturu 1500 ppm.

Šajā vecumā zobu tīrīšana ir vecāku uzdevums, jo maza bērna roku veiklība vēl nav tik liela, lai viņš pats varētu labi un pareizi iztīrīt zobus.

Pietiekama roku veiklība, lai patstāvīgi tīrītu zobus, attīstās skolas sākuma vecuma posmā no sešiem līdz astoņiem gadiem, taču, lai bērns pats to uzsāktu, viņam jābūt apmācītam – to profesionāli izstāstīs zobārsts vai higiēnists. Vecākiem bērna zobu tīrīšana ir jāuzrauga un, ja nepieciešams, jāpalīdz.

Lai parādītu bērnam, vai viņš zobus tīra pareizi, var iegādāties speciālas zobu aplikumu iekrāsojošas tabletes vai šķidrumu, ko attiecīgi izšķīdina ūdenī, izskalo ar to muti pēc zobu tīrīšanas, un palikušais zobu aplikums iekrāsojas. Tas ļauj gan vecākiem, gan bērniem patstāvīgas zobu tīrīšanas sākuma posmā kontrolēt rezultātus un novērst kļūdas.

Nevajadzētu uzreiz pirkt elektrisko zobu birsti, jo pareiza zobu tīrīšana jāattīsta ar parasto zobu birsti. Elektrisko zobu birsti var sākt izmantot no sešu gadu vecuma, kad ir maiņas sakodiens, bet tikai tādā gadījumā, ja bērns māk pareizi tīrīt zobus.