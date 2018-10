Kas un kurā vecumā bērniem jāprot digitālajā pasaulē

Mūsdienās bērni aug tehnoloģiju pārbagātā pasaulē, kas prasa atšķirīgas prasmes un iemaņas. Ja mūsu bērnībā mazajiem delveriem svarīgi bija aši rāpties kokos, veikli lēkt "klasītes" vai trāpīgi piespēlēt bumbu sētas futbola mačos, tagad jaunā paaudze uzaug ar viedtālruni rokā. Tas nozīmē, ka šo laiku bērniem svarīgas ir iemaņas lietot pieejamās tehnoloģijas tā, lai tas būtu droši un arī jēgpilni.

Domājot par bērna nākotni, ne viens vien vecāks aizdomājas par zināšanām un prasmēm, kuras būs nepieciešamas viņa bērniem nākotnē un tiek dēvētas par digitālo lietpratību. Tāpēc tā vietā, lai kaut ko aizliegtu vai ierobežotu, ir vērts mācīt savām atvasēm izmantot digitālās tehnoloģijas ar jēgu. Kas tad īsti kādā vecumā bērniem būtu jāzina? Iespējams, ka, izlasot šo, daudzi vecāki apjautīs savās zināšanās robus, kas turpmāk būs jāaizpilda.

Bērniem līdz septiņu gadu vecumam jau būtu jāprot pastāstīt, kā viņi izmanto internetu, lai atrastu tajā sev svarīgu informāciju. Tāpat viņiem jāatpazīst un jāprot nosaukt ierīces, kas nodrošina piekļuvi internetam. Ne mazāk svarīgi ir zināt un izskaidrot citiem, kā internets tiek izmantots, lai pirktu un pārdotu lietas.

Bērniem vecumā no septiņiem līdz 11 gadiem ir jāprot internetā atrast informāciju, lietojot vienkāršus atslēgas vārdus. Turklāt tas ir jādara daudzveidīgos kanālos un formātos – sociālajos medijos, attēlos, video u. c. Šajā vecumā bērniem jau ir svarīgi iemācīties atšķirt viedokli no faktiem. Noteikti ir jāiemāca, ka, saskaroties ar nesaprotamu un satraucošu informāciju, ir jāvēršas pie pieaugušā pēc palīdzības! Šī vecuma bērniem ir jāatšķir metodes, kas tiek izmantotas, lai ar interneta starpniecību pārdotu lietas. Tāpat jāapzinās, ka reizēm digitālajā vidē mēdz komunicēt datorprogrammas vai roboti. Ir arī jāprot izskaidrot, kāpēc tas, ka daudzi cilvēki dalās ar konkrētu informāciju, vēl nenozīmē, ka tā ir patiesa.

Foto: Shutterstock

Pusaudžiem no 11 līdz 14 gadu vecumam jau ir jālieto sarežģītāki atslēgas vārdi meklētājos, pielietojot daudzveidīgas meklēšanas stratēģijas. Tāpat šī vecuma bērniem ir jāprot paskaidrot, kā darbojas interneta meklētāji un kādi faktori ietekmē meklēšanas rezultātus. Minētā vecuma pusaudžiem ir jau jāatšķir izdomāts saturs no patiesa, kā arī jāprot izskaidrot atšķirību. Tāpat jāzina, kas ir dati, informācija, fakti, viedoklis, trūkstoša informācija un sagrozīta informācija. Domājot par savu drošību, pusaudžiem jāsaprot, kā digitālās tehnoloģijas apkopo un izmanto informāciju par viņiem. Tāpat, radot un publicējot saturu, bērnam ir jāprot novērtēt, kā šo informāciju var interpretēt citi. Jāprot arī izskaidrot, kā cilvēka uzvedība internetā ietekmē viņa reputāciju.

Jauniešiem no 14 līdz 18 gadiem jau jāprot efektīvi izmantot daudzveidīgas meklēšanas stratēģijas, digitālās tehnoloģijas, jāsaprot meklētāju darbības principi, to ietekme uz meklēšanas rezultātiem. Tāpat jauniešiem jau praktiski jāpielieto dažādas meklēšanas papildfunkcijas. Jauniešiem ir jāsaskata un jāprot izskaidrot, kā informācija atšķiras no viedokļa, kā viedoklis atšķiras no faktiem, kā tiek īstenotas manipulācijas, pārliecināšanas, ietekmēšanas stratēģijas, propaganda, apmaksāts saturs, ideoloģisks saturs. Jaunietim jāprot ziņot par maldinošu saturu, zinot juridiskos nosacījumus.