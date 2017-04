Kas vecākiem jāzina par ērču encefalīta vakcīnu: potēšanas shēma un iespējamās blaknes

Pavasaris ir klāt un tas nozīmē, ka arvien vairāk vecāku sāk arī domāt, kā bērnus pasargāt no nepatīkamajiem kukaiņiem – ērcēm – esot dabā. Bērnu vakcinācijas centrs, kas strādā Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas paspārnē ir sagatavojis visu nepieciešamo informāciju par potēšanos pret ērču encefalītu.

Ērču encefalīta vakcīna (ĒE) paredzēta vakcinācijai pret ērču encefalītu bērniem no viena gada vecuma un pieaugušajiem jebkurā vecumā. Šo slimību izraisa ērču encefalīta vīruss, kuru pārnes ērce piesūkšanās laikā.

Ērču encefalīts ir viena no izplatītākajām un bīstamākajām neiroinfekcijām bērniem un pieaugušajiem. Slimības attīstības gaitā tā skar tieši centrālo nervu sistēmu, kas bērna vecumā ir tikai attīstības stadijā. Tas rada draudus uz dzīvi paliekošiem nervu sistēmas bojājumiem un funkcionāliem traucējumiem.

Latvija ir viena no ērču encefalīta endēmiskākajām (izplatītākajām) valstīm Eiropā, tādēļ paaugstināta ērču sastopamība rada palielinātu risku saslimt. Inficēties ir iespējams ne tikai ērcei piesūcoties, bet arī uzturā lietojot nevārītu pienu no kazas vai govs, kas ir inficēta ar ērču encefalīta vīrusu. Vakcīna pret ērču encefalītu nepasargā no citām ērču pārnēsātajām infekcijām.

Vakcināciju un revakcināciju pret ērču encefalītu var veikt jebkurā gadalaikā visu cauru gadu, tomēr laicīga vakcinācija pirms ērču aktivitātes sezonas iestāšanās vēlama īpaši tiem cilvēkiem, kuri nekad iepriekš pret ērču encefalītu nav vakcinēti.

Vakcīna pret ērču encefalītu nav iekļauta valsts apmaksātajā Latvijas Imunizācijas kalendārā, taču kopš 2012. gada tā ir iekļauta Valsts Kompensējamo zāļu M sarakstā, kas sniedz 50 procentu kompensāciju vakcīnai bērniem līdz 24 mēnešu vecumam. Kā arī bezmaksas valsts apmaksātas vakcīnas pret ērču encefalītu var saņemt bērni no viena gada līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, ja bērna deklarētā dzīvesvieta ir ērču encefalīta endēmiskajā teritorijā. Kuras ir šīs teritorijas, uzzini rakstā šeit.

Bezmaksas vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts, kura pamatprakse ir attiecīgajā teritorijā. Eiropā, tostarp Latvijā vakcinācijai pret ērču encefalītu ir reģistrētas divu ražotāju vakcīnas "Pfizer TicoVac" (Eiropā sastopama arī kā FSME-Immun) un "GlaxoSmithKline Encepur".

Primārai vakcinācijai tiek nozīmētas trīs devas. Minimālais intervāls starp vakcīnas pirmo un otro devu ir viens mēnesis, intervāls starp otro un trešo devu, atkarībā no pielietotās vakcīnas, ir 5-12 mēneši. Ceturtā deva jeb pirmā revakcinācijas deva ir jāsaņem trīs gadus pēc 3. devas, tad revakcinācija jāturpina ik piecus gadus. Kavētas vai nepabeigtas vakcinācijas gadījumā vakcinācijas kurss nav jāuzsāk no jauna, bet gan jāturpina, neatkarīgi no kavējuma ilguma.

Abu ražotāju ĒE vakcīnas var lietot vienlaikus ar jebkurām citām dzīvām vai nedzīvām vakcīnām. Dažādas injicējamās vakcīnas noteikti jāievada dažādās injekcijas vietās. Vakcīnas parasti tiek ievadītas intramuskulāri augšstilba vai augšdelma muskulī. Vakcīnas ir reģistrēta Eiropas Zāļu aģentūrā un Latvijas Valsts zāļu aģentūrā. Sīkāku informāciju par vakcīnām var iegūt "Ema.europa.eu" un "Zva.gov.lv/zalu-registrs/".

Vakcīnas pret ērču encefalītu ir nedzīvas, drošas un organisma reakcijas uz tām parasti ir īslaicīgas un viegli noritošas.

Biežākās lokālās reakcijas vakcīnas injekcijas vietā: pietūkums apsārtums sacietējums Simptomi izzūd dažu dienu laikā (1–3), ārstēšana nav nepieciešama.

Sistēmiskas reakcijas kā drudzis, nogurums un citas pēc ērču encefalīta vakcīnām novērotas ļoti reti. Ja tomēr bērnam ir drudzis: bērns jāatvēsina – pārliecinieties, ka bērns nav saģērbts pārāk silti, dod bērnam papildus padzerties, ja bērns jūtas saguris vai nemierīgs un ir paaugstināta ķermeņa temperatūra, nepieciešams iedot paracetamolu vai ibuprofēnu vecumam un svaram atbilstošā devā.

Iepriekš minētās situācijas ir parastas, sagaidāmas un nav veselību apdraudošas. Tūlītēja ārsta apskate nav nepieciešama! Rekomendējami ir pārrunāt ar ārstu nākamajā vizītē, ja šāda situācija bija radusies.

Nekavējoša sazināšanās ar ārstu un palīdzība nepieciešama, ja bērnam paaugstinās ķermeņa temperatūra virs 39,5–40 grādiem pēc Celsija, ir samaņas zudums, krampji Ja tev neizdodas sazināties ar ārstu, un ir pamatotas bažas, ka bērna veselības stāvoklis pasliktinās un tiek pārsniegtas iepriekš minētās vakcīnas reakciju izpausmes, paļaujies uz saviem vecāku instinktiem un dodies uz tuvāko slimnīcu pēc palīdzības!

Ja izlasot visu materiālā pieminēto informāciju par jebkuru pēcvakcinācijas reakciju, tev šķiet, ka bērnam ir netipiska reakcija uz vakcināciju, pārrunā to ar savu ģimenes ārstu vai vakcinācijas speciālistu, mudina Bērnu vakcinācijas centra speciālisti.