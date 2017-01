Vārds stress mūsu leksikā parādās arvien biežāk, turklāt to var attiecināt ne tikai uz pieaugušajiem, bet arī bērniem. Tieši tāpat kā pieaugušajiem, arī bērniem stress var izpausties katram citādāk. Speciālisti to pat iesaukuši par stresa valodu.

Vai nav tā, ka tavs bērns aizvien sūdzas par sāpēm vēderā un saka, ka negrib ēst. Pat iemīļoto frikadeļu zupu nē, un gandrīz katru otro vakaru bērnam ir grūti iemigt. Ārsts jau ir konstatējis, ka slims viņš nav. Bet kas tad īsti notiek? Bērnam ir stresa simptomi, tāda ir atbilde. Ne tikai pieaugušie, bet jau arī skolēni cieš no stresa. Un viņiem ar to tikt galā ir vēl grūtāk, jo viņi vēl īsti nezina, kā viņiem to pārvarēt. Tāpēc bērniem ir nepieciešama vecāku palīdzība, uzsver Labklājības ministrijas speciālisti īpašā informatīvajā materiālā "Vēstules vecākiem".

Ja tev ir aizdomas, ka bērns izjūt spriedzi, vispirms padomā, kāds varētu būt tās iemesls: vai bērns skolā jūtas noslogots, vai viņu satrauc tas, ka viņš nespēs piepildīt vecāku vai skolotāju gaidas? Vai viņam ir problēmas ar citiem skolēniem vai arī varbūt viņš bieži tiek ķircināts? Vai viņam ir sajūta, ka viņš tiek apspiests un viņam pastāvīgi jāpakļaujas? Vai ģimenē valda spriedze vai ir konflikti? Vai ir problēmas ar brāļiem vai māsām? Varbūt viņam ir bail, ka vecāki viņu vairs nemīl? Varbūt viņa brīvais laiks ir pārāk aizpildīts vai arī viņam ir pārāk daudz mūzikas stundu vai sporta nodarbību?